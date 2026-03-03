Ford, GM y Stellantis reportan pérdidas millonarias y recortes ante el auge de los rivales chinos

La innovadora plataforma eléctrica UEV de Ford es diseñada para fortalecer su posición en el mercado global de vehículos 100% eléctricos, compitiendo directamente con la industria automotriz china. (Ford Motor Company)

La industria automotriz estadounidense enfrenta un escenario de incertidumbre y transformación sin precedentes.

Factores como la competencia de las marcas chinas, los cambios regulatorios y el avance de nuevas tecnologías, especialmente en vehículos eléctricos y autónomos, ponen en jaque a los fabricantes tradicionales.

Las ventas globales estancadas y la caída de las ganancias intensifican la presión sobre el sector.

En un contexto donde desarrollar un nuevo modelo lleva al menos cuatro años, los fabricantes estadounidenses y europeos han sido sorprendidos primero por el auge de Tesla y, ahora, por la rapidez y eficiencia de empresas chinas como BYD.

Estas compañías dominan la innovación en baterías y software, y superan a sus rivales occidentales tanto en velocidad como en costos de producción.

La industria automotriz estadounidense enfrenta una crisis por la competencia de marcas chinas, los cambios regulatorios y el avance de autos eléctricos. REUTERS/Rebecca Cook

Mientras tanto, empresas como Waymo modifican el paradigma del transporte con taxis autónomos presentes ya en diez ciudades de Estados Unidos.

Estrategias entre sobrevivir o quedar rezagados

La retirada de varios subsidios federales y los vaivenes en las políticas ambientales han obligado a los fabricantes a replantear prioridades.

Aunque la administración Trump flexibilizó regulaciones y estándares de consumo, permitiendo rentabilizar camionetas y SUV, expertos advierten que este alivio podría ser transitorio.

La verdadera competencia está en el desarrollo de vehículos eléctricos y autónomos capaces de competir en precio y tecnología con las propuestas asiáticas.

Actualmente, la mayoría de las marcas tradicionales pierde dinero con los autos eléctricos y se encuentra rezagada en autonomía frente a Tesla, BYD y Waymo.

La amenaza mayor reside en la posibilidad de que, en pocos años, las marcas estadounidenses sobrevivan solo como emblemas, pero con autos y sistemas importados de China, según la economista Susan Helper.

GM y Ford usan sus reservas de efectivo para recompra de acciones y dividendos, estrategia criticada por no priorizar la innovación y el desarrollo tecnológico. (Ford Motor Company)

Consecuencias inmediatas: recortes, pérdidas y presión laboral

Durante 2025, Ford, General Motors y Stellantis reportaron pérdidas multimillonarias debido a retrasos y cancelaciones en inversiones para autos eléctricos.

Aunque algunas marcas como Toyota lograron incrementar ventas, la tendencia general apunta al estancamiento.

El sector eliminó aproximadamente 21.000 empleos en Estados Unidos el año pasado, afectando una cadena de valor que involucra a millones de trabajadores indirectos.

No obstante, fabricantes como GM y Ford mantienen reservas de efectivo importantes, acumuladas durante la pandemia, y han optado por recomprar acciones y repartir dividendos para preservar la confianza de Wall Street.

Esta estrategia, sin embargo, suscita críticas entre analistas que consideran prioritario invertir esos recursos en desarrollo tecnológico para no perder competitividad.

El dilema de la inversión y la velocidad de respuesta

La industria reconoce el desafío: necesita acelerar procesos y asumir riesgos para igualar la agilidad de las empresas chinas, capaces de lanzar modelos nuevos en apenas 14 meses.

Empresas chinas como BYD destacan por dominar la cadena de valor completa y lanzar modelos nuevos en solo 14 meses, superando la estructura tradicional estadounidense. REUTERS/Gerardo Marin

Mientras tanto, los fabricantes estadounidenses siguen apostando por la electrificación, aunque a un ritmo más lento.

GM vende nueve modelos eléctricos y planea nuevas tecnologías de batería, mientras Ford anuncia una camioneta eléctrica de tamaño mediano capaz de recorrer 480 kilómetros por carga y adapta su estrategia para el mercado europeo en alianza con Renault.

En paralelo, la presencia global de las marcas chinas crece. Aunque los aranceles mantienen a estas compañías fuera de Estados Unidos, ganan terreno en Asia, Australia y Europa, y no se descarta su futura entrada directa al mercado norteamericano.

Para quienes buscan entender el reto central, los fabricantes estadounidenses enfrentan la urgencia de redefinir su modelo de negocio: o invierten decididamente en tecnología para competir con Tesla y las marcas chinas, o corren el riesgo de convertirse en actores secundarios fuera de su propio país.

Innovación, competencia y futuro incierto

Los ejecutivos del sector insisten en que continúan apostando por los autos eléctricos, el software y los vehículos autónomos, aunque la rentabilidad y la velocidad de desarrollo siguen siendo desafíos críticos.

El caso de Ford ilustra la nueva dirección: tras suspender la camioneta eléctrica F-150 Lightning, prevé lanzar una versión más accesible y versátil, además de una variante híbrida para responder a diferentes nichos de mercado.

El panorama, no obstante, es incierto. Empresas como BYD logran precios bajos no solo por subsidios, sino por controlar toda la cadena de valor, desde la fabricación de baterías hasta componentes clave.

Imagen de un Ford Mustang Mach-E. REUTERS/Rebecca Cook

Su capacidad para asumir riesgos y acelerar el desarrollo supera ampliamente la estructura tradicional y jerárquica de las compañías estadounidenses.

El papel de la industria en la economía y la innovación

El sector automotriz sigue siendo un motor de innovación para la economía estadounidense, con técnicas y tecnologías que se extienden a otras áreas productivas.

Sin embargo, la convergencia de desafíos regulatorios, presiones competitivas y cambios en el consumo obliga a la industria a reinventarse en tiempo récord.

La pregunta central para los próximos años es si las grandes marcas estadounidenses podrán adaptarse con suficiente rapidez, o si el futuro de la movilidad global será definido por los líderes tecnológicos de Asia.

La respuesta determinará no solo la supervivencia de las marcas, sino el destino de millones de empleos y la posición del país en la vanguardia industrial.