Elecciones primarias en Estados Unidos EN VIVO: los votantes acuden a las urnas en Texas, Carolina del Norte y Arkansas

Un cartel de "Vote aquí" se exhibe afuera de un centro de votación durante una elección primaria para elegir candidatos para las elecciones intermedias de noviembre, en El Paso, Texas, EE. UU., el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Las elecciones intermedias comienzan oficialmente el martes con las primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas. Ante el estallido de la guerra con Irán, demócratas y republicanos están decidiendo quién liderará su partido en las elecciones generales de noviembre, donde estará en juego el control del Congreso y las legislaturas estatales de todo el país.

Las contiendas más reñidas del día se disputan en Texas, con una feroz competencia entre ambos partidos por las nominaciones al Senado de Estados Unidos. Es posible que la campaña republicana se prolongue hasta una segunda vuelta.

A continuación, la cobertura minuto a minuto: