Homicidio de Isaiah Coney en North Lauderdale deja a la comunidad en alerta y sin detenidos

La policía investiga el asesinato del joven de 26 años, ocurrido el sábado por la noche; las autoridades solicitan colaboración ciudadana para esclarecer el caso ante la falta de arrestos

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación por homicidio tras un tiroteo ocurrido el sábado por la noche mantiene en alerta a North Lauderdale, luego de que Isaiah Coney, de 26 años, muriera tras recibir varios disparos.

Hasta el momento, no hay arrestos y las autoridades han solicitado ayuda ciudadana para esclarecer el caso. La policía investiga el crimen que el sábado por la noche cobró la vida de Coney, quien fue hallado malherido en el bloque 6500 de Harbour Road, en North Lauderdale.

Según el reporte oficial, el joven fue trasladado en helicóptero a un centro de salud, pero murió poco después pese a los esfuerzos médicos. La Oficina del Sheriff de Broward confirmó su identidad el lunes, tras notificar a la familia.

Actualmente, se desconocen tanto los autores materiales del crimen como el móvil detrás del ataque, por lo que las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y han instado a la comunidad a aportar cualquier dato que facilite la investigación.

La investigación policial sigue abierta tras el tiroteo en North Lauderdale que cobró la vida de Isaiah Coney el sábado por la noche. (Captura: Local 10 News)

El suceso se desencadenó cerca de las 19:30, cuando una llamada al Centro de Comunicaciones Regional del Condado Broward alertó a los servicios de emergencia.

Unidades de bomberos y la policía acudieron con rapidez al lugar y encontraron a Isaiah Coney gravemente herido. La evacuación aérea se realizó de inmediato, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Vecinos de la zona relataron haber escuchado varios disparos, aunque no pudieron identificar a los presuntos responsables ni describir un posible vehículo involucrado.

Investigación policial en curso y llamado a la colaboración ciudadana

Las unidades de homicidios y de escena del crimen de la Oficina del Sheriff de Broward encabezan la investigación, recabando pruebas materiales y testimonios de posibles testigos.

No hay detenidos hasta el momento, lo que mantiene el caso abierto y genera creciente inquietud en la comunidad.

La Oficina del Sheriff de Broward encabeza la búsqueda de los responsables del homicidio, sin arrestos ni sospechosos identificados hasta el momento. (Captura: Local 10 News)

Las autoridades han solicitado que cualquier persona con datos relevantes contacte de forma confidencial con Broward Crime Stoppers o directamente con el detective Kevin Nitsch, responsable del caso dentro de la Oficina del Sheriff.

La policía reitera el llamado a la cooperación vecinal, subrayando la importancia de la denuncia anónima para resolver crímenes violentos.

El canal de información permanece activo a través del número 954-493-TIPS de Broward Crime Stoppers, así como mediante el contacto personal con el detective Nitsch, quien coordina las pesquisas.

La autoridad policial insiste en que cualquier detalle, por mínimo que parezca, podría resultar determinante para avanzar en el caso.

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de detenciones mantiene el expediente en fase de análisis, con todas las posibilidades aún bajo evaluación.

La Oficina del Sheriff recalca que la colaboración ciudadana ha sido fundamental en investigaciones anteriores, por lo que exhortan a los habitantes de North Lauderdale a brindar cualquier información que permita identificar a los responsables.

Preocupación comunitaria y antecedentes de violencia armada en la región

El asesinato de Isaiah Coney ha profundizado la inquietud entre los habitantes de North Lauderdale, una ciudad afectada en los últimos años por una tendencia creciente de crímenes con armas de fuego en el condado de Broward.

Los residentes muestran preocupación ante la recurrencia de este tipo de hechos, y las autoridades hacen hincapié en la relevancia de la participación ciudadana para combatir la violencia.

Este incidente se suma a otros recientes ocurridos en áreas urbanas del sur de Florida, reforzando la percepción de inseguridad y la necesidad de fortalecer la cooperación entre la comunidad y las fuerzas del orden.

Un memorial con globos, flores y velas marca el lugar donde Isaiah Coney fue asesinado en North Lauderdale, mientras la policía continúa la investigación de un tiroteo fatal sin arrestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones locales y líderes vecinales han resaltado el impacto psicológico que estos sucesos generan, especialmente en los jóvenes y en las familias que residen en los sectores más vulnerables.

El acceso a canales confidenciales sigue disponible para quienes posean datos útiles que puedan orientar la labor de los investigadores.

Las unidades de la Oficina del Sheriff de Broward mantienen un despliegue activo en la zona, revisando cámaras de seguridad y recopilando evidencia balística, mientras la investigación avanza en busca de esclarecer el homicidio y llevar a los responsables ante la justicia.

