Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emplearon por primera vez en combate misiles de ataque de precisión de largo alcance PrSM durante la guerra contra el régimen de Irán, según confirmó el Comando Central estadounidense (CENTCOM), autoridad militar responsable de las operaciones de Washington en Medio Oriente.

El organismo informó que la Operación Furia Épica permitió desplegar una tecnología de nueva generación, destinada a reemplazar al Sistema Táctico de Misiles del Ejército, que incorpora mayor alcance y letalidad en escenarios de alta amenaza y contra objetivos estratégicos.

El sistema PrSM ha sido presentado como el desarrollo más avanzado en misiles de precisión del arsenal estadounidense y está diseñado para impactar blancos a gran distancia, superando en capacidades tanto de alcance como de capacidad destructiva al sistema anterior.

El CENTCOM difundió imágenes del lanzamiento y especificó que la plataforma permite generar problemas al adversario mediante ataques precisos sobre objetivos específicos, incrementando la efectividad de las operaciones militares y la capacidad de disuasión de Estados Unidos ante amenazas regionales.

Estados Unidos desplegó por primera vez misiles PrSM contra estructuras militares del régimen de Irán (CENTCOM)

“No podría estar más orgulloso de nuestros hombres y mujeres en uniforme, que aprovecharon la innovación para crearle problemas al enemigo”, dijo el comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ya había anticipado que el país cuenta con un arsenal casi ilimitado de bombas de gravedad de precisión y que estos recursos comenzarían a utilizarse en la ofensiva contra Irán.

Según Hegseth, la Operación Furia Épica, iniciada el sábado con la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, ha desplegado el doble de poder aéreo que la campaña en Irak de 2003 y presenta una intensidad siete veces mayor a la de los bombardeos de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes.

El jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, explicó que las fuerzas estadounidenses pasaron de lanzar ataques deliberados y masivos con municiones de largo alcance, efectuados desde fuera del rango de las defensas enemigas, a ataques de precisión directa sobre territorio iraní.

Precisó que esta nueva táctica apunta a maximizar el impacto sobre infraestructuras militares y estratégicas de alto valor, reduciendo los daños colaterales y la exposición de las propias tropas.

El comandante del CENTCOM, almirante Brad Cooper (REUTERS)

Desde el inicio de la operación, el avance de las fuerzas estadounidenses ha sido sostenido. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la ofensiva continuará durante varias semanas, con el objetivo de destruir completamente el programa de misiles, la marina y las capacidades nucleares de Irán.

Trump advirtió, además, que la “gran oleada” de ataques aún no ha sido lanzada y que esa etapa podría comenzar en breve, en función del desarrollo de los acontecimientos y la respuesta iraní.

Avances militares contra infraestructuras de Irán

En los operativos más recientes, el ejército estadounidense informó sobre la destrucción de 17 barcos militares iraníes y un submarino en un puerto del sur de Irán, junto con centenares de misiles balísticos almacenados en instalaciones estratégicas.

El Comando Central detalló que unas veinte aeronaves bombarderas participaron en la misión, atacando un total de 2.000 objetivos, incluidos 100 misiles balísticos que formaban parte de la defensa iraní.

Según el Comando Central, estos proyectiles están diseñados para impactar blancos a gran distancia con alta precisión para “generar problemas al adversario” (CENTCOM)

El almirante Brad Cooper precisó que estas operaciones dejaron al régimen iraní sin barcos militares identificables en el Golfo Pérsico ni en el Golfo de Omán, debilitando considerablemente la capacidad de respuesta naval de Irán. Además, Cooper señaló que Irán dispone de 5.000 misiles balísticos y 2.000 drones, los cuales se encuentran en la lista de objetivos prioritarios de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Las fuerzas armadas estadounidenses también han empleado drones de la fuerza de tarea Scorpion Strike, desarrollados a partir de tecnología iraní adaptada por especialistas estadounidenses, para realizar ataques unidireccionales a gran escala.

Según el Comando Central, estos drones han demostrado ser efectivos en la supresión de defensas aéreas y la destrucción de infraestructuras logísticas, reforzando la posición de superioridad tecnológica de Estados Unidos en la región.

(Con información de EFE)