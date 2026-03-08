Estados Unidos

Nueva York presenta proyecto de USD 21.000 millones para viviendas y nueva red ferroviaria en Sunnyside Yard

La iniciativa urbana prevé una terminal moderna para traslados directos entre dos distritos históricamente desconectados; el plan refuerza el desarrollo habitacional y la integración del transporte metropolitano según autoridades locales

Guardar
La integración ferroviaria suma la
La integración ferroviaria suma la remodelación de Penn Station con un presupuesto paralelo de USD 7.000 millones, en coordinación con Sunnyside Yard.(Telemundo)

La ciudad de Nueva York impulsa la transformación de Sunnyside Yard en un nuevo eje urbano, con la construcción de 12.000 viviendas, la reconfiguración de la infraestructura ferroviaria y una conexión directa entre Queens y el Bronx, inexistente hasta ahora. El proyecto, valorado en USD 21.000 millones, fue presentado por el alcalde Zohran Mamdani a la administración del presidente Donald Trump, según informó el portal local Gothamist.

El objetivo, compartido por autoridades y urbanistas durante décadas, es eliminar la fragmentación en el sistema de trenes para facilitar la movilidad continua entre Nueva Jersey, Long Island, Connecticut y los cinco distritos de la ciudad.

La iniciativa contempla cubrir las vías de Sunnyside Yard en Queens para desarrollar una urbanización sobre el entramado ferroviario. Según la documentación oficial, el plan permitirá levantar 12.000 viviendas destinadas a aliviar la presión habitacional y acercar las residencias a los corredores de transporte más transitados.

El gobierno de la ciudad lidera la transformación urbana, mientras que la renovación ferroviaria recae en la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y empresas asociadas. El proyecto contempla además la construcción de una nueva estación ferroviaria en Sunnyside que integrará el Long Island Rail Road (LIRR) y el Metro-North, facilitando la primera conexión directa para pasajeros entre Queens y el Bronx.

Actualmente, la única conexión ferroviaria física entre Queens y el Bronx es el puente Hell Gate, de uso exclusivo para trenes de Amtrak y transporte de carga, sin acceso para servicios de cercanías.

Las autoridades proponen que la nueva estación funcione como punto de enlace entre redes hoy inconexas, permitiendo traslados entre condados sin trasbordos adicionales. Esta medida apunta a resolver las restricciones de movilidad cotidiana para los residentes de ambos distritos, hasta ahora relegados por la falta de integración.

Reformas en la movilidad urbana y vivienda

El proyecto Sunnyside Yard y
El proyecto Sunnyside Yard y Penn Station busca mejorar la calidad de vida de más de 600.000 pasajeros diarios y representa un salto en la planificación urbana de Nueva York (Telemundo)

El núcleo tecnológico del plan es la implementación del modelo “through-running”, que posibilita a los trenes atravesar terminales centrales como Penn Station sin detenerse ni invertir la marcha. Especialistas en movilidad urbana del sector público, citados por Gothamist, entre ellos el exdirector de NYC Transit Andy Byford, afirman que este sistema permitirá viajar entre Newark, el Bronx y New Haven sin cambios de tren ni de andén.

Se eliminaría la actual necesidad de trasbordos, ya que los pasajeros de NJ Transit y LIRR que hoy llegan a Penn Station deben detenerse y, por lo general, efectuar cambios para continuar su trayecto.

La reconfiguración proyectada reducirá tiempos de viaje y optimizará el flujo ferroviario en toda la región metropolitana. La remodelación de Penn Station, con un presupuesto de USD 7.000 millones, es presentada como inseparable del desarrollo sobre Sunnyside Yard.

Organizaciones regionales defensoras del transporte público, citadas en el portal especializado, subrayan la necesidad de ejecutar ambos proyectos de manera coordinada para mitigar la congestión y fragmentación existentes en la red ferroviaria.

Retos técnicos e interinstitucionales

La coordinación entre la MTA,
La coordinación entre la MTA, Amtrak y NJ Transit es clave para gestionar el intercambiador Harold Interlocking y evitar interrupciones durante la obra (Telemundo)

Construir sobre uno de los patios ferroviarios más activos del mundo plantea desafíos de ingeniería y logística relevantes. Fuentes técnicas contactadas por Gothamist sostienen que las recientes mejoras en la infraestructura de Sunnyside Yard han introducido pendientes y restricciones que complican la expansión de andenes y la creación de nuevas instalaciones.

A nivel institucional, la cooperación entre la MTA, Amtrak y NJ Transit es central. El nodo Harold Interlocking, el intercambiador ferroviario con mayor tráfico de Norteamérica y colindante con Sunnyside Yard, exige una gestión precisa para evitar interrupciones en la circulación ferroviaria durante las obras.

El valor total del proyecto, incluyendo la renovación de Penn Station y el desarrollo de Sunnyside Yard, sitúa la inversión en USD 21.000 millones. Para comparar su magnitud, la modernización del aeropuerto John F. Kennedy ha supuesto USD 19.000 millones, y la ampliación de la Segunda Avenida del metro sigue en ejecución tras décadas de planificación.

Transformaciones en la movilidad y acceso habitacional

La escala del plan responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los más de 600.000 pasajeros que a diario utilizan Penn Station, de acuerdo con datos de la Port Authority of New York and New Jersey.

Miles de residentes esperan la habilitación de una terminal moderna y eficiente, en contraste con las actuales instalaciones, a menudo calificadas como “catacumbas” en reportes de medios por su deterioro y hacinamiento.

La iniciativa para transformar Sunnyside Yard y Penn Station forma parte de una etapa de renovación de la infraestructura neoyorquina.

Proyectos como la modernización del aeropuerto JFK y la extensión de la red de metro han avanzado en los últimos años; sin embargo, la integración ferroviaria y la construcción de 12.000 viviendas en áreas clave representa una nueva fase en la planificación urbana.

Avances y desafíos institucionales

El futuro de la obra depende de la obtención de financiamiento federal y el consenso entre la ciudad, el estado y las autoridades nacionales. Aunque el plan se encuentra en revisión, organizaciones regionales y fuentes especializadas citadas por Gothamist afirman: “el proyecto está más cerca de concretarse que en cualquier otro momento de los últimos sesenta años”, lo que refuerza las expectativas para modificar el desequilibrio en la red ferroviaria regional.

Temas Relacionados

Sunnyside YardNueva YorkMetropolitan Transportation AuthorityAmtrakMovilidad UrbanaDesarrollo HabitacionalEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Adolescente de 14 años recibió un disparo mortal en la cabeza mientras estaba dentro de un coche en Brooklyn

La víctima viajaba en el asiento trasero cuando un grupo armado abrió fuego cerca de la medianoche, situación que permanece bajo investigación por parte de las autoridades locales

Adolescente de 14 años recibió

La residencia de Marilyn Monroe en Palm Springs sale a la venta por USD 3,3 millones

El inmueble perteneció a la actriz durante su último año de vida y conserva elementos arquitectónicos representativos del estilo mid-century, además de detalles originales en baños y áreas comunes

La residencia de Marilyn Monroe

La ofensiva militar en Medio Oriente altera el suministro global y encarece los combustibles

La afectación a infraestructuras clave y la suspensión de exportaciones por la guerra alteran el escenario económico, mientras industrias y consumidores permanecen en alerta ante posibles ajustes inmediatos

La ofensiva militar en Medio

Nueva York tendrá temperaturas de hasta 21 °C por un episodio cálido inusual

Las previsiones oficiales señalan que la ola de calor se sentirá especialmente entre el domingo 8 y el miércoles 11 de marzo, antes de un descenso térmico hacia el final de la semana en el noreste

Nueva York tendrá temperaturas de

El tránsito entre Nueva York y Nueva Jersey sufrirá cortes y desvíos por obras hasta el 12 de marzo

Viajar durante la próxima semana entre ambos estados será complicado por cambios en rutas, interrupciones de servicios y congestión en accesos a aeropuertos, puentes y túneles, según las medidas anunciadas por la Autoridad Portuaria regional

El tránsito entre Nueva York

TECNO

Cirujano dirige un robot y

Cirujano dirige un robot y realiza una operación a 2.400 km de distancia

Youtube en España: la lista de los 10 videos más reproducidos de este sábado

Apple Music revelará si una canción fue hecha o no con inteligencia artificial

¿Temes que te graben con gafas inteligentes? Una app te avisa si estos dispositivos están cerca de ti

Qué significan los errores de Netflix R40, R12 o R25-1 en la pantalla de tu dispositivo

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears “anhela conexiones”, pero

Britney Spears “anhela conexiones”, pero “le cuesta mantener amistades”, según un amigo cercano de la cantante

La hija de Michael Jackson acusa a los administradores del patrimonio de su padre de “desperdiciar recursos” en el litigio legal

Jennifer Lopez estuvo a punto de renunciar a todo tras su divorcio de Marc Anthony hace más de una década

El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, reacciona a su arresto por manejar bajo la influencia del alcohol

El lado menos conocido de Tombstone: así vivió Kurt Russell los conflictos que marcaron el rodaje

MUNDO

Trump no descartó un posible

Trump no descartó un posible envío de tropas a Irán para controlar las reservas de uranio enriquecido del régimen

Mapas y números de la primera semana de guerra en Medio Oriente

El presidente Bukele recibe inusual solicitud de periodista español durante cumbre en Miami

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en Teherán