El fin de las oficinas: la inteligencia artificial provoca una ola de despidos masivos en Estados Unidos

El impacto de la inteligencia artificial en el empleo de oficina se intensifica en Estados Unidos (Imagen ilustrativa Infobae)

Escribo esto con gran tristeza.

La semana pasada, escribí sobre cómo la IA está sustituyendo ahora a los trabajadores de oficina, ya que Claude’s Co-work lanzó complementos para funciones legales, financieras y de mercadotecnia. Las redes sociales están llenas de testimonios de desarrolladores de software con mucha experiencia que se declaran obsoletos debido a las capacidades actuales de la IA. Los físicos informan de lo mismo.

Alguien de mi familia encargó esta semana a la IA que le programara una página web. En cuestión de minutos completó lo que antes le llevaba días de trabajo a un diseñador o a una empresa.

¿Cuántas funciones consisten esencialmente en procesar información y luego presentarla a alguien para que tome una decisión? Ahora no solo se automatizarán el proceso y el informe, sino quizás también la decisión.

Esto dará lugar a una gran destrucción de puestos de trabajo de oficina.

Esta ola de automatización dejará en la calle a millones de trabajadores de oficina en los próximos 12 a 18 meses. Cuando una empresa comience a racionalizar, todas sus competidoras seguirán su ejemplo. Se convertirá en una competencia porque el mercado de valores te recompensará si reduces la plantilla y te castigará si no lo haces. Como dijo un inversionista: “Vende todo lo que consista en personas sentadas en un escritorio mirando una computadora”.

He empezado a llamar a esta ola de desplazamientos “The Fuckening” (expresión vulgar con la que alude a una gran ola de despidos provocada por la inteligencia artificial) porque me parece más visceral.

El desempleo tecnológico trae consigo un incremento en las quiebras personales y la precariedad financiera (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Te pasas gran parte del día sentado en un escritorio mirando una computadora? Tómate esto muy en serio.

Quiero pronosticar algunos de los impactos sociales inmediatos de “The Fuckening”:

1. Los oficinistas en mitad de su carrera serán despedidos en masa. En este momento, hay alrededor de 70 millones de trabajadores de oficina en Estados Unidos. Es de esperar que esa cifra se reduzca sustancialmente, entre un 20 % y un 50 %, en los próximos años. Incluso una reducción de varios millones sería tectónica, y espero que supere con creces ese nivel. Las grandes empresas están despidiendo a gente en este momento. Hablé con el director ejecutivo de una empresa tecnológica que cotiza en bolsa. Me dijo: “Estamos despidiendo al 15 % de los trabajadores en este momento. Probablemente despidamos a otro 20 % dentro de dos años. Y luego a otro 20 % dos años más tarde. Después de eso, ¿quién sabe?“.

Millones de trabajadores están a punto de recibir su carta de despido.

Los más vulnerables son los mandos intermedios, que se han vuelto más caros. ¿Qué harán ahora? Buscarán otro trabajo. Buena suerte con eso, ya que el tiempo de búsqueda de empleo ya ha aumentado y las empresas serán reacias a contratar. Muchos encontrarán algo a tiempo parcial para pasar el tiempo. Un amigo mío que perdió su trabajo comenzó a trabajar como voluntario en una organización sin fines de lucro local que ahora podría querer pagarle para que gestione su infraestructura de TI. El sueldo sería un 80% inferior al que ganaba antes, pero es posible que acabe aceptándolo. Habrá un montón de rebajas similares en el futuro.

Es de esperar que el Starbucks de tu barrio se llene de antiguos oficinistas de mediana edad que quieren salir de casa. Es un panorama benigno, pero muchas de estas familias siguen teniendo hipotecas sobre sus casas que no podrán mantener. Si yo fuera propietario de una casa en Silicon Valley o en el condado de Westchester, consideraría ponerla a la venta para ver qué puedo obtener, porque va a haber una presión a la baja en estas comunidades. Puede que no sea agradable ser el primero, pero tampoco querrás ser el último.

No serán solo los directivos. Serán los trabajadores de los centros de atención telefónica, los comercializadores, los programadores, los equipos de previsión financiera, y así sucesivamente; las funciones empresariales se reducirán a un puñado de empleados clave complementados por la inteligencia artificial.

En esencia, el número de personas necesarias para que las grandes empresas funcionen se reducirá drásticamente. ¿Qué le dirías a tu hijo si te preguntara sobre la posibilidad de convertirse en periodista? Le dirías: “Bueno, ese campo no ha crecido mucho, quizá deberías considerar otra cosa”.

Sustituya “programador/diseñador/contable/abogado/finanzas/marketing/consultoría/analista/investigador/cualquier cosa que implique mirar una computadora e ir a una oficina” y tendrá una idea bastante clara.

Básicamente, la capacidad intelectual es ahora un bien que se está abaratando.

Si eres uno de los profesionales que probablemente se verán afectados, lo siento. Pero esto es real. Reduce tus gastos y toma medidas preventivas, porque habrá mucha gente que perderá su trabajo y tú podrías ser fácilmente uno de ellos. Esto ha salido del laboratorio y ahora está en un escritorio junto al tuyo. Solo que ni siquiera necesita un escritorio; es demasiado caro.

2. Aumentarán las quiebras personales. En general, los estadounidenses ya se encuentran en una situación financiera inestable, pero esto va a empeorar mucho más. Millones de estadounidenses de todos los ámbitos sociales están a punto de ver amenazado su modo de vida. Si pierdes tu trabajo, normalmente puedes sobrevivir durante un tiempo con tus ahorros, pero luego la situación se complica rápidamente. Aquí puedes ver que las tasas de morosidad hipotecaria ya están aumentando.

Incluso si no eres un oficinista, puedes verte afectado. Supongamos que eres tintorero, paseador de perros o peluquero. Si la gente de tu comunidad deja de ir a la oficina, tu negocio se verá afectado porque habrá menos camisas de trabajo que lavar, la gente paseará a sus perros ella misma y reducirá las visitas a la peluquería, etc.

La cantidad de dinero que se paga al trabajo humano está a punto de disminuir. El valor se absorberá en la nube. La economía en forma de K -una recuperación económica donde dos grupos siguen caminos opuestos-, en la que los ricos disfrutan del crecimiento y siguen gastando, mientras que el 80% más pobre intenta mantenerse a flote, se volverá aún más dramática.

Muchas personas y familias se quedarán atrás.

Por supuesto, cuando aumentan los problemas y el estrés financieros, surgen problemas sociales en forma de relaciones rotas, conductas adictivas y desesperación.

Lamento no tener mejores noticias. Pero la situación se va a poner muy difícil para mucha gente. Haz un plan. Sé flexible.

La devaluación de títulos universitarios preocupa a los nuevos graduados ante un futuro incierto (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Los graduados universitarios no podrán encontrar trabajo. La proporción de estudiantes de último año que encuentran trabajo en su campo ya ha bajado al 30 %, y el subempleo de los recién graduados alcanza el 52 %. Las empresas que antes necesitaban un flujo anual de jóvenes ahora están despidiendo a algunos de los jóvenes del año pasado. Muchas personas se mudarán a casa con sus padres o intentarán esconderse en la escuela de posgrado.

Los préstamos escolares se volverán aún más onerosos sin la posibilidad de conseguir un trabajo bien remunerado. Muchos jóvenes se enfrentarán a la necesidad de conseguir un trabajo que no requiera un título universitario mientras pagan por el que obtuvieron a un alto costo.

Básicamente, la prima de la educación se reducirá drásticamente con la llegada de la IA; muchos títulos se devaluarán. Docenas, quizás cientos, de universidades marginales cerrarán en los próximos años. A las que permanezcan se les pedirá que demuestren su valor de diversas maneras, y las de élite lo harán bien, mientras que las demás tendrán dificultades o evolucionarán.

Si estás pensando en volver a estudiar o enviar a tu hijo a la universidad, cuestiona seriamente el costo del título, ya que la relación costo-beneficio está cambiando —para peor— en tiempo real. Si es de bajo costo, profesional o de primer nivel, no hay problema. Si es caro y no conduce a una oportunidad concreta... tal vez deberías reconsiderarlo.

4. Los centros urbanos y los pcomplejos de oficinas se quedarán vacíos. ¿Qué hacer con todo este espacio de oficinas? Muchos distritos comerciales tuvieron dificultades debido a la COVID y al teletrabajo. Esto empeorará considerablemente. Los edificios comerciales son generalmente muy difíciles de convertir para otros fines (por ejemplo, residenciales) debido a la distribución, las tuberías y otros aspectos similares.

Esto se convertirá en un lastre en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y otras ciudades con importantes distritos de oficinas. No hace mucho, estas oficinas eran una fuente importante de ingresos fiscales. Su devaluación perjudicará las cuentas municipales durante años y reducirá la capacidad de las ciudades para prestar servicios en otros barrios. Washington D. C. también debería estar en la lista, pero los despidos masivos en las agencias son más bien una decisión política y la mayoría de esos trabajadores están sindicalizados. Los grandes centros urbanos perderán importancia y vitalidad con la IA, y los bloques de oficinas vacíos se convertirán en la norma. Piensa en páramos urbanos y centros de ciudad inquietantes que provocarán subidas de impuestos municipales y una disminución de los servicios.

5. Aumentarán el pesimismo y la ira. Vi una nota en las redes sociales que decía: “¿De verdad crees que los políticos permitirán que millones de personas pierdan sus empleos? Primero prohibirán la IA".

¿Esta persona ha estado prestando atención? Habla con los trabajadores de la industria manufacturera o con los periodistas y verás cómo ha funcionado. No se han gastado cientos de miles de millones de dólares en esta tecnología para que las grandes empresas se detengan ahora, y la mayoría de los funcionarios han estado animando lo que consideran un progreso. El genio ha salido de la lámpara.

Pero sí, la gente se va a enojar.

El contrato social de “estudia mucho, ve a la escuela, consigue un buen trabajo, vive una vida decente” está a punto de desintegrarse. La movilidad ascendente para la mayoría será cosa del pasado.

La gente no lo va a tomar bien. Especialmente las personas con estudios que piensan que se merecen algo mejor. Ese es un ingrediente para la revuelta.

Se ha hablado mucho este último año sobre cómo los jóvenes se están inclinando hacia la izquierda, la creciente popularidad del socialismo en el Partido Demócrata y Zohran Mamdani como emblema de la próxima ola de líderes.

¿Imaginen lo que pensará la gente cuando todos nos sintamos como siervos de los señores de la IA que se han apoderado del trabajo de oficina?

Las consecuencias sociales y económicas de los despidos masivos por inteligencia artificial ya se sienten en varias ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo lo que ha precedido a esto será insignificante en comparación con lo que se avecina en términos de ira, desesperación y malestar. No estará muy claro ni organizado, pero la gente sentirá cada vez más que tiene menos que perder.

En The War on Normal People (La guerra contra la gente normal) sostuve que el capitalismo ha contribuido en gran medida a sacar a la gente de la pobreza, pero que el capitalismo más la IA no será el resultado deseado por nadie, y que tenemos que hacer avanzar la economía para que gire en torno a las personas. Eso comenzaría con la renta básica universal.

Tendré más que decir al respecto a medida que pase el tiempo y el impacto se haga más evidente. Pero estoy profundamente entristecido. Como el tipo que estuvo saltando de alegría durante casi tres años diciendo “¡La IA está llegando, va a acabar con millones de empleos!“, sé que podríamos y deberíamos hacer mucho más por las personas y las familias de este país. A falta de ese tipo de unión, nos queda el ”sálvese quien pueda" ante la mayor transformación tecnológica de nuestras vidas.

Esperen que la situación se vuelva increíblemente difícil entre generaciones. Prepárense para lo peor y hagan lo que puedan por ustedes mismos y por quienes les rodean.

Andrew

*Este artículo fue publicado originalmente en inglés en andrewyang.com