El Pentágono identificó a los primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra de Irán

El ejército estadounidense identificó el martes a cuatro de los primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán, mientras la administración Trump advertía que la intensificación del conflicto provocaría más bajas estadounidenses.

Entre las seis muertes militares estadounidenses hasta la fecha, los cuatro soldados pertenecían a una unidad de Iowa de la Reserva del Ejército. Murieron el domingo cuando un dron se estrelló contra una instalación militar estadounidense en Puerto Shuaiba, Kuwait, según informó el ejército estadounidense el martes.

El Pentágono indicó que cuatro de ellos tenían entre 20 y 42 años y servían en el 103.er Comando de Sostenimiento desde Des Moines, Iowa, parte de la operación global de logística y abastecimiento del Ejército.

El ejército identificó a los cuatro soldados de la Reserva del Ejército de EEUU como:

* Capitán Cody A. Khork, de 35 años, de Winter Haven, Florida

* Sargento de primera clase Noah L. Tietjens, de 42 años, de Bellevue, Nebraska

* Sargento de primera clase Nicole M. Amor, de 39 años, de White Bear Lake, Minnesota

* Sargento Declan J. Coady, de 20 años, de West Des Moines, Iowa

El mayor general Todd Erskine, quien lidera el Comando de Sostenimiento del Teatro 79, en una declaración expresó “mi más sentido pésame y mi respeto” a los familiares y miembros de la unidad de los cuatro.

La mayoría de los soldados tenían antecedentes de servicio en el extranjero. Khork había sido desplegado en Arabia Saudita en 2018, en la Bahía de Guantánamo, Cuba en 2021 y en Polonia en 2024. Amor fue desplegado en Kuwait e Irak en 2019. Tietjens tuvo otros dos despliegues en Kuwait en 2009 y 2019.

Coady, quien fue ascendido póstumamente de especialista, se había alistado en la Reserva del Ejército en 2023.

El presidente Donald Trump y otros altos funcionarios han advertido que el conflicto con Irán provocará más muertes militares estadounidenses a medida que Teherán toma represalias contra los ataques estadounidenses e israelíes.

El Comando Central del ejército estadounidense declaró el martes que Irán ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2000 drones en sus ataques de represalia en todo Oriente Medio hasta la fecha. Los riesgos para las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente surgieron durante una reunión informativa a puertas cerradas para legisladores el martes por parte del Secretario de Defensa, Pete Hegseth, el General Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, el Director de la CIA, John Ratcliffe, y el Secretario de Estado, Marco Rubio.

“Nos dijeron en esa sala que habría más estadounidenses que morirían, que no podrían detener estos drones”, declaró el senador demócrata Chris Murphy.

Las instalaciones en Kuwait donde ocurrieron las cuatro muertes estaban protegidas por muros de hormigón antiexplosiones, pero no contaban con techo reforzado, según informaron dos funcionarios a Reuters.

No estaba claro si había defensas aéreas instaladas, pero aparentemente no sonó ninguna alarma cuando se acercó el dron, añadió uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato.

