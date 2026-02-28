Dónde podría afectar con más fuerza la temporada de tornados de 2026 en EEUU

El pronóstico de tornados para 2026 en Estados Unidos prevé entre 1.050 y 1.250 eventos, con una reducción respecto a 2025. (REUTERS/Seth Herald)

La temporada de tornados de 2026 en Estados Unidos se presenta con una reducción en la cantidad estimada de fenómenos respecto al año anterior, aunque los especialistas advierten que el peligro por tormentas graves, vientos intensos e inundaciones repentinas permanece elevado en varias regiones del país. El informe divulgado por AccuWeather el 28 de febrero señala que el corredor central —integrado por las llanuras orientales, el valle medio del Misisipi y el oeste del valle de Ohio— concentra el mayor riesgo de impacto meteorológico en los próximos meses, afectando a millones de personas en el centro, sur y parte del noreste estadounidense.

El periodo de mayor actividad está previsto entre marzo y mayo, cuando la cantidad estimada de tornados oscila entre 1.050 y 1.250 tornados, una baja en comparación con los más de 1.540 registrados en 2025, según datos oficiales. No obstante, la organización meteorológica subraya que este descenso numérico no equivale a una temporada de menor peligrosidad. El énfasis del pronóstico recae en la posibilidad de tormentas eléctricas organizadas, ráfagas de viento destructivas y lluvias extremas, especialmente en áreas densamente pobladas y con infraestructuras vulnerables. Newsweek replicó el análisis e incluyó advertencias sobre la necesidad de mantener la preparación comunitaria ante la amenaza persistente de fenómenos graves.

La transición climática ocurrida tras el abrupto fin del fenómeno de La Niña explica el contexto de este pronóstico. Según la evaluación de AccuWeather, este cambio altera los patrones atmosféricos que normalmente limitan la formación de tornados, generando condiciones más favorables para tormentas de mayor intensidad. El registro histórico muestra que, tras años de intensa actividad tornádica, la variabilidad climática puede modificar tanto la distribución como el tipo de riesgos en el territorio estadounidense.

Pronóstico de tornados para 2026: cantidad esperada y evolución anual

La cifra estimada para la temporada de 2026 —entre 1.050 y 1.250 tornados— representa una reducción de hasta el 30% respecto al recuento preliminar de 2025, año en que se registraron más de 1.540 eventos, según AccuWeather. El portal de noticias South Florida Reporter y el medio estadounidense Newsweek informaron que la variabilidad anual se relaciona con los patrones oceánicos y atmosféricos, incluidos La Niña y El Niño, que afectan la dinámica de las corrientes de aire sobre el continente. El promedio histórico nacional se sitúa en torno a los 1.225 tornados por año.

Alex Duffus, meteorólogo de AccuWeather, remarcó: “puede que se reporten menos tornados” en comparación con 2025, pero afirmó que esto no significa una temporada tranquila: “mayor probabilidad de tormentas eléctricas severas con ráfagas de viento dañinas y fuertes aguaceros. Las inundaciones repentinas son una gran preocupación este año”.

Las llanuras orientales, el valle medio del Misisipi y el oeste del valle de Ohio se consideran las regiones de mayor riesgo meteorológico para la próxima temporada. (REUTERS/Cheney Orr)

Regiones bajo mayor riesgo y cronograma de impacto

El pronóstico de AccuWeather sitúa al corredor central —las llanuras orientales, el valle medio del Misisipi y el oeste del valle de Ohio— como la franja de mayor riesgo de impacto meteorológico, donde se prevé la formación de múltiples sistemas de tormentas durante marzo, abril y parte de mayo. Las autoridades meteorológicas atribuyen esta concentración de riesgos a modificaciones en los flujos atmosféricos provocadas por el reciente cambio de fase de La Niña.

En el norte de Estados Unidos, que abarca las llanuras septentrionales y el Medio Oeste, el comienzo de la temporada será menos activo debido al aire frío. Según AccuWeather y South Florida Reporter, el aumento de la actividad podría presentar un repunte a partir de finales de abril y extenderse hasta mayo. En la región noreste, la aparición de tormentas graves podría retrasarse hasta finales de la primavera o principios del verano.

Fenómenos meteorológicos que concentran la preocupación en 2026

Para este año, la previsión coloca especial atención en los vientos en línea recta y las inundaciones repentinas como amenazas principales, superando el riesgo tornado habitual. El equipo de AccuWeather informó que estos eventos pueden ocasionar daños materiales comparables o mayores a los generados por tornados, como la caída de árboles, interrupciones en el suministro eléctrico y problemas en rutas de transporte. El medio estadounidense Newsweek detalló que los llamados derechos —extensos frentes de viento capaces de recorrer cientos de kilómetros— podrían registrarse con mayor frecuencia a finales de primavera y durante el verano.

Entre los eventos meteorológicos principales previstos por AccuWeather se encuentran:

Ráfagas de viento destructivas, superiores a 120 kilómetros por hora (74 millas por hora) en situaciones localizadas.

Inundaciones repentinas tanto en áreas urbanas como rurales, con riesgo de anegamiento de viviendas y carreteras.

Tormentas eléctricas graves acompañadas de granizo grande, con potencial de daños en el sector agrícola y en vehículos.

Derechos, sistemas de tormentas que pueden afectar regiones extensas y generar cortes de energía masivos.

Expertos de AccuWeather advierten que el menor número de tornados no implica una temporada menos peligrosa en Estados Unidos. (REUTERS/Cheney Orr)

Factores climáticos que explican el patrón de tornados y tormentas

La finalización abrupta de La Niña ha modificado las condiciones atmosféricas sobre Estados Unidos, según registros de AccuWeather. Este fenómeno, vinculado a temperaturas superficiales del océano Pacífico inferiores al promedio, suele limitar la formación de tornados. Cuando cesa, genera una atmósfera más inestable, favoreciendo tormentas graves, granizo y vientos intensos.

El informe de la organización meteorológica remarca que la transición a condiciones neutrales, e incluso la posible llegada de un episodio de El Niño, podría modificar la ubicación y frecuencia de los fenómenos graves. Esto exige un monitoreo continuo y actualizaciones regulares de los modelos de pronóstico. El portal de noticias South Florida Reporter coincide en que la variabilidad oceánica y atmosférica influye directamente en la intensidad y distribución de los riesgos meteorológicos de cada temporada.

Recomendaciones de autoridades y especialistas para 2026

Las entidades de gestión de emergencias y meteorología han incrementado los llamados a la precaución y la preparación comunitaria, especialmente en zonas de alto riesgo. Alex Duffus, de AccuWeather, advirtió que “las inundaciones repentinas y las ráfagas de viento devastadoras pueden ser tan destructivas como los tornados y, a menudo, afectan a un área mucho más extensa. Puede que los informes de tornados sean menores que el año pasado, pero basta con que una tormenta azote una comunidad densamente poblada o vulnerable para que esta sea una temporada devastadora”.

Entre las recomendaciones para enfrentar la temporada de 2026 se enumeran:

Monitorear pronósticos y alertas oficiales durante los meses de mayor actividad.

Elaborar planes de emergencia familiar y comunitaria, identificando refugios y rutas de evacuación.

Asegurar techos, ventanas y objetos en áreas exteriores para reducir daños causados por vientos fuertes.

Mantenerse informados a través de fuentes oficiales, como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y AccuWeather.

Las principales amenazas para 2026 incluyen tormentas eléctricas graves, ráfagas de viento superiores a 120 km/h y peligrosas inundaciones repentinas. (REUTERS/Cheney Orr)

Diferencias y similitudes respecto a temporadas anteriores

El promedio de tornados en Estados Unidos ronda los 1.225 eventos anuales, aunque puede variar ampliamente según los patrones climáticos globales. En 2026, la disminución en el número de tornados no implica necesariamente una reducción de los daños ni de la peligrosidad de las tormentas graves. La principal diferencia frente a años previos radica en el tipo de amenaza predominante: los vientos y lluvias intensas adquieren mayor relevancia sobre los tornados, según informaron AccuWeather y el medio estadounidense Newsweek.

Las autoridades insisten en que la atención pública no debe enfocarse únicamente en el conteo de tornados, sino en la preparación ante todos los riesgos meteorológicos asociados al clima adverso de primavera y verano.

Impacto de los pronósticos en la población y próximos escenarios

La información difundida por AccuWeather y replicada por el medio estadounidense Newsweek permite a residentes, empresas y organismos de emergencia anticipar escenarios y fortalecer las medidas preventivas en las regiones más expuestas. El monitoreo de los pronósticos y la actualización de los planes de contingencia son fundamentales para reducir la vulnerabilidad ante tormentas, vientos e inundaciones en los próximos meses.