Florida realizará su tercera ejecución del año contra hombre que mató a un policía en 1991

La ejecución de Billy Leon Kearse en la Prisión Estatal de Florida marca la tercera aplicación de la pena de muerte en 2026 según el Florida Department of Corrections. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución de Billy Leon Kearse en la Prisión Estatal de Florida este 3 de marzo marcará la tercera aplicación de la pena de muerte en Florida durante 2026, tras agotar todos los recursos legales disponibles. El caso involucrará a la familia del oficial Danny Parrish y a la sociedad de Fort Pierce, donde los hechos tendrán lugar en 1991. Este evento se desarrollará en el contexto de un aumento en las ejecuciones en Florida bajo la administración estatal actual, según registros oficiales del Florida Department of Corrections (FDC).

De acuerdo con información de la agencia de noticias internacional The Associated Press, la ejecución se realizará mediante inyección letal a las 18:00, siguiendo el protocolo habitual del sistema penitenciario estatal. La defensa de Kearse sostendrá hasta el final la existencia de supuestas irregularidades procesales y discapacidad intelectual, argumentos que serán rechazados tanto por la Corte Suprema de Florida como por el máximo tribunal federal.

El caso comenzará en enero de 1991, cuando Billy Leon Kearse, de 18 años, será detenido en Fort Pierce por el oficial Danny Parrish. Durante un control de tránsito, ocurrirá un forcejeo que terminará con la muerte del agente, según los registros judiciales y el testimonio recogido por el FDC. El proceso judicial se extenderá más de tres décadas, incluyendo una anulación y un nuevo juicio para la fase de imposición de pena en 1997.

¿Quién era Billy Leon Kearse y por qué será condenado a muerte?

Billy Leon Kearse será identificado como responsable del homicidio del oficial Danny Parrish durante un operativo de tránsito el 18 de enero de 1991 en Fort Pierce, Florida. De acuerdo con los documentos oficiales del Florida Department of Corrections (FDC), Kearse será interceptado por conducir en sentido contrario en una calle de un solo sentido. Al no poder presentar una licencia de conducir válida, el agente le solicitará que descienda del vehículo.

Según los informes recogidos por la agencia de noticias internacional The Associated Press, en ese momento se producirá un forcejeo en el que Kearse logrará arrebatar el arma de servicio de Parrish, con la que efectuará 14 disparos. Nueve impactos alcanzarán el cuerpo del agente y cuatro al chaleco antibalas. Un taxista que presencie el hecho usará la radio del patrullero para solicitar ayuda, mientras Parrish será trasladado al hospital, donde posteriormente fallecerá.

La policía identificará y arrestará a Kearse utilizando la información de la matrícula que el agente habrá reportado antes del enfrentamiento, según el FDC. La condena original a muerte será dictada en 1991 y, tras la anulación por errores procesales, será reafirmada en 1997 luego de un nuevo juicio de la fase de pena.

¿Cómo se desarrollará el proceso judicial y qué recursos presentará la defensa?

El proceso judicial contra Kearse se caracterizará por una larga serie de apelaciones y revisiones, según los registros del FDC y los informes de la agencia de noticias internacional The Associated Press. Inicialmente, la Corte Suprema de Florida anulará la condena de 1991 al considerar que el jurado no recibirá las instrucciones adecuadas sobre circunstancias agravantes. Posteriormente, en 1997, se celebrará una nueva audiencia de imposición de pena, en la que Kearse volverá a ser sentenciado a muerte.

A lo largo de los años, la defensa de Kearse argumentará la existencia de una discapacidad intelectual y alegará irregularidades en el proceso de determinación de la pena. Estas alegaciones serán desestimadas tanto por la Corte Suprema estatal como, en última instancia, por la Corte Suprema de Estados Unidos, que no intervendrá en las últimas etapas del proceso. Según el Florida Department of Corrections, los recursos judiciales se agotarán pocas horas antes de la ejecución.

Durante la última semana, la defensa presentará una moción de emergencia ante la Corte Suprema federal, sosteniendo que “la ejecución sería inconstitucional” por la supuesta discapacidad intelectual de Kearse, según la agencia de noticias internacional The Associated Press. El tribunal rechazará intervenir, permitiendo la realización del procedimiento programado por Florida.

El homicidio del oficial Danny Parrish en Fort Pierce en 1991 fue clave para la sentencia de muerte a Billy Leon Kearse, quien fue arrestado tras un operativo de tránsito fallido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál será el protocolo de ejecución en Florida y cómo se realizará el procedimiento?

El Florida Department of Corrections establece que todas las ejecuciones en el estado se realizarán mediante inyección letal, siguiendo un protocolo que incluye la administración secuencial de un sedante para inducir la inconsciencia, un agente paralizante y un fármaco que detendrá la actividad cardíaca. El acto se llevará a cabo en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, como parte del procedimiento habitual para este tipo de sentencias.

Según los comunicados oficiales del FDC, la ejecución de Kearse se realizará a las 18:00, en presencia de personal médico, autoridades judiciales, representantes legales y familiares de las víctimas. La agencia estatal subrayará que “el Estado de Florida cumple estrictamente con todos los protocolos legales y sanitarios para la aplicación de la pena capital”, según la declaración recogida por la agencia de noticias internacional The Associated Press.

Este método de inyección letal, compuesto por tres sustancias con efectos consecutivos para generar inconsciencia, parálisis y paro cardíaco, continuará siendo objeto de debates legales y éticos en el país. Las autoridades penitenciarias sostendrán que el procedimiento se ajusta a las leyes vigentes.

¿Qué impacto tendrá esta ejecución en la política de pena de muerte en Florida?

La ejecución de Kearse formará parte de una serie de acciones que situarán a Florida como el estado con mayor número de ejecuciones en Estados Unidos durante los últimos años. De acuerdo con datos del FDC y reportes de la agencia de noticias internacional The Associated Press, en 2025 se habrán llevado a cabo 19 ejecuciones en 2025, la cifra más alta desde la reinstauración de la pena capital en 1976. Este incremento será consecuencia de reformas legislativas aprobadas en 2024, que agilizarán los procedimientos y limitarán las instancias de apelación, según señalarán expertos consultados por la agencia.

El gobernador Ron DeSantis habrá firmado numerosas órdenes de ejecución durante su mandato, superando las cifras históricas de otros gobernadores como Bob Graham y Rick Scott. Según datos del Florida Department of Corrections, en 2025 Florida habrá superado a Texas, Alabama y Carolina del Sur, que registrarán 5 ejecuciones cada uno.

Para marzo de 2026, el FDC tendrá programadas al menos dos nuevas ejecuciones: Michael Lee King el 17 de marzo y James Aren Duckett el 31 de marzo. El registro oficial también indicará que, hasta la fecha, se habrán realizado tres ejecuciones en 2026, incluyendo la de Kearse.

La inyección letal utilizada como protocolo de ejecución en Florida consiste en un sedante, un agente paralizante y un fármaco que detiene la actividad cardíaca, según el FDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles han sido las reacciones institucionales y qué dirán los organismos internacionales?

Las autoridades estatales sostendrán que la aplicación de la pena capital responde a la legislación vigente y a las decisiones de los tribunales. El gobernador Ron DeSantis declarará que la política de ejecuciones “busca garantizar justicia para las víctimas y sus familias”, según comunicados oficiales citados por la agencia de noticias internacional The Associated Press.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional expresarán su preocupación por el incremento de las ejecuciones en Florida, alertando sobre la importancia de las garantías procesales y los estándares internacionales de derechos humanos. Según un informe de Amnistía Internacional, “la tendencia al aumento de la pena de muerte en Florida y la rapidez en la ejecución de las órdenes de muerte generan inquietud sobre el respeto a los derechos fundamentales”.

El Florida Department of Corrections sostendrá que todos los procedimientos cumplen con la ley estatal y los protocolos establecidos. Un portavoz de la agencia afirmará a la agencia de noticias internacional The Associated Press que “el Estado se apega a los más estrictos estándares legales y sanitarios”.

¿Cómo afectará este caso a la sociedad y qué se podrá esperar después?

La ejecución de Billy Leon Kearse representará el cierre de un proceso judicial que se extenderá más de 35 años desde el asesinato del oficial Danny Parrish. Para la familia del agente, según el FDC, la culminación del proceso corresponderá a la sentencia dispuesta por los tribunales.

El calendario de ejecuciones en Florida se mantendrá activo, con al menos dos procedimientos más previstos en marzo, según el registro oficial del FDC. Este ritmo situará al estado en el centro del debate nacional sobre la legitimidad, eficacia y legalidad de la pena de muerte, con posturas divergentes entre organizaciones humanitarias, autoridades y la opinión pública, como lo reflejarán declaraciones recogidas por la agencia de noticias internacional The Associated Press.

La continuidad de las ejecuciones dependerá de las órdenes firmadas por el gobernador y de la validación de los tribunales, mientras no se produzcan reformas legislativas en materia penal.