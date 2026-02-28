Estados Unidos

Qué es Lululemon, por qué sus calzas costaban USD 100 y cómo pasó de ser la marca más deseada del fitness a estar en crisis

La empresa que redefinió el mercado fitness con prendas técnicas de alto valor y una imagen aspiracional atraviesa una fuerte caída en ventas y enfrenta interrogantes sobre su futuro en la industria deportiva

Lululemon enfrenta una caída bursátil
Lululemon enfrenta una caída bursátil histórica tras problemas de calidad y cambios en tendencias de moda deportiva (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

Problemas de calidad, desplome bursátil y una generación que abandona los leggings ajustados: la caída de Lululemon ilustra los dilemas de una industria que alguna vez fue sinónimo de modernidad y ahora enfrenta el mayor desafío de su historia. Si el nombre Lululemon no resulta familiar en América Latina, no es casualidad.

La marca canadiense, de alcance internacional, fundada en 1998 en Vancouver, construyó su imperio lejos de la región, con epicentro en Estados Unidos y Europa, donde conquistó al público urbano. Su propuesta fue transformar la ropa deportiva en un símbolo de estatus y estilo de vida.

Lo que comenzó como un pequeño local de yoga evolucionó en pocos años hasta convertirse en el principal referente global del athleisure, la tendencia que fusiona prendas de alto rendimiento con la comodidad y versatilidad del vestuario diario.

La clave de su éxito residió en la capacidad para leer los deseos de una generación: mujeres y hombres que buscaban comodidad, diseño y funcionalidad sin renunciar al diseño exclusivo. Las calzas negras de USD 100 no solo prometían máxima elasticidad y absorción de sudor, sino también pertenencia a una comunidad definida por el bienestar.

La empresa invirtió, según la compañía y de acuerdo a informes del sector, en investigación y desarrollo de tejidos propios como Nulu y Nulux, diseñados para ofrecer una sensación de segunda piel. La estrategia de precios elevados fue deliberada: cada prenda debía transmitir exclusividad y diferenciarse de la oferta masiva.

Durante los años 2010, Lululemon alcanzó un crecimiento que dejó relegados a los jeans, reemplazados por leggings y joggers en oficinas, cafés y aeropuertos. La marca superó los USD 10.000 millones en ventas anuales, abrió cerca de 800 tiendas y empleó a más de 39.000 personas en todo el mundo. Influencers y celebridades multiplicaron su atractivo, y su logo se volvió un emblema de una nueva cultura urbana orientada al bienestar físico y la imagen atlética.

El auge global y el giro cultural del athleisure

La pérdida de confianza en la marca Lululemon se acentúa por lanzamientos de leggings con fallas y respuestas insatisfactorias a clientes (REUTERS/Hollie Adams/File Photo)

La expansión de Lululemon coincidió con la consolidación de las redes sociales y el fenómeno de influencers, que catapultó las prendas deportivas a la categoría de objetos con alto valor de deseo.

La marca supo capitalizar el momento, lanzando ediciones limitadas y colaboraciones con figuras del yoga y el fitness, reforzando la percepción de exclusividad y comunidad. El athleisure se instaló como tendencia dominante, y otras empresas —de Nike a Adidas— adaptaron sus estrategias para competir en un segmento que parecía imparable.

El éxito, sin embargo, anticipó un escenario desafiante. El crecimiento acelerado derivó en una saturación del mercado, con decenas de competidores replicando la fórmula y fragmentando la clientela en tribus cada vez más específicas.

Alo Yoga, Vuori y Gymshark, marcas reconocidas por su rápida evolución en el mercado fitness global, conquistaron nichos que antes pertenecían a Lululemon, desde el público del pilates boutique hasta el ecosistema tecnológico de Silicon Valley.

Crisis interna, escándalos y pérdida de liderazgo

El fundador Chip Wilson critica públicamente a la gestión de Lululemon y acusa a la dirección de abandonar la innovación por las finanzas (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

A partir de 2024, Lululemon comenzó a mostrar signos de agotamiento. Los problemas de calidad, especialmente en su producto principal —las calzas—, se multiplicaron. Una serie de lanzamientos, como las líneas Breezethrough y Get Low, generaron controversias por la transparencia de las telas y la respuesta poco satisfactoria de la empresa ante las quejas de las clientas. La marca sugirió que los problemas se debían a un mal uso o a la elección incorrecta del talle, lo que profundizó el malestar y afectó la confianza de los consumidores.

Las dificultades no se limitaron al plano técnico. El fundador, Chip Wilson, se convirtió en uno de los críticos más duros de la compañía tras episodios previos de declaraciones polémicas sobre el cuerpo de las mujeres y la cultura interna de la firma. En 2025, Wilson publicó una carta abierta en la que calificó a Lululemon como “un barco que se hunde”, acusando a la dirección de anteponer las finanzas a la innovación y el desarrollo de producto. La presión se intensificó con la llegada de fondos de inversión activistas que exigieron cambios en la cúpula y culminó con la renuncia del CEO Calvin McDonald a comienzos de 2026.

El golpe más visible se observó en el mercado: la acción perdió cerca de la mitad de su valor en solo un año, cayendo hasta los USD 185 por papel, reflejo de una caída del 5% interanual en ventas comparables en América del Norte. Mientras tanto, marcas como Levi’s y Gap celebraban el regreso de los jeans holgados, marcando el inicio de un cambio cultural que dejaba atrás el dominio del athleisure.

El consumidor cambia y la marca busca reinventarse

Acciones de Lululemon caen 50% tras un descenso de ventas y la renuncia del CEO Calvin McDonald, marcando una crisis sin precedentes (REUTERS/Jessica DiNapoli)

El último factor de crisis para Lululemon fue cultural: la Generación Z empezó a rechazar las prendas ajustadas y favoreció joggers anchos, pantalones cargo y remeras oversize. La comodidad dejó de estar asociada a la compresión y comenzó a vincularse con la libertad de movimiento y la amplitud.

Este cambio, sumado a la creciente preocupación por la salud relacionada con los químicos PFAS —sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, bajo alerta sanitaria por su potencial impacto tóxico y persistente, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos— impulsó un regreso a materiales naturales y a una estética más diversa.

Frente al desafío, Lululemon apostó por la renovación. En 2024, sumó a Jonathan Cheung como director creativo global, con el objetivo de reconectar con las raíces técnicas de la marca e innovar en diseño y materiales.

Sus nuevas colecciones exploran texturas renovadas, cortes diferentes y una mayor proporción de fibras naturales, en línea con las demandas de una consumidora más informada y atenta al cambio del consumidor.

Adaptar una estructura global de casi 800 tiendas y decenas de miles de empleados no es sencillo. Los cambios implementados hoy solo verán resultados tangibles en los próximos 18 meses, mientras la competencia se multiplica y cada decisión es observada de cerca por inversores y consumidores.

Industria y tendencia: señales para el futuro

En América Latina, donde el athleisure aún mantiene vigencia y marcas regionales desafían a los gigantes globales, la caída de Lululemon envía una señal clara: la innovación, la autenticidad y la atención a las nuevas generaciones son la única garantía de supervivencia en una industria donde el éxito puede ser transitorio.

