El precio medio del alquiler en Manhattan alcanza un récord y supera los niveles prepandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York se encuentra entre los estados más caros para vivir durante 2026. De acuerdo a un último estudio realizado por Reenbot, la ciudad acaba de alcanzar un récord histórico.

El valor promedio solicitado para un apartamento de una habitación en los cinco distritos alcanzó los USD 3.785, la cifra más alta desde que existen registros sobre más de 300.000 avisos.

Este incremento representa un aumento mensual de USD 285 respecto al año anterior, lo que equivale a USD 3.420 adicionales en el año. Los departamentos de dos habitaciones también marcaron un máximo histórico, con un precio promedio de USD 4.300, lo que significa un incremento de 7,5 % en comparación con el año pasado.

La ciudad de Nueva York se encuentra entre los estados más caros para vivir durante 2026. Foto: Infobae

Estos son los dos tipos de apartamentos más buscados en la ciudad, y ambos alcanzan máximos históricos al mismo tiempo. La mediana general de Manhattan alcanzó los USD 4.730, Brooklyn superó los USD 3.800 y el Bronx sobrepasó, por primera vez, los USD 3.100.

Barrios con los alquileres más elevados y las alternativas más accesibles

El precio medio solicitado para alquilar en Manhattan llegó a USD 4.730, estableciendo un nuevo récord y superando el máximo anterior de USD 4.652 registrado en julio de 2025. Esta cifra representa un aumento del 5,2 % respecto al año anterior.

En comparación con las cifras previas a la pandemia, cuando el pico en Manhattan a comienzos de 2020 rondaba los USD 3.400, los alquileres solicitados han subido cerca de 40 % en los últimos cuatro años. La tendencia a la baja durante la pandemia, con valores por debajo de los USD 3.000, ya quedó relegada.

El precio medio solicitado para alquilar en Manhattan llegó a $4.730, estableciendo un nuevo récord. Foto: Pixabay

Después de Tribeca, los siguientes barrios con alquileres más elevados son SoHo con USD 6.248, Flatiron con USD 6.095, Chelsea con USD 5.865 y West Village con USD 5.495. Incluso East Village, históricamente considerada una alternativa más accesible en el centro, se acerca ahora a los USD 4.000 por un departamento de una habitación.

En los distritos exteriores, Hunters Point en Queens se destaca con un alquiler promedio de USD 4.333 por una unidad de una habitación, superando el valor registrado en el Upper West Side hace un año. El desarrollo de nuevas torres de lujo junto al paseo marítimo de Long Island City elevó la mediana de precios en esa zona, por encima de muchas áreas residenciales tradicionales de Manhattan.

Triveca es considerado uno de los barrios más caros para vivir. Foto: Infobae

Consecuencias sociales y proyecciones para el mercado

El aumento sostenido de los alquileres reaviva el debate sobre la accesibilidad y la regulación del mercado. Agrupaciones de inquilinos afirman que la situación pone en riesgo la permanencia de familias de ingresos medios y bajos en la ciudad. Helen Matthews, portavoz de Tenant Power NYC, remarcó para The New York Times: “La crisis del alquiler obliga a muchos hogares a destinar la mayor parte de sus ingresos a la vivienda”.

Especialistas consultados por Bloomberg consideran que la tendencia alcista continuará en los próximos meses, a menos que ocurra un incremento considerable en la oferta de unidades disponibles o se implementen nuevas políticas para contener los precios. El informe de Reenbot concluye que Nueva York enfrenta “uno de sus desafíos más complejos en materia de acceso a la vivienda en las últimas décadas”, lo que afecta la vida cotidiana de millones de personas.

Impacto en los inquilinos

Impacto para quienes alquilan Los apartamentos de una y dos habitaciones, los preferidos entre los neoyorquinos, alcanzan valores máximos nunca antes registrados. Esta situación responde a una dinámica iniciada en 2021: la oferta limitada, la escasa construcción de nuevas viviendas y el flujo constante de migración internacional mantienen la presión sobre el mercado. La evolución de estos indicadores, registrada por StreetEasy, respalda este escenario.

Quienes planean alquilar en 2026 se enfrentan a un panorama claro: actuar rápido resulta más determinante que esperar el momento ideal. La expectativa de una mejora en la oferta carece de fundamento cuando la tendencia es al alza. Los inquilinos que logran asegurar buenas opciones suelen ser quienes acceden antes a los avisos y presentan sus solicitudes sin demora.