La conexión ferroviaria entre Chicago y Pittsburgh avanza tras recibir apoyo financiero

La nueva ruta ferroviaria de Amtrak entre Chicago y Pittsburgh obtiene una financiación inicial de USD 650.000 destinada a estudios técnicos esenciales (Gentileza Amtrak))

El proyecto para establecer una nueva ruta ferroviaria de Amtrak entre Chicago y Pittsburgh avanzó de forma concreta tras asegurarse una financiación inicial de USD 650.000, aportada principalmente por comunidades de Ohio (USD 400.000) y el resto por comisiones regionales y la ciudad de Fort Wayne, según informó la Comisión de Planificación Regional de Mid-Ohio (organismo metropolitano) citada por el diario estadounidense The New York Times.

Este respaldo marca un paso estratégico hacia la creación de un corredor que busca conectar el Medio Oeste con el litoral este de Estados Unidos y podría transformar la conectividad y el desarrollo económico de ciudades intermedias. Este monto permitirá desarrollar los estudios técnicos necesarios para solicitar fondos federales a través del programa Corridor Identification and Development, que financia proyectos ferroviarios interurbanos en el país.

De concretarse, la iniciativa ofrecerá una alternativa de transporte terrestre y conectará a más de 8.4 millones de personas residentes en el corredor, conforme a cifras del censo de 2020 reportadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La confirmación de estos fondos, con el aval de la Comisión del Suroeste de Pensilvania (organismo metropolitano), se realizó en diciembre de 2023 y constituye un requisito para solicitar recursos federales del Departamento de Transporte de Estados Unidos, enfocados en la expansión de la red ferroviaria nacional.

El plan local y los próximos pasos técnicos

Comunidades de Ohio aportan USD 400.000 para impulsar el desarrollo del corredor ferroviario Chicago-Pittsburgh, clave para la conectividad regional (Gentileza Amtrak)

La siguiente fase consiste en la elaboración de un Plan de Desarrollo del Servicio (Service Development Plan), el cual responderá a cuestiones clave como la demanda estimada de pasajeros, frecuencias de servicio, ubicación de estaciones y previsiones de ingresos. Además, incluirá un estudio ambiental de impacto, conforme lo exige la Administración Federal de Ferrocarriles, para evaluar los efectos sobre el uso del suelo y la calidad del aire, e integrar la infraestructura ferroviaria con otros medios de transporte.

William Murdoch, director ejecutivo de la Comisión de Planificación Regional de Mid-Ohio, manifestó el valor estratégico del aporte local: “Esta inversión garantiza que la región esté preparada para avanzar con los estudios técnicos y situarse en una posición privilegiada para poder acceder a los fondos federales que financian obras de transporte a gran escala”.

El trazado proyectado incluye la integración de Fort Wayne (Indiana) y Columbus (Ohio), lo que ampliará la red ferroviaria de pasajeros y ofrecerá alternativas más competitivas en tiempo y costo frente a los viajes en automóvil o avión.

Un informe de la Midwest Interstate Passenger Rail Commission (organismo regional interestatal estadounidense) estima que el trayecto completo podría cubrirse en menos de siete horas, comparado con las más de 9 horas que requiere el viaje por carretera.

La colaboración entre diferentes estados y ciudades a través de la distribución de los fondos iniciales fortalece la cooperación regional y posiciona el proyecto como prioridad ante el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Ferrocarriles.

Selección nacional y proyección federal

El proyecto ferroviario beneficiará a más de 8.4 millones de personas y representa una alternativa más rápida y económica al travel en carretera o avión (Gentileza Amtrak)

La ruta Chicago-Pittsburgh fue seleccionada en diciembre de 2023 como uno de los 69 corredores prioritarios por la Administración Federal de Ferrocarriles, en el marco de la expansión nacional de Amtrak.

Este plan busca desarrollar y modernizar rutas en todo el país, con el objetivo de duplicar la cantidad de pasajeros interurbanos para 2040, de acuerdo con el informe Amtrak’s FY24–28 Service Development Program publicado por la empresa ferroviaria.

El gobierno federal ha destinado más de USD 66.000 millones a inversiones para infraestructura ferroviaria a través del Infrastructure Investment and Jobs Act, promulgado en 2021, la mayor inversión en trenes de pasajeros en la historia reciente de Estados Unidos, según el Departamento de Transporte.

En el caso específico de la ruta Chicago-Pittsburgh, el futuro Plan de Desarrollo deberá definir el volumen estimado de viajeros diarios, la infraestructura de estaciones intermedias y el potencial de integración multimodal. El análisis ambiental evaluará variables como el uso del suelo, la calidad del aire y la reducción potencial de emisiones de dióxido de carbono, en línea con las metas federales de sostenibilidad.

Estudios de factibilidad y prioridades técnicas

Con la financiación local garantizada, los equipos técnicos darán inicio a los estudios de demanda y factibilidad en los próximos meses. La obtención del financiamiento federal dependerá del rigor del Plan de Desarrollo y de su alineación con las prioridades de la Administración Federal de Ferrocarriles.

El Plan de Desarrollo del Servicio analizará demanda de pasajeros, frecuencia de viajes, ubicación de estaciones e impacto ambiental sobre la región (Comunicado de prensa (Gentileza Amtrak)

El corredor Chicago-Pittsburgh, atravesando Fort Wayne y Columbus, se presenta como uno de los proyectos ferroviarios de pasajeros más destacados actualmente en evaluación en el centro y este del país. La población a servir alcanza a más de 8.4 millones de personas, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

La inversión inicial es de USD 650.000, con USD 400.000 aportados por comunidades de Ohio, y el resto por comisiones regionales y la ciudad de Fort Wayne, reflejando el enfoque multijurisdiccional de la iniciativa.

El programa nacional prevé la introducción de servicios de alta velocidad en corredores prioritarios y la expansión futura hacia nuevas regiones, robusteciendo así la red de Amtrak para responder al crecimiento demográfico y las nuevas demandas de movilidad.

Amtrak, en conjunto con autoridades regionales y la Administración Federal de Ferrocarriles, avanza en el diseño de una red ferroviaria capaz de articular ciudades intermedias con grandes centros urbanos y ofrecer servicios regulares y competitivos.

El desarrollo de la ruta entre Chicago y Pittsburgh estará supeditado a la aprobación de los estudios técnicos y a la asignación definitiva de fondos federales, una etapa que podría resolverse durante el próximo ciclo presupuestario.