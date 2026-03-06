Una mujer de 68 años con cáncer halla un extraño tesoro durante su último viaje a una playa de Oregón

Leslie Lundquist encontró un extraño objeto de vidrio flotando a lo largo de la costa de su playa favorita

Leslie Lundquist, de 68 años y residente de Sheridan, fue diagnosticada con cáncer de riñón en 2024 y, posteriormente, desarrolló dos tumores cerebrales. Tras recibir el diagnóstico de que su enfermedad avanzaba y requeriría cuidados paliativos, decidió realizar un viaje a su playa favorita junto a sus hijos. Mientras caminaba por la orilla, encontró un flotador de vidrio artesanal de tonos morados, cuyo color coincidía con el gorro que llevaba puesto.

Rodeada de sus hijos, Leslie no pudo evitar sospechar que el hallazgo había sido planeado por su familia para animarla. Sin embargo, la esfera de vidrio que encontró forma parte del programa Finder’s Keepers, que cada año distribuye más de 3.000 piezas de vidrio artesanal a lo largo de la playa en Lincoln City.

Estas obras, inspiradas en antiguos flotadores japoneses utilizados para la pesca, son creadas por artistas locales y ocultadas por voluntarios conocidos como “Float Fairies”, con el propósito de ofrecer a los visitantes la posibilidad de descubrir un objeto inesperado mientras recorren la costa.

Su hija, Ashley Brunner, había contactado previamente a la artista Kayla Moore, responsable de la pieza y propietaria del taller MJ Creations by the Creek, para solicitar una esfera conmemorativa. Sin embargo, la propia artista confirmó en una publicación conjunta con la página de turismo local en Facebook que el hallazgo fue totalmente fortuito: “El océano le tenía preparado un regalo. Leslie se topó con un hermoso flotador de Finder’s Keepers escondido en la orilla como si lo hubieran colocado solo para ella”. Además, Ashley Brunner destacó a KOIN: “Para su último viaje que haya podido encontrar uno fue increíble”.

Para la familia Lundquist, el hallazgo representó un momento de esperanza en medio de circunstancias adversas. Ese mismo día, la cuñada de Leslie, Debbie, y su esposo, Ted, también encontraron sus propias esferas de vidrio pocas horas después. En un video compartido por la familia al medio KOIN, Leslie expresó con emoción fuera de cámara: “No puedo explicarles lo especial que es, lo que significa”.

El programa Finder’s Keepers y la tradición de Lincoln City

El programa Finder’s Keepers funciona desde la temporada 1999-2000, concebido para celebrar el cambio de milenio. Esta iniciativa permite que cualquier persona que encuentre uno de estos flotadores lo registre y reciba un certificado de autenticidad junto con información sobre el creador de la pieza. Cada esfera es única y está firmada por su autor. Por ello existe la regla de que solo se puede conservar uno por hogar cada año para ampliar el acceso a esta experiencia.

Las esferas se depositan anualmente entre Roads End, al norte de la ciudad, y Siletz Bay, al sur. El proceso de búsqueda es abierto: las piezas se colocan por encima de la línea de marea y debajo del terraplén, nunca entre la hierba ni en zonas de difícil acceso, para que puedan ser halladas por personas de cualquier edad o condición física. Además, en fechas señaladas o eventos especiales se esconden centenares de piezas adicionales, aumentando las probabilidades de hallazgo.

Stephanie Hull, coordinadora de Explore Lincoln City, explicó al canal KOIN que, aunque no todos logran encontrar una esfera, “es la magia de la búsqueda, y tal vez entrar en uno de los estudios de vidrio aquí en la ciudad y crear el tuyo propio para llevarte ese recuerdo”.