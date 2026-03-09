Cuánto es la multa por el uso del celular al conducir en Nueva York

Un hombre muestra una expresión de sorpresa o preocupación mientras conduce su auto y sostiene una llamada telefónica. La distracción al volante, especialmente por el uso del teléfono celular, es una de las principales causas de accidentes de tránsito en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen distintas normas de conducir en el estado de Nueva York que deben ser respetadas por los conductores si no desean recibir una multa, incluyendo la prohibición de manejar el auto mientras se utiliza el celular.

Si una persona usa un dispositivo electrónico portátil mientras conduce (excepto para llamar al 911 o para contactar al personal médico, de bomberos o de policía en caso de emergencia), puede recibir una multa de tráfico y estar sujeta a una sanción y un recargo.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) ha establecido una serie de restricciones claras para todos los conductores, tanto residentes como visitantes. Estas reglas se aplican a cualquier persona que circule por las vías del estado, sin importar si posee una licencia local o de otro país. El objetivo es garantizar la seguridad vial y proteger a conductores, pasajeros y peatones.

Restricciones por uso del celular al conducir

Según el portal oficial del Gobierno de Nueva York, la ley estatal prohíbe el uso de teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico portátil mientras se conduce. La actividad ilegal incluye sostener un dispositivo electrónico portátil y realizar cualquiera de las siguientes acciones:

Hablar por un teléfono móvil de mano, componer, enviar, leer, acceder, navegar, transmitir, guardar o recuperar datos electrónicos tales como correos electrónicos, mensajes de texto o páginas web.

Ver, tomar o transmitir imágenes.

Jugar juegos.

Multas y sanciones económicas

Las multas por infringir esta ley están estructuradas según la cantidad de infracciones cometidas en un periodo determinado:

Primera infracción: USD 50 , mínimo, y USD 200 máximo.

, mínimo, y máximo. Segunda infracción en 18 meses: USD 50 mínimo y USD 250 máximo.

mínimo y máximo. Tercera infracción o subsiguiente en 18 meses: USD 50 mínimo y USD 450 máximo.

Pérdida de puntos y suspensión de licencias

Una condena por uso de teléfono celular, empleo de dispositivos electrónicos portátiles o una infracción vinculada a mensajes de texto resultará en la adición de 5 puntos a su historial de conducción del DMV. Si un conductor acumula 11 puntos en un período de 18 meses, se dispone la suspensión de la licencia de conducir.

En el caso de los conductores junior, con licencia de conducir o permiso de aprendizaje de clase DJ o MJ, la primera condena por una infracción relacionada con el uso del celular o el envío de mensajes de texto ocasiona la suspensión de la licencia o permiso durante 120 días.

Una segunda condena dentro de los seis meses posteriores a la restauración resultará en la revocación de al menos un año de una licencia de prueba, o una revocación de al menos un año para una licencia de conducir o permiso de aprendizaje clase DJ o MJ.

Contexto y antecedentes

La legislación de Nueva York se encuentra entre las más estrictas de Estados Unidos en materia de seguridad vial. El endurecimiento de las reglas responde a una tendencia nacional de aumento en los accidentes vinculados a la distracción electrónica. Según un informe de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), la agencia federal de seguridad vial, las muertes por accidentes de tráfico relacionados con el uso de celulares han crecido de forma sostenida en los últimos años.

El diario económico estadounidense The Wall Street Journal informa que otros estados han adoptado medidas similares, aunque los montos de las multas y la cantidad de puntos asignados pueden diferir. Organizaciones de seguridad vial como Mothers Against Drunk Driving (MADD) y AAA Foundation for Traffic Safety promueven desde hace años campañas de concientización sobre los peligros de conducir distraído, remarcando la importancia de cumplir con la normativa vigente.