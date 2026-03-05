El peso del costo de vida transforma las dinámicas románticas entre latinos en Estados Unidos

Un análisis realizado por BMO Real Financial Progress Index reveló que 6 de cada 10 latinos en Estados Unidos confirmaron que eligen citas románticas de bajo costo o con actividades gratuitas. Familia VisualesIA

Un análisis realizado por BMO Real Financial Progress Index reveló que 6 de cada 10 latinos en Estados Unidos confirmaron que eligen citas románticas de bajo costo o con actividades gratuitas debido al aumento de los alimentos, los alquileres e impuestos.

De acuerdo al informe difundido por la firma financiera BMO y publicado en el diario hispano de Los ángeles La Opinión, el gasto promedio en salidas románticas descendió de USD 210 a USD 194 en el último año. Lizzy Díaz-Ortiz, vicepresidenta y directora de Segmentos de Adquisición de BMO, indicó que muchas parejas latinas en Estados Unidos consideran el dinero una responsabilidad compartida.

El estudio también muestra que las generaciones más jóvenes experimentan mayor presión financiera en sus relaciones: el 50% de la generación Z latina en Estados Unidos admite haber sentido la presión de mudarse con su pareja para ahorrar dinero.

Cómo cambian los hábitos de gasto en citas románticas

Las expectativas convencionales en las primeras etapas de una relación permanecen estables: el 67% de los hombres declara que asume todos los gastos en las primeras citas. En cambio, el 52% de las mujeres latinas no espera que su pareja pague todos los costos.

Actualmente, para numerosas parejas, reducir gastos en las primeras salidas permite destinar ahorros a fortalecer la seguridad financiera después del matrimonio. El 69% de los participantes en la encuesta considera que los ahorros generados pueden emplearse en este objetivo.

Si bien el 79% valora la independencia financiera, la mitad depende económicamente de su pareja y el 55% afirma que su pareja depende de ellos. El 51% reconoce haber sentido presión para mudarse con su pareja para reducir gastos, una cifra mayor que la de los millennials (42%) y de los baby boomers (28%).

En general, el 49% de las parejas latinas afirma que ahorrar en vivienda pesó más que el romance al decidir vivir juntos, porcentaje que sube al 57% entre los encuestados de la Generación Z.

El impacto del costo de vida en las relaciones

El estudio indicó que el adulto estadounidense promedio mayor de 18 años, esté o no en pareja, gasta USD 2.279 en citas al año y calcula que el costo total de una cita —desde el aseo personal previo hasta la gasolina— es de casi USD 168.

Además, el 44% de los estadounidenses solteros reporta haber cambiado una cita por motivos económicos y el 27% tuvo que cancelar una por presiones financieras.

Hallazgos destacados sobre el gasto en citas

La generación Z es la que más gasta en citas: a pesar de estar en una etapa temprana de su trayectoria de ahorro, gasta USD 194 por noche romántica, por encima de los millennials (USD 191), la generación X (USD 172) y los baby boomers (USD 127).

Con casi 14 citas de media en el último año, la generación Z estima un gasto total anual de USD 2.676. La ansiedad relacionada con las citas es mayor en este grupo: el 46% de los solteros siente presión por planificar salidas costosas.

En el caso de las citas casuales, los solteros tienden a gastar menos por encuentro que las parejas, aunque tienen más citas. A pesar de ser más propensos a recortar sus salidas nocturnas para ahorrar, las parejas gastan USD 28 más por cita que los solteros.

Entre los distintos grupos demográficos, los hombres millennials en relaciones comprometidas son quienes más gastan, estimando que una cita promedio tiene un costo de USD 252.