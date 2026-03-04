América Latina

Estados Unidos inició una nueva operación militar en Ecuador contra “organizaciones terroristas”

Las autoridades de ambos países iniciaron una ofensiva en territorio ecuatoriano con el objetivo de enfrentar a organizaciones vinculadas al narcotráfico

Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzaron operaciones conjuntas contra “organizaciones terroristas” designadas en territorio ecuatoriano, informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Estas acciones, según el comunicado, reflejan el compromiso de los socios en América Latina y el Caribe para combatir el narcoterrorismo. “Juntos, estamos tomando medidas decisivas para enfrentar a los narcoterroristas que desde hace tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a ciudadanos de todo el hemisferio”, señaló el general Francis L. Donovan, comandante de SOUTHCOM.

El mensaje felicitó a los integrantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador por su “inquebrantable compromiso” y destacó la valentía y determinación demostradas en las acciones continuas contra los narcoterroristas en el país.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el lunes el inicio de “operaciones conjuntas” contra el narcotráfico junto al país norteamericano y otros “aliados de la región” en territorio ecuatoriano.

Cercano a Donald Trump, Noboa enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal. En un mensaje en X, describió la ofensiva como una “nueva fase” de su política de mano dura para pacificar “cada rincón del país”.

El presidente de la República,
El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión con Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en el Palacio de Gobierno (Foto: Carlos Silva/Presidencia de la República)

“Este mes haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad”, señaló el mandatario, aunque no precisó si las acciones contemplan el despliegue de efectivos estadounidenses ni qué otros países participarán en la campaña antidrogas.

Noboa se reunió en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur. Según la Presidencia, en el encuentro abordaron planes de “intercambio de información y coordinación operativa” en aeropuertos y puertos.

Las acciones conjuntas, que comienzan este mes, fueron anunciadas una semana después de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado el principal aliado de la mafia ecuatoriana en la región.

Por Ecuador circula cerca del 70% de la droga que sale de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, situación que ha desatado una guerra entre grupos criminales y una tasa récord de homicidios en el país.

El gobierno adelantó que desde el 15 hasta el 30 de marzo decretará un toque de queda nocturno en cuatro provincias: Guayas (cuya capital es Guayaquil), Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, las más afectadas por la violencia. “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra”, afirmó el ministro del Interior, John Reimberg, tras una ceremonia de graduación de policías.

El ministro del Interior de
El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg (REUTERS/Karen Toro/Archivo)

El general Francis L. Donovan afirmó que Ecuador es “uno de los socios más fuertes de Estados Unidos en la interrupción y desmantelamiento de organizaciones terroristas designadas en la región”, y destacó que la población ecuatoriana ha experimentado de primera mano los efectos de la violencia y la corrupción vinculadas al narcotráfico.

Desde la perspectiva estadounidense, la colaboración con Ecuador contribuye tanto a la estabilidad regional como a la seguridad de Estados Unidos, ya que gran parte de la droga que transita por puertos ecuatorianos tiene como destino final mercados en Norteamérica y Europa.

De forma paralela, el Gobierno ecuatoriano señaló que una relación comercial más sólida puede aportar a la seguridad hemisférica al fomentar empleo formal e inversión productiva, factores que debilitan economías ilícitas.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en materia de seguridad que se ha reforzado desde la llegada de Noboa al poder en 2023. En diciembre, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta, aunque Quito no ha dado detalles sobre ese despliegue. En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que funcionó en Manta entre 1999 y 2009.

