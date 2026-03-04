Nevada y Utah emiten alertas ante intensas nevadas y vientos peligrosos

Un hombre palea la nieve de la acera de un suburbio tras una tormenta invernal.

Las condiciones meteorológicas extremas continúan afectando a la región oeste de Estados Unidos, donde Nevada y Utah enfrentan una nueva ronda de advertencias de tormenta invernal. Los organismos de meteorología han alertado sobre la posibilidad de intensas nevadas y vientos fuertes, con impactos directos en la movilidad y la seguridad de residentes y viajeros en zonas montañosas.

Hace pocas semanas, una tormenta invernal dejó más de 4,5 metros de nieve en las montañas de California, según informó el diario estadounidense Miami Herald. Nevada y Utah también sufrieron ese fenómeno, con vientos que superaron los 128 km/h (80 mph).

La estación de esquí Alta, en Utah, se vio obligada a cerrar temporalmente tras recibir más de un metro de nieve en un solo episodio. “Gracias por su paciencia mientras nuestros equipos trabajan en esta tormenta que ha dejado 104 cm (41 pulgadas) y sigue sumando”, comunicaron desde Alta en redes sociales.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) ha emitido en las últimas horas nuevas advertencias de tormenta invernal para Nevada y Utah, en previsión de un sistema frontal frío que atravesará el oeste del país entre el jueves y el viernes. Se pronostican nevadas significativas, sobre todo en zonas de alta montaña, y la posibilidad de vientos con ráfagas intensas.

Nuevas advertencias y previsiones actualizadas

Este nuevo episodio provocará que las cadenas montañosas, desde las Cascadas hasta las Rocosas centrales, experimenten acumulaciones de nieve que podrían dificultar el tránsito en rutas clave. Las autoridades advirtieron que, tras el paso del frente frío, también podrían registrarse precipitaciones en cotas bajas y episodios de clima intenso en las llanuras centrales.

Las previsiones actualizadas al 4 de marzo de 2026 por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que el sistema afectará con especial intensidad durante la mañana y tarde del jueves, prolongándose algunas precipitaciones hasta el viernes por la mañana.

Una persona cruza una calle cubierta de nieve durante una fuerte tormenta invernal que afectó el área urbana.

Se prevé una “ráfaga de nieve húmeda” tras el paso del frente, con acumulaciones variables y la posibilidad de que las condiciones cálidas previas reduzcan el volumen en valles, aunque se esperan complicaciones viales en zonas montañosas. Los organismos recomiendan consultar el estado de las carreteras antes de desplazarse y extremar la precaución en rutas de montaña.

Nevada y Utah bajo la nieve: cifras y áreas más afectadas

En Nevada, las autoridades esperan acumulaciones totales de hasta 7,6 cm (3 pulgadas) a lo largo de la autopista Mountain City y hasta 18 cm (7 pulgadas) en el área silvestre de Jarbidge. La zona de las montañas Ruby podría recibir hasta 28 cm (11 pulgadas) de nieve, con ráfagas de viento cercanas a los 72 km/h (45 mph), lo que complica aún más la situación para quienes circulan por la región.

En Utah, varias localidades como Brian Head podrían recibir hasta 23 cm (9 pulgadas) de nieve, mientras que en las cercanías de Park City se esperan cantidades locales que superen los 25 cm (10 pulgadas). La estación de esquí Alta podría registrar hasta 60 cm (24 pulgadas) de nieve en los próximos días, según los últimos pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

En la zona de las montañas Wasatch y Uinta, las acumulaciones previstas oscilan entre 20 y 35 cm (8-14 pulgadas), con máximos de hasta 50 cm (20 pulgadas) en las zonas más elevadas de los Upper Cottonwoods.

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos especifica que el periodo crítico para la acumulación de nieve se dará desde la madrugada del jueves hasta la tarde del viernes.

“Se espera que la nevada sea intensa por momentos, especialmente con el paso del frente frío, lo que podría generar restricciones de tracción y complicaciones considerables en las rutas de montaña”. Así concluye el último comunicado del organismo.

Consecuencias para la movilidad y recomendaciones oficiales

Las autoridades meteorológicas y de transporte advierten sobre la posibilidad de interrupciones y demoras importantes en las rutas y pasos de montaña, como Parley’s Canyon o la autopista I-80, donde las condiciones de visibilidad podrían verse severamente reducidas.

Peatones caminan con dificultad por una calle residencial cubierta de nieve durante una intensa tormenta invernal que afecta la región.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos recomienda disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, especialmente durante las horas críticas del jueves.

Para quienes planean desplazarse por la región, el Departamento de Transporte de Utah mantiene actualizaciones constantes sobre el estado de las carreteras en el sitio udottraffic.utah.gov. Las autoridades insisten en la necesidad de llevar equipos de emergencia, incluyendo linternas, agua y provisiones, ante la posibilidad de quedar varados por la acumulación de nieve o el cierre de rutas.

Contexto reciente: la temporada invernal más cálida en Salt Lake City

La temporada de invierno 2025-26 ha mostrado características atípicas, con Salt Lake City registrando el invierno más cálido en 150 años, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. A pesar de estos datos, los sistemas frontales siguen aportando nevadas abundantes en las montañas, lo que evidencia la variabilidad extrema del clima en la región.

Estas nuevas tormentas, si bien generan complicaciones inmediatas, también son valoradas por los expertos debido al aporte hídrico que representan para cuencas y embalses, especialmente tras años de sequía. El acumulado de nieve en las montañas constituye una reserva clave para el abastecimiento de agua en primavera y verano.

Perspectivas para los próximos días y advertencias vigentes

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene activa la vigilancia meteorológica para el oeste de Estados Unidos. Se prevén nuevas precipitaciones de nieve durante la noche del jueves y la mañana del viernes, con un breve descenso en la intensidad antes de que el sistema abandone la región.

Un residente de Estados Unidos sacando grandes cantidades de nieve de un camino frente a su casa.

Las autoridades anticipan una mejora progresiva del clima hacia el fin de semana, aunque advierten que la acumulación de nieve permanecerá en rutas y zonas habitadas durante varios días.

Tanto los residentes como los visitantes de Nevada y Utah deben mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar medidas preventivas durante las próximas 48 horas. Las nevadas recientes han superado los 40 cm (16 pulgadas) en varias zonas, y se esperan nuevos episodios de nieve y viento, con riesgo de afectaciones en la movilidad y el suministro eléctrico en áreas aisladas.