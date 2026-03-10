Estados Unidos

El Interamerican Institute for Democracy celebrará en Miami “Quo Vadis Cuba 2026”

El encuentro reunirá a especialistas, analistas y figuras del exilio para debatir alternativas políticas, sociales y económicas ante la crisis que atraviesa La Habana

Guardar
El cierre del foro estará
El cierre del foro estará a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy

La ciudad de Miami será escenario este miércoles del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, una cita organizada por el Interamerican Institute for Democracy (IID) que reunirá a referentes del análisis político, académico y social cubano y latinoamericano para debatir los desafíos y las oportunidades de la isla en el corto y mediano plazo.

El evento tendrá lugar en la sede del IID a las 11:00 a.m. (hora del Este), y contará con transmisión en vivo para quienes deseen seguirlo de manera remota.

La iniciativa forma parte de la serie anual “Quo Vadis”, impulsada por el IID para abordar la situación de distintos países de la región a través de exposiciones especializadas y debate abierto.

En esta edición, el eje estará puesto en la encrucijada que enfrenta Cuba en 2026, en un contexto de crisis económica, represión política y el aislamiento internacional. La jornada busca ofrecer una mirada integral sobre el presente y futuro del país, con la participación de figuras del exilio y la academia internacional.

El encuentro reunirá a especialistas,
El encuentro reunirá a especialistas, analistas y figuras del exilio para debatir alternativas políticas, sociales y económicas ante la crisis que atraviesa La Habana (Nacho Films)

El foro abrirá con palabras de bienvenida de Tomás Regalado y como oradora principal estará Iliana Lavastida, periodista y directora del Diario Las Américas.

El panel de expertos estará integrado por Tony Costa, Modesto Maidique, Javier Larrondo, Raudel Collazo, Iván García Quintero, Dagoberto Valdez, Darcy Borrero, Manuel Cuesta Morúa, Frank Rodríguez y Juan Carlos Bermúdez, todos con amplia trayectoria en el análisis y la denuncia de la situación cubana.

El debate será moderado por Francisco Endara Daza, con el objetivo de facilitar la confrontación de diagnósticos y la búsqueda de propuestas concretas para el cambio democrático en la isla.

El cierre del foro estará a cargo de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del IID y referente regional en la defensa de la democracia.

Abogado y politólogo, Sánchez Berzaín ha alertado en reiteradas ocasiones sobre los riesgos del autoritarismo y el avance del crimen organizado en América Latina, y se ha destacado por su análisis sobre el llamado modelo “castro-chavista”.

Sus conclusiones en “Quo Vadis Cuba 2026” sintetizarán las principales ideas presentadas durante el foro y propondrán caminos concretos hacia una transición política genuina en Cuba.

El foro abrirá con palabras
El foro abrirá con palabras de bienvenida de Tomás Regalado, presidente del Interamerican Institute for Democracy y ex alcalde de Miami

El IID, con sede en Miami, es un think tank privado sin fines de lucro dedicado a la promoción de la libertad, los derechos humanos y la institucionalidad democrática en todo el continente americano.

A lo largo de sus ediciones previas, la serie “Quo Vadis” ha abordado la situación de países como Venezuela, Perú y otros casos emblemáticos de la región, consolidando un espacio de referencia para el debate plural y el análisis independiente.

El evento tiene lugar en un momento especialmente sensible para Cuba, cuando la comunidad internacional y el exilio buscan respuestas ante la persistencia de la crisis y la falta de perspectivas de apertura democrática.

Temas Relacionados

Interamerican Institute for DemocracyMiamiQuo Vadis Cuba 2026Tomás RegaladoCarlos Sánchez BerzaínAutoritarismoCubaLa HabanaCrimen organizado

Últimas Noticias

Encuentran a una adolescente de 15 años tras dos años de haber sido denunciada su desaparición por sus padres

Una colaboración entre agencias permitió que autoridades localizaran a la menor de edad, en un contexto donde las cifras de menores no localizados generan preocupación en Tennessee

Encuentran a una adolescente de

Las anomalías climáticas generan el invierno más cálido y seco en zonas clave de Estados Unidos

Un informe de organismos federales revela que la elevación de las temperaturas y la escasez de lluvia generaron impactos sobre la agricultura, el caudal de ríos y la seguridad hídrica en gran parte del territorio nacional

Las anomalías climáticas generan el

Polémica nacional por la reunión entre Zohran Mamdani y Mahmoud Khalil en Gracie Mansion

Líderes políticos y organizaciones judías condenaron la celebración de una cena con Khalil, señalado por su apoyo a Hamás, en el contexto de recientes ataques investigados como terrorismo

Polémica nacional por la reunión

Nueva York quiere cobrar el estacionamiento y poner fin a la gratuidad en la vía pública

El gobierno municipal propone tarifas y permisos en plazas públicas, con la meta de sumar recursos y transformar la gestión del espacio urbano

Nueva York quiere cobrar el

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense también anunció la destrucción de diez embarcaciones con explosivos inactivos en esta vía marítima. “Y seguirán otros”, afirmó

Trump advirtió a Irán con

TECNO

ChatGPT se roba el show

ChatGPT se roba el show porque ahora es matemático y físico con esta nueva versión

Estos procesadores para IA y robótica compleja ya están activos este 2026

Anthropic presentó demanda contra el Departamento de Defensa de EE. UU. por designarla “riesgo para la cadena de suministro”

Shazam en ChatGPT: así puedes usar el chatbot para identificar canciones

OpenAI pospone nuevamente el modo adulto de ChatGPT: el contenido erótico sigue sin fecha

ENTRETENIMIENTO

Tinker Bell tendrá una nueva

Tinker Bell tendrá una nueva versión live action en Disney+

Liza Minnelli relata cómo la muerte de su madre, Judy Garland, marcó el inicio de su adicción: “Fue como un fósforo”

Bon Jovi llegará al cine con una nueva película biográfica

Jessica Alba: el historial de parejas de la actriz

Nuevo álbum, gira mundial y reinvención musical: así será el regreso de Foo Fighters que ya emociona a los fans

MUNDO

El Canal de Panamá gana

El Canal de Panamá gana protagonismo como ruta estratégica ante la crisis en el estrecho de Ormuz

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

Israel confirmó que eliminó a Hasán Salamé, comandante de Hezbollah, en un ataque aéreo en el sur del Líbano

Estados Unidos prevé retomar los contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana