La oferta elevada de viviendas impulsa la caída de los alquileres en Miami

La abundancia de unidades disponibles ha presionado los valores a la baja, mientras el costo de compra de propiedades se mantiene fuera del alcance de la mayoría de los habitantes

A pesar de la tendencia bajista en los alquileres, el acceso asequible a la vivienda sigue siendo difícil en Miami por la brecha entre ingresos y costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída en los precios de los alquileres en Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach ha marcado un punto de inflexión para los inquilinos del sur de Florida, consolidando la tendencia bajista con el vigésimo noveno mes consecutivo de descensos interanuales en las rentas para unidades de hasta dos habitaciones. Según el informe más reciente de la plataforma inmobiliaria Realtor.com, enero de 2026 confirma un fenómeno nacional que altera el equilibrio entre propietarios e inquilinos.

En esta región, el alquiler medio solicitado se ubicó en USD 2.236, lo que representa una baja de 3,7% respecto al año anterior. La tasa de vacancia se situó en 8,1% durante 2025, aunque todavía permanece por encima del umbral del 7% que, de acuerdo con Realtor.com y el sitio especializado World Red Eye, define un mercado favorable para quienes buscan alquilar.

El contexto nacional y la presión de la oferta

El descenso de los alquileres no se restringe a Miami. En el conjunto de las 50 mayores áreas metropolitanas de Estados Unidos, la renta media solicitada cayó a USD 1.672, una reducción de USD 85 respecto al máximo registrado en el verano de 2022. Las unidades de dos habitaciones representan la mayor baja anual, lo que confirma una tendencia generalizada de alivio para los arrendatarios.

La principal causa de esta caída es la abundante oferta de viviendas en ciudades del Sun Belt. El crecimiento del parque de unidades multifamiliares ha generado mayor competencia y opciones de alquiler, lo que resulta en precios más accesibles y más posibilidades de negociación para quienes buscan vivienda.

El ajuste en el mercado de alquiler, tras los incrementos abruptos experimentados en 2021 y 2022, ha ocasionado que “los alquileres sigan bajando en muchas de las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos por diversas razones”, según afirmó el economista Joel Berner.

¿Qué ocurre con el acceso a la vivienda en Miami?

A pesar de la baja, la asequibilidad continúa como una preocupación central. Dos personas que perciban el salario mínimo en Miami tendrían que trabajar unas 70 horas semanales cada una para costear el alquiler medio sin superar 30% de sus ingresos. Aunque se proyecta una suba del salario mínimo en Florida para 2026, la distancia entre ingresos y precios de la vivienda sigue siendo considerable.

En este panorama, el alquiler permanece como la opción más accesible, ya que el costo de propiedad en la región está muy por encima del promedio nacional. El precio medio de las viviendas ofertadas en el sur de Florida es USD 500.000 y el pago hipotecario típico ronda los USD 2.040 mensuales, montos que superan ampliamente el alquiler local, según datos de la plataforma inmobiliaria Realtor.com y World Red Eye.

Dinámica de vacancia y condiciones para inquilinos

El mercado estadounidense favorece cada vez más a los inquilinos, con una vacancia promedio del 7,6% en las principales 50 áreas metropolitanas, frente a 7,2% registrado el año anterior. En Miami, la vacancia se mantiene en 8,1%, reforzando la tendencia observada.

El precio medio del alquiler en Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach bajó a USD 2.236 en enero de 2026, sumando 29 meses consecutivos de descensos interanuales.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados revelan que el mercado local se alinea con la tendencia nacional: en los últimos meses, 27 mercados presentaron tasas de vacancia más altas, impulsadas por los nuevos desarrollos multifamiliares. Esta sobreoferta ejerció presión sobre los precios y multiplicó las alternativas para quienes buscan alquilar, según la mencionada plataforma inmobiliaria.

Perspectivas para 2026 y desafíos persistentes

De acuerdo con las proyecciones, es posible que los precios de las viviendas en Florida sigan bajando durante 2026, particularmente en el segmento de condominios, el más afectado por la debilidad del mercado. Solo Miami muestra expectativas de crecimiento leve, con un 1,1% de aumento en el precio de venta, frente a caídas de hasta el 10% en otras ciudades del estado.

En el ámbito del alquiler, el pronóstico indica que los descensos continuarán, aunque de forma más moderada que en años previos. El mercado permanecerá favorable para quienes alquilan, impulsado por la oferta elevada y menor presión de demanda, mientras que la adquisición de viviendas sigue estando fuera del alcance de muchas familias debido a los altos costos iniciales y las cuotas mensuales.

El sur de Florida atraviesa una dinámica de ajustes en el mercado de la vivienda: los precios de los alquileres descienden y la oferta crece, pero la asequibilidad no llega a una parte importante de la población. Según las fuentes consultadas de la plataforma inmobiliaria Realtor.com y World Red Eye, quienes buscan alquilar en Miami y alrededores cuentan hoy con una mayor variedad de opciones, aunque el acceso a la propiedad se mantiene como un desafío considerable para la mayoría.

