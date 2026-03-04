El voto latino impulsa récord de participación en las primarias de Texas

El voto latino moviliza a más de 6,5 millones de hispanos habilitados en Texas durante las históricas primarias estatales (Associated Press)

En las primarias realizadas este martes en Texas, Carolina del Norte y Arkansas, el resultado podría redefinir el panorama político nacional. La movilización del voto latino alcanzó niveles inusitados, situándose en el centro de la disputa por escaños clave e influyendo directamente tanto en la composición del Senado de Estados Unidos como en los liderazgos estatales.

El interés inédito de este sector responde al peso demográfico —con más de 6,5 millones de hispanos habilitados para votar solo en Texas— y a la preocupación por temas como la economía personal, según informó Telemundo.

Más del 40% de la población de Texas es de origen latino y su protagonismo se reflejó en la afluencia masiva registrada durante las primarias, una situación poco habitual en este tipo de elecciones.

La participación récord del electorado latino en Texas refleja preocupaciones sobre economía y políticas estatales (Reuters)

La competencia para el Senado federal en Texas se ha convertido en una de las contiendas más observadas. Del lado demócrata, James Talarico —quien ganó la nominación frente a Jasmine Crockett— aspira a convertirse en el primer senador demócrata por Texas en casi cuatro décadas.

Talarico logró movilizar al electorado joven, lo que confirma la tendencia a mutaciones generacionales dentro del partido. En sus primeras declaraciones tras la primaria destacó. “Cada voto debe contarse. Cada voz debe ser escuchada”, según declaraciones compartidas por NBC News.

Por el partido republicano, el senador en ejercicio John Cornyn y el fiscal general estatal Ken Paxton no alcanzaron el umbral necesario y enfrentarán una segunda vuelta. El desenlace se definirá en el próximo balotaje del 26 de mayo, mientras permanece latente la posibilidad de que el presidente Donald Trump defina su apoyo, algo que, según NBC News, incidió notoriamente en otras carreras.

En paralelo, el actual gobernador Greg Abbott busca consolidar su cuarta reelección, mientras los demócratas confían en la candidatura de la hispana Jenna Hinojosa, aunque Texas no ha elegido a un gobernador demócrata desde 1991.

Greg Abbott busca consolidar su cuarta reelección como gobernador de Texas frente a la candidata demócrata hispana Jenna Hinojosa (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Luchas internas en el sur de Texas

En el distrito 15 de Texas, la primaria demócrata enfrentó a dos figuras de visiones opuestas, según describió The New York Times. Por un lado, Bobby Pulido, cantante tejano con el respaldo del establishment partidario; por el otro, la médica de emergencias Ada Cuellar, impulsada por el ala progresista y el voto joven movilizado a través de redes.

Cuellar afirmó que su campaña gana terreno entre quienes exigen una reforma migratoria profunda, la legalización del aborto y el cuestionamiento del “compadrismo” dentro del Partido Demócrata local.

Pulido, por su parte, defendió fortalecer la frontera pero rechazó la persecución de inmigrantes que cumplen la ley. También apoyó la expansión de la cobertura sanitaria a comunidades rurales y la eliminación de aranceles perjudiciales para la agricultura.

Ambos debieron enfrentar una primaria marcada por tensiones personales y por el reto de reconstituir la unidad demócrata en un distrito donde el voto latino se ha mostrado volátil en ciclos recientes y donde la republicana Monica De La Cruz busca conservar su escaño.

El voto de comunidades latinas fue cambiando constantemente en ciclos electorales recientes (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Incumbentes en riesgo y denuncias de irregularidades electorales

La jornada de primarias trajo una novedad relevante: Dan Crenshaw, republicano de Texas y único congresista con reelección en juego en estas primarias, fue derrotado por Steve Toth, quien no contaba con el respaldo de Donald Trump, según detalló NBC News.

En el panorama republicano, varios comicios pasaron a segunda vuelta, lo que genera incertidumbre para el control de escaños clave. Por primera vez en ciclos recientes, miles de votos demócratas en el condado de Dallas quedaron sujetos a revisión luego de que un fallo de la Corte Suprema de Texas bloqueó la extensión excepcional del horario de votación.

Estos votos provisionales, emitidos después de las 19:00, podrían ser anulados, reportó NBC News. El confuso operativo surgió porque, en Texas, la administración de las primarias recae en los partidos, lo que provocó que electores acudieran a mesas equivocadas según su filiación.

Miles de votos demócratas en Dallas quedan en revisión tras fallo de la Corte Suprema de Texas que bloquea extender la jornada electoral (Reuters)

Fractura y movilización: el voto latino reconfigura la agenda

El avance del voto latino como fuerza decisiva modificó estrategias en ambos partidos. Una votante citada por Telemundo sintetizó el clima en los centros de votación: “Nuestro voto es nuestra voz. Si no vota, no puede quejarse de lo que está pasando”.

Entre debates sobre migración, acceso a la salud y desencuentros internos por el rumbo ideológico, la contienda de este martes marcó un giro en el protagonismo político de las comunidades hispanas, cuyo peso electoral se refleja en la concurrencia y el interés inédito en definir el futuro inmediato de Texas.