Estados Unidos

Estos son los países que pueden visitar Estados Unidos sin visa tradicional

Esta iniciativa permite ingresar por turismo o negocios durante 90 días, evita el trámite de la visa tradicional y está disponible para pasaportes de países como Alemania, Australia, Italia y muchos más

La imagen muestra varios pasaportes
La imagen muestra varios pasaportes internacionales sobre formularios oficiales, acompañados por sellos de inmigración y bolígrafos, ilustrando el proceso administrativo típico en oficinas de migraciones y control fronterizo. Un entorno bien iluminado resalta la importancia de la documentación y las regulaciones migratorias en la actualidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Programa de Extensión de Visa habilita es una iniciativa impulsada por el gobierno de Estados Unidos que autoriza a ciudadanos de 42 países a ingresar a ese país por motivos de turismo, negocios o tránsito, durante un plazo máximo de 90 días, sin la necesidad de gestionar una visa convencional.

Cada vez que se aprueba una solicitud, la autorización tiene una validez de dos años y permite realizar múltiples visitas a Estados Unidos dentro de ese período, sin necesidad de tramitar otra autorización de viaje.

Cuáles son los requisitos para obtener la visa del Programa de Extensión de Visa

Según el sitio oficial de Visa Gob, quienes deseen participar en el Programa de Extensión de Visa deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Ser ciudadano o nacional apto de alguno de los países incluidos en el programa.
  • No contar actualmente con una visa de visitante.
  • Solicitar el viaje por un período de hasta 90 días.
  • Tener el objetivo de viajar a Estados Unidos por motivos de negocios o placer.
  • Pedir una nueva autorización para una persona o un pedido grupal para dos o más personas.

Cuánto cuesta tramitar la visa del Programa de Extensión de Visa

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de ESTA, la tarifa de solicitud es de USD 21

Además, al momento de iniciar el trámite, quienes aplican deben presentar la siguiente información:

  • Foto tipo selfie del viajero (en caso de requerirse).
  • Alias u otros nombres del solicitante (si corresponde).
  • Número de documento nacional de identidad o número de identificación personal (si aplica).
  • Número de identificación del programa Global Entry (si corresponde).
  • Dirección y teléfono del empleador (en caso de que aplique).
  • Nombre, dirección y teléfono (según corresponda) de la persona de contacto en Estados Unidos.

El Programa de Extensión de Visa habilita es una iniciativa impulsada por el gobierno de Estados Unidos que autoriza a ciudadanos de 42 países a ingresar a ese país (Foto cortesía Listín diario).

Qué países pueden solicitar el Programa de Extensión de Visa

Para calificar, es necesario ser ciudadano o nacional de alguno de los siguientes países:

Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Katar, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unido.

Cuál es la duración y validez de la autorización de viaje ESTA

En caso de que las personas obtengan la aprobación de ESTA, deberán tener en cuenta los siguientes requisitos:

  • El permiso de viaje tiene una validez de dos años.
  • Por dos años pueden realizar múltiples visitas a EE. UU., sin hacer una nueva solicitud.
  • Si el pasaporte vence en menos de dos años, recibirán una autorización del ESTA hasta la fecha de validez del pasaporte.
  • Pueden viajar a EE. UU. por turismo o negocios y quedarse hasta 90 días por visita.

