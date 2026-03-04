La policía confiscó más de 1000 kilos de metanfetamina en un operativo récord en California

La incautación de metanfetamina cristalina en California alcanzó un récord histórico, con 1.360 kilos decomisados durante la Operation Trash Panda. (Calaveras County Sheriff's Office)

La incautación de metanfetamina cristalina en California, realizada a finales de febrero de 2026, representó para las autoridades uno de los mayores golpes al narcotráfico registrados en Estados Unidos. El operativo, denominado Operation Trash Panda, comenzó tras una denuncia ciudadana por vertido ilegal de residuos químicos. El despliegue culminó con la confiscación de 1.360 kilos (3.000 libras) de metanfetamina, estableciendo un nuevo récord en el condado de Calaveras y ubicando la intervención entre las más significativas a nivel nacional.

En paralelo, las fuerzas de seguridad incautaron 1.230 kilos (2.713 libras) de metanfetamina entre producto a granel y parcialmente procesado, además de decomisar 1.900 plantas de marihuana, 48 kilos (107 libras) de marihuana procesada y 12 armas de fuego. El valor estimado de la droga decomisada en las calles asciende a USD 4 millones, de acuerdo con información de la Oficina del Sheriff de Sacramento.

Las acciones se desplegaron durante cinco meses y contaron con la participación de más de 100 agentes de ocho agencias diferentes, incluyendo al Buró Federal de Investigaciones (FBI), la agencia Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), todos bajo la dirección de la Oficina del Sheriff del Condado de Sacramento.

Operativos tuvieron lugar en Valley Springs, Turlock y Modesto: en uno de estos lugares, el personal localizó un laboratorio clandestino en funcionamiento; en otro, detectaron una instalación en preparación, y en la tercera ubicación, un espacio destinado al almacenamiento y distribución de drogas.

Estrategia y colaboración entre agencias

El despliegue policial fue el resultado de la cooperación entre agencias federales, estatales y locales, integradas en la iniciativa federal Protecting the American People Against Invasion, bajo el paraguas de la fuerza especial Homeland Security Task Force. Esta coordinación permitió que los allanamientos se realizaran de manera simultánea y se garantizara la seguridad en tres condados diferentes.

La sheriff del condado de Calaveras, Rachelle Whiting, indicó que esta operación demuestra la efectividad del trabajo conjunto de las fuerzas federales, estatales y locales. Whiting remarcó que la colaboración permitió “desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas en nuestras comunidades”.

Señaló, además, que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevos arrestos ni cargos adicionales en las siguientes semanas.

El origen de la investigación y detalles del operativo

La investigación se inició en octubre de 2025, luego de que una alerta ciudadana por el vertido ilegal de residuos en el condado de Calaveras condujera a agentes a un hallazgo de restos químicos sospechosos. A partir de esa intervención, se puso en marcha una pesquisa de cinco meses que derivó en la redada final el 27 de febrero de 2026, con allanamientos coordinados en las localidades identificadas.

Durante las intervenciones, las fuerzas de seguridad localizaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Valley Springs, otro en etapa de montaje en Turlock, y en Modesto, desmantelaron un punto de distribución y almacenamiento del estupefaciente.

Las fuerzas de seguridad localizaron un laboratorio de metanfetamina activo en Valley Springs y otro en montaje en Turlock, además de un depósito en Modesto. (Calaveras County Sheriff's Office)

Las autoridades indicaron que la red de narcotráfico vinculada a los laboratorios operaba en varios condados de California. De acuerdo con la investigación, la magnitud de la incautación y la infraestructura encontrada evidencian la capacidad operativa de la organización intervenida.

Detenciones y contexto judicial

A lo largo del operativo fueron detenidas ocho personas, una de las cuales aparece en la lista nacional de vigilancia antiterrorista. Las autoridades señalaron que todos los involucrados permanecen bajo investigación y que la causa judicial sigue en curso, lo que podría derivar en nuevas acusaciones según avance el análisis de pruebas y se determine la jurisdicción de los delitos.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Calaveras, junto con la Fiscalía Federal del Distrito Este de California, coordina los siguientes pasos procesales. Las autoridades enfatizaron que todos los detenidos se presumen inocentes hasta que un tribunal dicte sentencia.

Antecedentes y repercusiones recientes

La incautación registrada en California tuvo lugar pocos días después de otro hallazgo de 272 kg (600 libras) en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. En ese caso, un ciudadano canadiense fue acusado de intentar introducir la droga al país.

Asimismo, en noviembre de 2025, fuerzas federales decomisaron más de 500 kilos (1.100 libras) de metanfetamina en Colorado, como resultado de una investigación de dos años que terminó con la desarticulación de una red procedente de México.

Personal de seguridad inspecciona un laboratorio de metanfetamina móvil descubierto, donde se observa equipo y productos químicos para su creación. (Calaveras County Sheriff's Office)

Las cifras recientes muestran un aumento en el decomiso de grandes cargamentos de metanfetamina en el país. Según la Oficina del Sheriff de Calaveras, este operativo representa el mayor decomiso de metanfetamina realizado hasta la fecha en ese condado y uno de los más relevantes a escala nacional.

El futuro de la investigación

Las autoridades mantienen la investigación abierta y no descartan nuevos arrestos ni incautaciones relacionados con la organización intervenida.

La Oficina del Sheriff de Calaveras, junto a las agencias federales participantes, continúa analizando los bienes incautados y la posible red de vínculos con otros grupos de tráfico en la región.