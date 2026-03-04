La marca UNIQLO inaugura tres tiendas con propuestas culturales en Nueva York

UNIQLO llega con tres nuevas tiendas a Nueva York donde cada tienda dispondrá de productos exclusivos conectados con la cultura y las artes locales. Foto: Instagram @uniqlo

UNIQLO llega con tres nuevas tiendas a Nueva York, cada una ofreciendo productos exclusivos conectados con la cultura y las artes de la ciudad. Las tiendas presentan diseños inspirados en el metro, colaboraciones con bibliotecas y arte callejero, brindando experiencias neoyorquinas diferenciadas según la ubicación.

El programa RE.UNIQLO apoya esta expansión con un enfoque en sostenibilidad y responsabilidad social, incorporando contenedores para donaciones de ropa en cada local.

Los artículos recolectados serán reutilizados o distribuidos a quienes los necesiten, beneficiando de forma directa a entidades comunitarias como el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar, agencia municipal, y Covenant House, ONG de apoyo juvenil.

Novedades en las tiendas de Nueva York

Entre las novedades, la tienda situada en Bryant Park presenta una asociación de un año con la Biblioteca Pública de Nueva York que incluye piezas de temática literaria creadas por Kei Saito y apoya iniciativas como The Library After Hours y Teen Takeover. También se ofrecen productos relacionados con la MTA y creaciones de la artista Lauren Martin.

La sucursal de Williamsburg introduce la colaboración con el artista contemporáneo KAWS, quien, junto a Hiroshi Masuda, incorpora obras de arte contemporáneo a la oferta principal. Por su parte, el local de Union Square incluye productos inspirados en el legado literario neoyorquino y el pop art, con homenajes a la Fundación Andy Warhol y a la Strand Bookstore.

Fuminori Adachi, director ejecutivo de UNIQLO USA, afirmó: “Estamos orgullosos de asociarnos con la Biblioteca Pública de Nueva York, cuya misión de hacer que el conocimiento y las oportunidades sean accesibles para todos nos llega profundamente”. Para más detalles sobre productos y colaboraciones, los interesados pueden consultar la web oficial de UNIQLO.

Origen y expansión de UNIQLO

La marca nació en Japón en 1949, cuando la familia Yanai fundó una pequeña tienda de ropa para hombres en Ube, prefectura de Yamaguchi. Tadashi Yanai, actual presidente, heredó el negocio de su padre y, en 1984, abrió en Hiroshima la primera tienda Unique Clothing Warehouse, que más tarde adoptó el nombre UNIQLO.

El nombre surge de una abreviatura de “unique clothing”, aunque la denominación “Uniqlo” se debió a un error en el registro de la marca en Hong Kong.

Durante la década de 1990, la marca apostó por la producción en China para abaratar costos y responder al contexto de recesión en Japón. En pocos años, UNIQLO pasó de ser una tienda local a una red nacional, superando el centenar de sucursales en 1994. Su modelo de negocio se inspiró en la integración vertical de empresas como Gap: controlaban desde el diseño hasta la venta al público para ofrecer básicos de calidad a precios bajos.

A partir de 2002, la marca inició su expansión internacional, primero en el Reino Unido y China, y luego en Estados Unidos. Inicialmente afrontó dificultades, pero redefinió su estrategia aliándose con diseñadores como Jil Sander y desarrollando colaboraciones para adaptarse a mercados globales. UNIQLO se caracteriza por centrarse en prendas esenciales, funcionales y accesibles, bajo el lema “Made for All”.

Actualmente, forma parte del grupo Fast Retailing y se ha consolidado como una de las principales cadenas de indumentaria del mundo, con presencia en más de 25 países y miles de tiendas en Asia, Europa y América.