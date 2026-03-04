Estados Unidos

El voto latino impulsa récord de participación en las primarias de Texas

La comunidad hispana superó registros anteriores de asistencia en la jornada electoral, generando cambios en la dinámica política estatal y nacional, especialmente en escaños que serán definitorios para el Congreso

Guardar
El voto latino moviliza a
El voto latino moviliza a más de 6,5 millones de hispanos habilitados en Texas durante las históricas primarias estatales (Associated Press)

En las primarias realizadas este martes en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, el resultado podría redefinir el panorama político nacional. La movilización del voto latino alcanzó niveles inusitados, situándose en el centro de la disputa por escaños clave e influyendo directamente tanto en la composición del Senado de Estados Unidos como en los liderazgos estatales.

El interés inédito de este sector responde al peso demográfico —con más de 6,5 millones de hispanos habilitados para votar solo en Texas— y a la preocupación por temas como la economía personal, según informó Telemundo.

Más del 40% de la población de Texas es de origen latino y su protagonismo se reflejó en la afluencia masiva registrada durante las primarias, una situación poco habitual en este tipo de elecciones.

La participación récord del electorado
La participación récord del electorado latino en Texas refleja preocupaciones sobre economía y políticas estatales (Reuters)

La competencia para el Senado federal en Texas se ha convertido en una de las contiendas más observadas. Del lado demócrata, James Talarico —quien ganó la nominación frente a Jasmine Crockett— aspira a convertirse en el primer senador demócrata por Texas en casi cuatro décadas.

Talarico logró movilizar al electorado joven, lo que confirma la tendencia a mutaciones generacionales dentro del partido. En sus primeras declaraciones tras la primaria destacó. “Cada voto debe contarse. Cada voz debe ser escuchada”, según declaraciones compartidas por NBC News.

Por el partido republicano, el senador en ejercicio John Cornyn y el fiscal general estatal Ken Paxton no alcanzaron el umbral necesario y enfrentarán una segunda vuelta. El desenlace se definirá en el próximo balotaje del 26 de mayo, mientras permanece latente la posibilidad de que el presidente Donald Trump defina su apoyo, algo que, según NBC News, incidió notoriamente en otras carreras.

En paralelo, el actual gobernador Greg Abbott busca consolidar su cuarta reelección, mientras los demócratas confían en la candidatura de la hispana Jenna Hinojosa, aunque Texas no ha elegido a un gobernador demócrata desde 1991.

Greg Abbott busca consolidar su
Greg Abbott busca consolidar su cuarta reelección como gobernador de Texas frente a la candidata demócrata hispana Jenna Hinojosa (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Luchas internas en el sur de Texas

En el distrito 15 de Texas, la primaria demócrata enfrentó a dos figuras de visiones opuestas, según describió The New York Times. Por un lado, Bobby Pulido, cantante tejano con el respaldo del establishment partidario; por el otro, la médica de emergencias Ada Cuellar, impulsada por el ala progresista y el voto joven movilizado a través de redes.

Cuellar afirmó que su campaña gana terreno entre quienes exigen una reforma migratoria profunda, la legalización del aborto y el cuestionamiento del “compadrismo” dentro del Partido Demócrata local.

Pulido, por su parte, defendió fortalecer la frontera pero rechazó la persecución de inmigrantes que cumplen la ley. También apoyó la expansión de la cobertura sanitaria a comunidades rurales y la eliminación de aranceles perjudiciales para la agricultura.

Ambos debieron enfrentar una primaria marcada por tensiones personales y por el reto de reconstituir la unidad demócrata en un distrito donde el voto latino se ha mostrado volátil en ciclos recientes y donde la republicana Monica De La Cruz busca conservar su escaño.

El voto de comunidades latinas
El voto de comunidades latinas fue cambiando constantemente en ciclos electorales recientes (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Incumbentes en riesgo y denuncias de irregularidades electorales

La jornada de primarias trajo una novedad relevante: Dan Crenshaw, republicano de Texas y único congresista con reelección en juego en estas primarias, fue derrotado por Steve Toth, quien no contaba con el respaldo de Donald Trump, según detalló NBC News.

En el panorama republicano, varios comicios pasaron a segunda vuelta, lo que genera incertidumbre para el control de escaños clave. Por primera vez en ciclos recientes, miles de votos demócratas en el condado de Dallas quedaron sujetos a revisión luego de que un fallo de la Corte Suprema de Texas bloqueó la extensión excepcional del horario de votación.

Estos votos provisionales, emitidos después de las 19:00, podrían ser anulados, reportó NBC News. El confuso operativo surgió porque, en Texas, la administración de las primarias recae en los partidos, lo que provocó que electores acudieran a mesas equivocadas según su filiación.

Miles de votos demócratas en
Miles de votos demócratas en Dallas quedan en revisión tras fallo de la Corte Suprema de Texas que bloquea extender la jornada electoral (Reuters)

Fractura y movilización: el voto latino reconfigura la agenda

El avance del voto latino como fuerza decisiva modificó estrategias en ambos partidos. Una votante citada por Telemundo sintetizó el clima en los centros de votación: “Nuestro voto es nuestra voz. Si no vota, no puede quejarse de lo que está pasando”.

Entre debates sobre migración, acceso a la salud y desencuentros internos por el rumbo ideológico, la contienda de este martes marcó un giro en el protagonismo político de las comunidades hispanas, cuyo peso electoral se refleja en la concurrencia y el interés inédito en definir el futuro inmediato de Texas.

Temas Relacionados

Voto LatinoElecciones en Estados UnidosTexasSenado de Estados UnidosPrimarias ElectoralesReformasEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Una influencer es condenada a pagar 10 millones de dólares por difamación contra profesora en Estados Unidos

El veredicto emitido por un jurado federal ordena una importante compensación monetaria tras la difusión de acusaciones infundadas en redes sociales, lo que evidencia el alcance de la responsabilidad en entornos digitales

Una influencer es condenada a

La fiscalía de Los Ángeles arrestó a un maestro por abuso infantil

La apertura de una causa penal incluye varios cargos y la posibilidad de una condena de hasta siete años de prisión, según informaron fuentes judiciales tras la detención

La fiscalía de Los Ángeles

La ciudad de Nueva York inicia programa de cuidado infantil gratuito para niños de dos años

Un nuevo plan estatal ofrecerá dos mil plazas sin costo en barrios seleccionados de Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens, con la expectativa de expandirse a los cinco distritos, según informaron autoridades locales

La ciudad de Nueva York

Encontraron a dos niñas muertas en maletas en Cleveland y la policía no tiene sospechosos

El hallazgo ocurrió en una zona residencial, donde equipos forenses y policiales analizan los restos y piden colaboración ciudadana ante la ausencia de testigos y datos concretos

Encontraron a dos niñas muertas

Los precios de la gasolina en el sur de Florida aumentan cuatro días después del inicio del conflicto en Irán

La reciente inestabilidad internacional ha repercutido en mayores costos de combustibles en la región, lo que ha obligado a trabajadores y pequeños negocios a ajustar gastos y modificar estrategias para enfrentar la nueva realidad económica

Los precios de la gasolina

TECNO

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe sobre el iPhone 18: rumores, características y cambios que tendría el próximo celular de Apple

Autoridades alertan por fraudes con boletos del Mundial 2026: cómo operan los ciberdelincuentes

Amazon y su plan para competir contra Spotify en audiolibros: Audible ahora tiene una nueva tarifa

Cómo saber qué dispositivos extraños están conectados a la red WiFi del hogar

Japón presenta un robot con IA capaz de dar consejos espirituales y asistir en rituales

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox reapareció en Instagram

Megan Fox reapareció en Instagram con nuevas fotos subidas de tono: “Estoy viva”

Netflix apuesta fuerte por el cine argentino con El último gigante, protagonizada por Oscar Martínez y rodada en Misiones

Paul Bettany en la mira para ser el nuevo Voldemort en la serie de "Harry Potter"

David y Victoria Beckham celebran el cumpleaños de su hijo Brooklyn en medio de la polémica: “Te amamos”

Rachel Weisz, el deseo y la ruptura: Vladimir llega a Netflix con drama psicológico, erotismo y una protagonista fuera de control

MUNDO

Cómo era el buque de

Cómo era el buque de guerra Iris Dena, hundido por Estados Unidos en el Océano Índico

EEUU confirmó que hundió al buque de guerra iraní Iris Dena en el Océano Índico: “Creía estar seguro en aguas internacionales”

El Congreso de Filipinas aprueba el proceso de destitución contra Sara Duterte

Un buque ruso con gas licuado se hundió frente a Libia

EEUU confirmó que atacó el submarino iraní operativo más importante: “Ahora tiene un agujero en su costado”