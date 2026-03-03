Elecciones primarias en Estados Unidos EN VIVO: los votantes acuden a las urnas en Texas, Carolina del Norte y Arkansas

Las elecciones intermedias comienzan oficialmente el martes con las primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas. Ante el estallido de la guerra con Irán, demócratas y republicanos están decidiendo quién liderará su partido en las elecciones generales de noviembre, donde estará en juego el control del Congreso y las legislaturas estatales de todo el país.
Las contiendas más reñidas del día se disputan en Texas, con una feroz competencia entre ambos partidos por las nominaciones al Senado de Estados Unidos. Es posible que la campaña republicana se prolongue hasta una segunda vuelta.
Los republicanos redefinieron los 38 distritos electorales de Texas con la esperanza de obtener cinco escaños más ganables en la Cámara de Representantes. Los republicanos de Misuri y Carolina del Norte siguieron el ejemplo, con la esperanza de obtener un escaño más cada uno.
Pero en noviembre, los votantes de California aprobaron un plan impulsado por el gobernador demócrata Gavin Newsom para otorgar a su partido cinco escaños adicionales ganables allí, buscando anular el mapa redefinir de Texas.
El presidente Trump impulsó la redistribución de distritos a mediados de la década para ayudar a los republicanos a preservar su escasa mayoría en la Cámara. Sin embargo, los demócratas han demostrado que pueden ganar en lugares difíciles antes de las primarias, incluyendo una sorprendente victoria en elecciones especiales en un distrito del Senado estatal de Texas que Trump ganó por un margen de dos dígitos.
Las campañas para el Senado de EEUU suelen ser costosas, dada la cantidad de mercados televisivos en el noveno estado más grande. Se gastaron más de 300 millones de dólares en la carrera de 2020, que finalmente se definió entre Thom Tillis y Cal Cunningham.
Esa cantidad podría superarse fácilmente si el demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley ganan sus primarias el martes. El escaño de Carolina del Norte se considera una oportunidad de revalidación para los demócratas que intentan recuperar el Senado.
Tanto Cooper como Whatley tienen estrechos vínculos con donantes estatales y nacionales del partido, y grupos externos buscarán influir en el resultado con sus propios gastos.
¿Cuánto podría gastarse finalmente? Algunos expertos afirman que mil millones de dólares no son descartables. Eso superaría los 515,5 millones de dólares gastados en total en una carrera por el Senado de EEUU en Georgia en 2020, que finalmente ganó el demócrata Jon Ossoff. Esto proviene de Open Secrets, que monitorea el gasto político.
Hasta ahora, la campaña de Cooper ha recaudado 21,1 millones de dólares hasta mediados de febrero, en comparación con los 6,3 millones de dólares de Whatley.
Al igual que muchos demócratas, Talarico critica a Trump por sus preocupaciones sobre la asequibilidad.
“No sé en qué mundo vive el presidente, porque aquí en Texas la vida es más inasequible que nunca”, declaró a Associated Press el domingo. “La gente está luchando con el alto precio de los alimentos, pero también con el alto precio de la vivienda, el alto precio del cuidado infantil y el alto precio de los medicamentos recetados”.
En particular, Talarico señaló que, si Trump tiene que decirle a la gente que la situación está mejorando, podría no ser así.
“Puedes creerle al presidente o puedes creerle a tu propio bolsillo”, afirma.
A medida que las elecciones intermedias que decidirán quién controla el Congreso se ponen plenamente en marcha esta semana con las primeras contiendas primarias, ambos partidos se enfrentan a una de las preguntas centrales de la política estadounidense en la era de Trump. ¿Quieren los votantes una furia partidista o un reinicio político?
El último día de votación de las primarias de Texas transcurrió en general sin contratiempos, sin que se reportaran problemas importantes.
En el Condado de El Paso, el departamento electoral informó en su página de Facebook que varios centros de votación experimentaron problemas con el sistema de registro electrónico de votantes. Esto causó retrasos y obligó a algunos centros a realizar un registro manual. Los fallos con los libros de votación electrónicos ocurren en la mayoría de las elecciones del país.
The Associated Press envió mensajes al Departamento Electoral del Condado de El Paso solicitando información adicional.
El departamento electoral recordó a los votantes que pueden votar en cualquier centro de votación de su condado.
Los votantes no se registran por partido en el estado y pueden votar tanto en las primarias republicanas como en las demócratas, independientemente de su inclinación política.
El Partido Republicano de Texas ha presentado una demanda para intentar cambiar esto antes de las elecciones de 2028, buscando un sistema de primarias cerradas que solo permita a los republicanos votar en la boleta republicana.
Los republicanos han dominado la política texana durante una generación. Aun así, los activistas republicanos afirman que los demócratas han intentado sabotear sus primarias con votos cruzados para intentar que candidatos moderados o débiles lleguen a las elecciones generales.
Texas es uno de los 14 estados que tienen primarias abiertas.
Ningún tribunal se ha pronunciado sobre la demanda.
La representante estatal Jasmine Crockett, demócrata que se postula al Senado de los Estados Unidos, tenía previsto realizar visitas por el este de Texas el martes, coincidiendo con el inicio del ciclo electoral de mitad de mandato de 2026.
La legisladora tenía previsto visitar Houston, Waco y la Universidad Prairie View A&M, y finalizar su visita en una fiesta para observar la noche electoral en Dallas. En algunas de sus visitas la acompañará la representante estadounidense Adelita Grijalva, demócrata de Arizona.
“Estoy en movimiento todo el día porque esta lucha va más allá de una parada, un discurso o una persona”, publicó Crockett en redes sociales.
La demócrata de Dallas, con dos mandatos, se forjó un perfil nacional antes de su campaña al Senado respondiendo públicamente a insultos personales y criticando duramente a los republicanos.
Crockett, quien anteriormente fue defensora pública y abogada de derechos civiles, afirma que su experiencia como abogada litigante le permite actuar con rapidez.
Fue elegida para la Cámara de Representantes de Texas en 2020 y, dos años después, para el Congreso.
Su perfil se hizo popular en 2024 gracias a un video viral de un intercambio durante una audiencia de un comité con la entonces representante Marjorie Taylor Greene, de Georgia. Greene sugirió que las “pestañas postizas” de Crockett le impedían leer leyes, y Crockett respondió diciendo que Greene tenía un “cuerpo masculino, rubio platino y de complexión fuerte”.
Crockett ha reconocido que puede ser atrevida, pero afirma que los votantes quieren una luchadora, y que ella cumple con su distrito.
Este miembro de la Cámara de Representantes de Texas, de aspecto juvenil y originario del área de Austin, está estudiando para ser ministro presbiteriano, y eso ha sido una parte clave de su atractivo en su candidatura al Senado de los Estados Unidos. Obtuvo su escaño legislativo en 2018.
El exprofesor de secundaria ha entusiasmado a los demócratas de todo el país al hablar abiertamente sobre su fe cristiana y cómo esta influye en sus opiniones liberales.
A menudo ha recordado el mandato de Jesús de amar al prójimo y ha hecho un llamamiento a los republicanos potencialmente descontentos, preocupados por la división de la política estadounidense.
Pero Talarico también ha citado el relato bíblico de un Jesús enojado que expulsó al comercio del Templo Judío en Jerusalén, al tiempo que llama a combatir la influencia de los multimillonarios en la política.
Si los demócratas quieren retomar el control del Senado de Estados Unidos, probablemente necesitarán ganar en Carolina del Norte.
La demócrata Pam Rehbock, de Raleigh, votó anticipadamente y dijo que favorecía a Cooper como candidato de su partido. Añadió que mucha gente “simplemente está cansada de todo lo que está pasando” con Trump y no ve que los precios bajen como él prometió.
“Basta de mentiras”, dijo.
El republicano Gary Grimes, de Wake Forest, eligió a Whatley en las primarias de su partido. Grimes afirmó que el control demócrata del Congreso podría derivar en más intentos de destitución contra Trump, lo cual sería costoso para los contribuyentes.
“No ven otra opción que ganar a Trump, cueste lo que cueste”, declaró Grimes.