Nueva York presenta proyecto de USD 21.000 millones para viviendas y nueva red ferroviaria en Sunnyside Yard

La integración ferroviaria suma la remodelación de Penn Station con un presupuesto paralelo de USD 7.000 millones, en coordinación con Sunnyside Yard.(Telemundo)

La ciudad de Nueva York impulsa la transformación de Sunnyside Yard en un nuevo eje urbano, con la construcción de 12.000 viviendas, la reconfiguración de la infraestructura ferroviaria y una conexión directa entre Queens y el Bronx, inexistente hasta ahora. El proyecto, valorado en USD 21.000 millones, fue presentado por el alcalde Zohran Mamdani a la administración del presidente Donald Trump, según informó el portal local Gothamist.

El objetivo, compartido por autoridades y urbanistas durante décadas, es eliminar la fragmentación en el sistema de trenes para facilitar la movilidad continua entre Nueva Jersey, Long Island, Connecticut y los cinco distritos de la ciudad.

La iniciativa contempla cubrir las vías de Sunnyside Yard en Queens para desarrollar una urbanización sobre el entramado ferroviario. Según la documentación oficial, el plan permitirá levantar 12.000 viviendas destinadas a aliviar la presión habitacional y acercar las residencias a los corredores de transporte más transitados.

El gobierno de la ciudad lidera la transformación urbana, mientras que la renovación ferroviaria recae en la Metropolitan Transportation Authority (MTA) y empresas asociadas. El proyecto contempla además la construcción de una nueva estación ferroviaria en Sunnyside que integrará el Long Island Rail Road (LIRR) y el Metro-North, facilitando la primera conexión directa para pasajeros entre Queens y el Bronx.

Actualmente, la única conexión ferroviaria física entre Queens y el Bronx es el puente Hell Gate, de uso exclusivo para trenes de Amtrak y transporte de carga, sin acceso para servicios de cercanías.

Las autoridades proponen que la nueva estación funcione como punto de enlace entre redes hoy inconexas, permitiendo traslados entre condados sin trasbordos adicionales. Esta medida apunta a resolver las restricciones de movilidad cotidiana para los residentes de ambos distritos, hasta ahora relegados por la falta de integración.

Reformas en la movilidad urbana y vivienda

El proyecto Sunnyside Yard y Penn Station busca mejorar la calidad de vida de más de 600.000 pasajeros diarios y representa un salto en la planificación urbana de Nueva York (Telemundo)

El núcleo tecnológico del plan es la implementación del modelo “through-running”, que posibilita a los trenes atravesar terminales centrales como Penn Station sin detenerse ni invertir la marcha. Especialistas en movilidad urbana del sector público, citados por Gothamist, entre ellos el exdirector de NYC Transit Andy Byford, afirman que este sistema permitirá viajar entre Newark, el Bronx y New Haven sin cambios de tren ni de andén.

Se eliminaría la actual necesidad de trasbordos, ya que los pasajeros de NJ Transit y LIRR que hoy llegan a Penn Station deben detenerse y, por lo general, efectuar cambios para continuar su trayecto.

La reconfiguración proyectada reducirá tiempos de viaje y optimizará el flujo ferroviario en toda la región metropolitana. La remodelación de Penn Station, con un presupuesto de USD 7.000 millones, es presentada como inseparable del desarrollo sobre Sunnyside Yard.

Organizaciones regionales defensoras del transporte público, citadas en el portal especializado, subrayan la necesidad de ejecutar ambos proyectos de manera coordinada para mitigar la congestión y fragmentación existentes en la red ferroviaria.

Retos técnicos e interinstitucionales

La coordinación entre la MTA, Amtrak y NJ Transit es clave para gestionar el intercambiador Harold Interlocking y evitar interrupciones durante la obra (Telemundo)

Construir sobre uno de los patios ferroviarios más activos del mundo plantea desafíos de ingeniería y logística relevantes. Fuentes técnicas contactadas por Gothamist sostienen que las recientes mejoras en la infraestructura de Sunnyside Yard han introducido pendientes y restricciones que complican la expansión de andenes y la creación de nuevas instalaciones.

A nivel institucional, la cooperación entre la MTA, Amtrak y NJ Transit es central. El nodo Harold Interlocking, el intercambiador ferroviario con mayor tráfico de Norteamérica y colindante con Sunnyside Yard, exige una gestión precisa para evitar interrupciones en la circulación ferroviaria durante las obras.

El valor total del proyecto, incluyendo la renovación de Penn Station y el desarrollo de Sunnyside Yard, sitúa la inversión en USD 21.000 millones. Para comparar su magnitud, la modernización del aeropuerto John F. Kennedy ha supuesto USD 19.000 millones, y la ampliación de la Segunda Avenida del metro sigue en ejecución tras décadas de planificación.

Transformaciones en la movilidad y acceso habitacional

La escala del plan responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los más de 600.000 pasajeros que a diario utilizan Penn Station, de acuerdo con datos de la Port Authority of New York and New Jersey.

Miles de residentes esperan la habilitación de una terminal moderna y eficiente, en contraste con las actuales instalaciones, a menudo calificadas como “catacumbas” en reportes de medios por su deterioro y hacinamiento.

La iniciativa para transformar Sunnyside Yard y Penn Station forma parte de una etapa de renovación de la infraestructura neoyorquina.

Proyectos como la modernización del aeropuerto JFK y la extensión de la red de metro han avanzado en los últimos años; sin embargo, la integración ferroviaria y la construcción de 12.000 viviendas en áreas clave representa una nueva fase en la planificación urbana.

Avances y desafíos institucionales

El futuro de la obra depende de la obtención de financiamiento federal y el consenso entre la ciudad, el estado y las autoridades nacionales. Aunque el plan se encuentra en revisión, organizaciones regionales y fuentes especializadas citadas por Gothamist afirman: “el proyecto está más cerca de concretarse que en cualquier otro momento de los últimos sesenta años”, lo que refuerza las expectativas para modificar el desequilibrio en la red ferroviaria regional.