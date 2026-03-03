Estados Unidos

Elecciones primarias en Estados Unidos EN VIVO: los votantes acuden a las urnas en Texas, Carolina del Norte y Arkansas

Las elecciones de mitad de período comienzan oficialmente el martes de cara a las legislativas de noviembre

Guardar
Un cartel de "Vote aquí"
Un cartel de "Vote aquí" se exhibe afuera de un centro de votación durante una elección primaria para elegir candidatos para las elecciones intermedias de noviembre, en El Paso, Texas, EE. UU., el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Las elecciones intermedias comienzan oficialmente el martes con las primarias en Texas, Carolina del Norte y Arkansas. Ante el estallido de la guerra con Irán, demócratas y republicanos están decidiendo quién liderará su partido en las elecciones generales de noviembre, donde estará en juego el control del Congreso y las legislaturas estatales de todo el país.

Las contiendas más reñidas del día se disputan en Texas, con una feroz competencia entre ambos partidos por las nominaciones al Senado de Estados Unidos. Es posible que la campaña republicana se prolongue hasta una segunda vuelta.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

19:44 hsHoy

El nuevo mapa electoral desencadenó una batalla nacional por la redistribución de distritos

Los republicanos redefinieron los 38 distritos electorales de Texas con la esperanza de obtener cinco escaños más ganables en la Cámara de Representantes. Los republicanos de Misuri y Carolina del Norte siguieron el ejemplo, con la esperanza de obtener un escaño más cada uno.

Pero en noviembre, los votantes de California aprobaron un plan impulsado por el gobernador demócrata Gavin Newsom para otorgar a su partido cinco escaños adicionales ganables allí, buscando anular el mapa redefinir de Texas.

El presidente Trump impulsó la redistribución de distritos a mediados de la década para ayudar a los republicanos a preservar su escasa mayoría en la Cámara. Sin embargo, los demócratas han demostrado que pueden ganar en lugares difíciles antes de las primarias, incluyendo una sorprendente victoria en elecciones especiales en un distrito del Senado estatal de Texas que Trump ganó por un margen de dos dígitos.

19:27 hsHoy

La carrera por el Senado de Carolina del Norte podría batir récord de gasto

Las campañas para el Senado de EEUU suelen ser costosas, dada la cantidad de mercados televisivos en el noveno estado más grande. Se gastaron más de 300 millones de dólares en la carrera de 2020, que finalmente se definió entre Thom Tillis y Cal Cunningham.

Esa cantidad podría superarse fácilmente si el demócrata Roy Cooper y el republicano Michael Whatley ganan sus primarias el martes. El escaño de Carolina del Norte se considera una oportunidad de revalidación para los demócratas que intentan recuperar el Senado.

Tanto Cooper como Whatley tienen estrechos vínculos con donantes estatales y nacionales del partido, y grupos externos buscarán influir en el resultado con sus propios gastos.

¿Cuánto podría gastarse finalmente? Algunos expertos afirman que mil millones de dólares no son descartables. Eso superaría los 515,5 millones de dólares gastados en total en una carrera por el Senado de EEUU en Georgia en 2020, que finalmente ganó el demócrata Jon Ossoff. Esto proviene de Open Secrets, que monitorea el gasto político.

Hasta ahora, la campaña de Cooper ha recaudado 21,1 millones de dólares hasta mediados de febrero, en comparación con los 6,3 millones de dólares de Whatley.

19:10 hsHoy

Talarico afirma que la gente está luchando con el costo de vida

Al igual que muchos demócratas, Talarico critica a Trump por sus preocupaciones sobre la asequibilidad.

“No sé en qué mundo vive el presidente, porque aquí en Texas la vida es más inasequible que nunca”, declaró a Associated Press el domingo. “La gente está luchando con el alto precio de los alimentos, pero también con el alto precio de la vivienda, el alto precio del cuidado infantil y el alto precio de los medicamentos recetados”.

En particular, Talarico señaló que, si Trump tiene que decirle a la gente que la situación está mejorando, podría no ser así.

“Puedes creerle al presidente o puedes creerle a tu propio bolsillo”, afirma.

19:10 hsHoy

Al acercarse las elecciones intermedias, Texas se convierte en un caso de prueba para ambos partidos

¿Apostarán los demócratas por los votantes moderados o por su base? ¿Tienen cabida los republicanos tradicionales en la era MAGA? Las primarias de este martes en Texas definirán la dirección de ambos partidos

FOTO DE ARCHIVO: Los representantes
FOTO DE ARCHIVO: Los representantes estatales de Texas James Talarico y John Bucy III (D-TX) conversan durante una sesión en Capitolio del Estado de Texas en Austin, Texas, EEUU el 20 de agosto de 2025 REUTERS/Sergio Flores/Foto de archivo

A medida que las elecciones intermedias que decidirán quién controla el Congreso se ponen plenamente en marcha esta semana con las primeras contiendas primarias, ambos partidos se enfrentan a una de las preguntas centrales de la política estadounidense en la era de Trump. ¿Quieren los votantes una furia partidista o un reinicio político?

Leer la nota completa
19:06 hsHoy

El Condado de El Paso enfrenta retrasos en los centros de votación el día de las elecciones en Texas

El último día de votación de las primarias de Texas transcurrió en general sin contratiempos, sin que se reportaran problemas importantes.

En el Condado de El Paso, el departamento electoral informó en su página de Facebook que varios centros de votación experimentaron problemas con el sistema de registro electrónico de votantes. Esto causó retrasos y obligó a algunos centros a realizar un registro manual. Los fallos con los libros de votación electrónicos ocurren en la mayoría de las elecciones del país.

The Associated Press envió mensajes al Departamento Electoral del Condado de El Paso solicitando información adicional.

El departamento electoral recordó a los votantes que pueden votar en cualquier centro de votación de su condado.

19:01 hsHoy

La disputa sobre las primarias de Texas de 2028 ya se está gestando

Los votantes no se registran por partido en el estado y pueden votar tanto en las primarias republicanas como en las demócratas, independientemente de su inclinación política.

El Partido Republicano de Texas ha presentado una demanda para intentar cambiar esto antes de las elecciones de 2028, buscando un sistema de primarias cerradas que solo permita a los republicanos votar en la boleta republicana.

Los republicanos han dominado la política texana durante una generación. Aun así, los activistas republicanos afirman que los demócratas han intentado sabotear sus primarias con votos cruzados para intentar que candidatos moderados o débiles lleguen a las elecciones generales.

Texas es uno de los 14 estados que tienen primarias abiertas.

Ningún tribunal se ha pronunciado sobre la demanda.

19:01 hsHoy

La representante texana Jasmine Crockett recorre el estado el día de las elecciones

La representante estatal Jasmine Crockett, demócrata que se postula al Senado de los Estados Unidos, tenía previsto realizar visitas por el este de Texas el martes, coincidiendo con el inicio del ciclo electoral de mitad de mandato de 2026.

La legisladora tenía previsto visitar Houston, Waco y la Universidad Prairie View A&M, y finalizar su visita en una fiesta para observar la noche electoral en Dallas. En algunas de sus visitas la acompañará la representante estadounidense Adelita Grijalva, demócrata de Arizona.

“Estoy en movimiento todo el día porque esta lucha va más allá de una parada, un discurso o una persona”, publicó Crockett en redes sociales.

18:53 hsHoy

La representante Jasmine Crockett afirma que los votantes creen que si toleras la falta de respeto, no lucharás por ellos

La demócrata de Dallas, con dos mandatos, se forjó un perfil nacional antes de su campaña al Senado respondiendo públicamente a insultos personales y criticando duramente a los republicanos.

Crockett, quien anteriormente fue defensora pública y abogada de derechos civiles, afirma que su experiencia como abogada litigante le permite actuar con rapidez.

Fue elegida para la Cámara de Representantes de Texas en 2020 y, dos años después, para el Congreso.

Su perfil se hizo popular en 2024 gracias a un video viral de un intercambio durante una audiencia de un comité con la entonces representante Marjorie Taylor Greene, de Georgia. Greene sugirió que las “pestañas postizas” de Crockett le impedían leer leyes, y Crockett respondió diciendo que Greene tenía un “cuerpo masculino, rubio platino y de complexión fuerte”.

Crockett ha reconocido que puede ser atrevida, pero afirma que los votantes quieren una luchadora, y que ella cumple con su distrito.

18:45 hsHoy

El camino del representante estatal James Talarico, de seminarista a aspirante demócrata al Senado

Este miembro de la Cámara de Representantes de Texas, de aspecto juvenil y originario del área de Austin, está estudiando para ser ministro presbiteriano, y eso ha sido una parte clave de su atractivo en su candidatura al Senado de los Estados Unidos. Obtuvo su escaño legislativo en 2018.

El exprofesor de secundaria ha entusiasmado a los demócratas de todo el país al hablar abiertamente sobre su fe cristiana y cómo esta influye en sus opiniones liberales.

A menudo ha recordado el mandato de Jesús de amar al prójimo y ha hecho un llamamiento a los republicanos potencialmente descontentos, preocupados por la división de la política estadounidense.

Pero Talarico también ha citado el relato bíblico de un Jesús enojado que expulsó al comercio del Templo Judío en Jerusalén, al tiempo que llama a combatir la influencia de los multimillonarios en la política.

18:39 hsHoy

Los votantes de Carolina del Norte afirman que la carrera al Senado se trata de bloquear o preservar la agenda de Trump

Si los demócratas quieren retomar el control del Senado de Estados Unidos, probablemente necesitarán ganar en Carolina del Norte.

La demócrata Pam Rehbock, de Raleigh, votó anticipadamente y dijo que favorecía a Cooper como candidato de su partido. Añadió que mucha gente “simplemente está cansada de todo lo que está pasando” con Trump y no ve que los precios bajen como él prometió.

“Basta de mentiras”, dijo.

El republicano Gary Grimes, de Wake Forest, eligió a Whatley en las primarias de su partido. Grimes afirmó que el control demócrata del Congreso podría derivar en más intentos de destitución contra Trump, lo cual sería costoso para los contribuyentes.

“No ven otra opción que ganar a Trump, cueste lo que cueste”, declaró Grimes.

Temas Relacionados

elecciones primarias estados unidos

Últimas noticias

La FIFA lanza venta sorpresa de entradas para el Mundial 2026 tras declarar agotados todos los partidos

Aficionados descubren disponibilidad para 64 encuentros, principalmente de menor demanda y precios elevados, mientras expertos cuestionan la transparencia y el proceso de asignación de boletos para el torneo

La FIFA lanza venta sorpresa

El complejo Forte Living abre sorteo de viviendas accesibles con comodidades de lujo en Manhattan

Situado en East Harlem, el desarrollo inmobiliario lanza una convocatoria para solicitar departamentos con servicios premium hasta abril de 2026. El proceso, gestionado por la plataforma oficial NYC Housing Connect, prioriza a residentes locales y personas con necesidades especiales

El complejo Forte Living abre

Tiempos de espera en aeropuertos de EEUU: cómo consultar en tiempo real las filas y usar TSA PreCheck

Millones de viajeros ya pueden monitorear los controles de seguridad desde portales oficiales y aplicaciones móviles antes de salir de casa

Tiempos de espera en aeropuertos

El tren de alta velocidad de California iniciará su primer tramo en 2032 tras años de retrasos

La puesta en marcha de la fase inicial entre Merced y Bakersfield dependerá de la culminación de obras en el Valle Central, mientras que la extensión completa hacia San Francisco y Los Ángeles sigue sin financiamiento asegurado

El tren de alta velocidad

Filadelfia celebra los 100 días de cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Una multitud se reunió en la plaza central para participar de actividades culturales y propuestas colaborativas, junto a figuras del deporte y referentes locales

Filadelfia celebra los 100 días

ÚLTIMAS NOTICIAS

El orgullo de Luisana Lopilato

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Ordenaron la prisión preventiva para el acusado de abusar sexualmente de una mujer de 75 años

El Banco Central sumó 40 días consecutivos con compras de divisas: cuántos dólares adquirió en 2026

¿Miedo a enamorarse? Qué es la filofobia y cómo superarla, según los especialistas

Irán a juicio los dos rugbiers acusados de atacar brutalmente a un joven a la salida de un boliche en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Teherán se vacía bajo las

Teherán se vacía bajo las bombas: cuatro días de ataques convierten la capital iraní en una ciudad fantasma

Así lucen hoy en día los hijos de Elton John y David Furnish: la familia se une en un histórico retrato

El emotivo mensaje póstumo de Eric Dane que acompañó el cumpleaños de su hija Billie

Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Edmand Lara cuestionó la militarización de plantas de YPFB en Bolivia: “Fusiles y botas no son la solución”

DEPORTES

Faustino Oro se quedó sin

Faustino Oro se quedó sin margen de error para convertirse el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Tras la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras que se perderán el Mundial 2026 y la “víctima” de Messi que está en duda

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

Huracán-Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano al estadio