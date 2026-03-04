Estados Unidos

Ciudadanía de EEUU: quiénes pueden evitar el examen de inglés en 2026

La medida permite rendir la prueba de educación cívica en el idioma de preferencia, siempre que se notifique con anticipación la necesidad de un intérprete autorizado

Las exenciones 50/20 y 55/15
Las exenciones 50/20 y 55/15 permiten a residentes permanentes mayores solicitar la ciudadanía estadounidense sin examen de inglés hasta marzo de 2026. (Al Diaz/Miami Herald/TNS)

La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, conocida como USCIS, confirmó que las exenciones 50/20 y 55/15 continuarán vigentes en marzo de 2026, permitiendo a residentes legales permanentes de mayor edad solicitar la ciudadanía sin rendir el examen de inglés. De acuerdo con el portal oficial de la agencia federal, estas disposiciones benefician a solicitantes de naturalización que cumplen con requisitos específicos de edad y años de residencia legal, bajo el marco normativo migratorio vigente. La medida impacta especialmente a quienes han residido en el país por décadas y enfrentan barreras idiomáticas en el proceso de obtención de la ciudadanía.

La exención 55/15 aplica a personas con al menos 55 años y 15 años de residencia legal permanente, mientras que la exención 50/20 corresponde a quienes han cumplido 50 años y cuentan con 20 años de residencia. Ambas opciones liberan del examen de inglés; sin embargo, se mantiene la obligación de aprobar el examen de educación cívica, que puede realizarse en el idioma nativo del solicitante, siempre que cuente con la asistencia de un intérprete autorizado. Según la agencia federal, estas excepciones buscan garantizar el acceso igualitario a la naturalización para residentes de larga data, conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El proceso de naturalización exige demostrar dominio básico del inglés y conocimiento de la historia y el sistema de gobierno de Estados Unidos. Las exenciones 50/20 y 55/15, establecidas por la Sección 312 de la INA, existen desde hace años y su implementación sigue siendo solicitada por quienes requieren claridad respecto a las condiciones de aplicación debido a ajustes en los procedimientos.

Requisitos y características de las exenciones 50/20 y 55/15

Para calificar a las exenciones 50/20 y 55/15, los solicitantes deben cumplir determinados criterios al presentar el Formulario N-400:

  • Exención 50/20: Tener 50 años o más y al menos 20 años de residencia legal permanente en Estados Unidos.
  • Exención 55/15: Tener 55 años o más y al menos 15 años de residencia legal permanente en el país.

Quienes acceden a estas exenciones quedan eximidos del examen de inglés, pero tienen que rendir el examen de educación cívica. Este puede realizarse en el idioma nativo con un intérprete autorizado que domine tanto el inglés como el idioma elegido. Es obligatorio notificar previamente a la agencia sobre la necesidad del intérprete y presentar la documentación correspondiente el día de la entrevista.

Existe una consideración especial para solicitantes de 65 años o más y al menos 20 años de residencia legal: la agencia federal ofrece una versión reducida del examen cívico, con solo veinte preguntas, de las cuales se seleccionan diez durante la entrevista. Para aprobar, se deben contestar correctamente al menos 6 preguntas. Según la información del portal oficial de la agencia federal: “Los solicitantes mayores de 65 años y con 20 años de residencia legal pueden acceder a una versión simplificada del examen, en el idioma de preferencia”.

La Oficina de Servicios de
La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos establece que los solicitantes deben cumplir requisitos de edad y años de residencia legal para acceder a las exenciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Documentación y procedimientos requeridos para acceder a las exenciones

El primer paso para solicitar la naturalización y acceder a las exenciones 50/20 y 55/15 es completar y presentar el Formulario N-400. Es indispensable indicar los años de residencia legal y adjuntar pruebas que lo respalden, como tarjetas de residencia o registros de entrada y salida.

La autoridad migratoria recalca la importancia de que el intérprete, si corresponde, firme una declaración de competencia y fidelidad ante la agencia y que todo solicitante notifique la necesidad del servicio antes de la entrevista. Según el portal oficial de la agencia federal: “El solicitante debe notificar previamente a la agencia sobre la necesidad de un intérprete y presentar la documentación correspondiente el día de la entrevista”.

Además de las exenciones por edad y residencia, existen otras excepciones previstas para personas con discapacidades físicas o mentales. En estos casos, el solicitante debe presentar el Formulario N-648 completado por un profesional de la salud autorizado. La agencia señala que “la excepción médica está sujeta a una evaluación rigurosa y requiere la presentación de documentación oficial que acredite la discapacidad”. Cada caso se analiza de manera individual y podría requerirse información adicional para legitimar la solicitud.

Recursos y materiales de estudio ofrecidos por la USCIS

La USCIS pone a disposición materiales gratuitos y en línea para la preparación de los exámenes, incluyendo folletos, videos y cuestionarios interactivos en varios idiomas. Los materiales de estudio están diseñados para facilitar el aprendizaje del contenido requerido en el examen de educación cívica.

El portal oficial ofrece simuladores de examen, guías descargables y videos sobre la entrevista de naturalización. La agencia federal recomienda utilizar estos recursos para familiarizarse con el formato y contenido de la prueba, y recuerda la importancia de la preparación anticipada.

Los procedimientos para solicitar las
Los procedimientos para solicitar las exenciones de inglés requieren completar el Formulario N-400, presentar pruebas de residencia y coordinar con intérpretes certificados si corresponde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigencia y alcance de las exenciones, y datos de impacto

La agencia confirma que las exenciones 50/20 y 55/15 permanecen vigentes en marzo de 2026, sin alteraciones en los criterios de edad ni en los años de residencia exigidos. Asimismo, mantiene la obligatoriedad del examen de educación cívica para todos los solicitantes, salvo quienes acrediten una exención médica total.

Las actualizaciones recientes refuerzan la necesidad de presentar documentación veraz y completa y de coordinar la asistencia de un intérprete para quienes soliciten el examen en su idioma nativo. Las entrevistas se realizan en oficinas regionales de la agencia y el proceso puede demorar varios meses.

Esta política posibilita que residentes permanentes que han vivido por décadas en Estados Unidos accedan a la naturalización sin el requisito del inglés, eliminando una de las principales barreras para los adultos mayores. Según datos oficiales, cerca del 10% de los solicitantes anuales de naturalización cumplen los criterios para las exenciones de inglés, aunque la cifra varía en función del flujo migratorio y el perfil demográfico de los residentes.

Quienes deseen solicitar estas exenciones deben reunir evidencia de sus años de residencia legal, preparar el Formulario N-400 y, si corresponde, organizar la participación de un intérprete autorizado para la entrevista. USCIS sugiere consultar su portal oficial, revisar las preguntas frecuentes y utilizar sus canales de atención telefónica y digital para obtener asesoramiento actualizado.

“La transparencia en la información y la disponibilidad de materiales de estudio son prioridades para garantizar el acceso igualitario al proceso de ciudadanía”. La agencia invita a los residentes de larga data a utilizar los canales oficiales para iniciar o completar su trámite.

