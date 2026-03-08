El derrame de aguas residuales en el Potomac expone vulnerabilidad de Washington ante fallos en infraestructura

Un vertido sin precedentes reveló la vulnerabilidad del sistema hídrico que abastece a la capital estadounidense (Cliff Owen/AP)

Una fuga récord de aguas residuales en el río Potomac puso al descubierto la fragilidad de la infraestructura que abastece de agua potable a Washington D.C. y a varias de sus comunidades vecinas. Especialistas consideran que el incidente, que liberó más de 243 millones de galones de desechos sin tratar, pudo haber causado un daño aún mayor si la ruptura ocurría cerca de las tomas de agua de la capital, según un informe publicado por E&E News.

La exclusiva dependencia de Washington y ciertas áreas suburbanas respecto al Potomac, a diferencia de otras grandes ciudades que cuentan con fuentes alternativas para su suministro diario, agrava el riesgo.

Las consecuencias del derrame persisten casi dos meses después del colapso de la tubería, que tuvo lugar el 19 de enero cerca de Cabin John, en Maryland. Investigaciones preliminares de DC Water, la empresa pública de suministro de agua potable, identificaron al menos tres sectores adicionales de la línea de 86 kilómetros del Potomac Interceptor que requieren reparación urgente.

De ocurrir un fallo similar en alguno de estos puntos, el impacto podría ser directo sobre las tomas de agua potable, advirtió el director ejecutivo de la Comisión Interestatal de la Cuenca del Río Potomac, Michael Nardolilli: “Tuvimos mucha suerte de que el colapso fuera aguas abajo de las tomas principales. Es mejor tener suerte que hacer las cosas bien, pero aquí la suerte se agota rápido”.

El río Potomac, fuente exclusiva de agua para Washington, quedó expuesto a uno de los mayores incidentes de contaminación en su historia reciente (REUTERS/Jason Reed/File Photo)

El bypass al canal histórico creó un nuevo foco ambiental

Los primeros trabajos de emergencia desviaron el flujo de aguas residuales al canal C&O, un corredor histórico bajo la custodia del Servicio de Parques Nacionales.

Esta medida, implementada cinco días después del incidente en medio de temperaturas de congelación, detuvo la descarga directa al Potomac desde el 8 de febrero.

No obstante, ecologistas describen la transformación del canal en un “alcantarillado a cielo abierto”. Estas instalaciones temporales permanecerán operativas hasta mediados de marzo, momento en el que DC Water prevé desactivarlas.

La desviación de residuos al canal C&O transformó temporalmente este corredor histórico en un punto crítico de impacto ambiental (Cliff Owen/AP)

E&E News destaca que el plan de contingencia solo enmascara deficiencias de fondo. El sistema, construido a principios de los años sesenta para transportar decenas de millones de galones diarios desde localidades incluso tan alejadas como el aeropuerto internacional Dulles hasta la planta Blue Plains, lleva años con mantenimiento restringido.

Un segmento de 914 metros que cruza el Potomac cerca de Great Falls —a escasos metros de una toma clave— fue incorporado al cronograma de reemplazo con inicio previsto para principios de 2025, según confirmaron portavoces de la empresa a E&E News. Hasta el momento, no se informó públicamente si esos trabajos ya comenzaron o cuál es su estado actual.

En las próximas semanas, la sección de 550 metros que se encuentra cerca del sitio de la rotura será reforzada provisionalmente con polímeros. Así lo explicó el director general de DC Water, David Gadis. La reparación permanente se realizará entre primavera y otoño.

La empresa pública DC Water enfrenta el desafío de reparar una red clave mientras investiga las causas de la rotura y mantiene soluciones provisionales (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Washington cuenta apenas con agua almacenada para 24 a 48 horas

La vulnerabilidad del sistema hídrico de Washington no es un fenómeno reciente. La ciudad dispone de reservas que cubren solo entre 24 y 48 horas en caso de sequía extrema o contaminación grave, lo que contrasta con la redundancia de suministros en Filadelfia, Nueva York o Los Ángeles.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, responsable de la gestión del recurso en el área metropolitana, restringió la búsqueda de fuentes alternativas a un simple incremento de capacidad en un embalse ya existente. Esta opción, según voceros relacionados al estudio financiado por el Congreso, aporta apenas 12 horas adicionales de agua almacenada y “no resuelve el problema sistémico” de la falta de reserva ante una emergencia.

La razón está en una política introducida por el Cuerpo de Ingenieros en 2025, que limita los estudios de infraestructura hídrica a un máximo de tres años y un costo de USD 3 millones, y exige que al menos 35% de los proyectos estén completamente diseñados antes de avanzar. Este requisito obligó a descartar propuestas de respaldo más ambiciosas para la región.

Las reservas de agua para la ciudad se limitan a un margen de entre uno y dos días, lo que incrementa la exposición ante emergencias (Cliff Owen/AP)

Infraestructura envejecida, financiación insuficiente y riesgos a gran escala

Según E&E News, el derrame en el Potomac refleja una tendencia nacional: buena parte de las tuberías de agua y alcantarillado del este de Estados Unidos cumple más de cinco décadas y se encuentra al borde de su vida útil. Durante la década de 1960, alrededor de 60% a 70% del gasto en infraestructura hídrica era cubierto por el Estado federal.

Actualmente esa cifra es menor al 10%, mientras crecen los casos de fallas en los sistemas, según explicó Darren Olson, presidente del Comité sobre Infraestructura de Estados Unidos de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles.

La investigación sobre la rotura reciente apunta a factores inusuales. Durante la instalación original del Potomac Interceptor en 1962, se colocaron sobre las tuberías grandes piedras de la zona rocosa. Tras el siniestro, los equipos hallaron una acumulación de piedras de más de 9 metros de largo dentro del conducto, que ejercieron presión hasta la falla. Una fuente vinculada a la respuesta oficial sostuvo que esos bloques “probablemente inclinaron la balanza” frente al deterioro por corrosión que afecta a este tipo de materiales.

En febrero de 2024, otra sección del mismo sistema en el condado de Fairfax colapsó, aunque el vertido no llegó al Potomac. DC Water contrató a una firma independiente para determinar el origen exacto de la última ruptura. El informe técnico se espera en las próximas semanas.

La falta de inversión y el envejecimiento de las tuberías agravan la frecuencia y gravedad de las fallas en la infraestructura, según expertos y autoridades (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Fondos de emergencia insuficientes y llamados a mayor inversión federal

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, solicitó la cobertura total del costo del desastre, estimado en USD 20 millones. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) solo aprobó una declaración de emergencia que habilita hasta USD 3.750.000 en ayudas, una fracción de lo necesario.

El responsable de programas hídricos del Consejo de Gobiernos del área Metropolitana de Washington, organismo regional de planificación, Steven Bieber, opinó que “más fondos federales podrían acelerar las reparaciones” del Potomac Interceptor, cuya restauración integral forma parte de un plan de inversión de USD 10.000 millones.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) supervisa la gestión del bypass, la reconstrucción del interceptor y la mitigación de impactos ambientales. Inspectores de la EPA se encuentran en el lugar desde antes de la solicitud oficial de asistencia federal. El portavoz Jacob Murphy destacó: “La agencia colabora para determinar cómo los recursos federales pueden agilizar y fortalecer los trabajos de recuperación”.

Actualmente, E&E News destaca que, DC Water sigue con los trabajos temporales y la investigación del incidente, mientras las restricciones de financiamiento federal limitan alternativas estructurales para asegurar el suministro de agua. El nivel de exposición de la capital, con una sola fuente hídrica y reservas limitadas, persiste como una preocupación central para autoridades y expertos.