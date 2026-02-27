Cambio de hora en Nueva York: fecha exacta del inicio del horario de verano 2026 y cómo ajustar los relojes

El horario de verano en Nueva York comenzará el 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., según la normativa federal y fuentes oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 8 de marzo, los residentes de Nueva York deberán ajustar sus relojes para dar inicio al horario de verano, una modificación que afecta a millones de personas y tiene impacto directo en actividades laborales, educativas y de transporte. El cambio de hora en 2026 implica adelantar los relojes una hora en la madrugada del segundo domingo de marzo, medida que busca optimizar el aprovechamiento de la luz solar y mantener la sincronización con otros estados del Este de Estados Unidos. Esta práctica, regulada a nivel federal, seguirá vigente en todo el estado neoyorquino, según confirmaron organismos oficiales y portales especializados como timeanddate.com.

De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de Nueva York, la transición al horario de verano ocurrirá a las 2:00 a. m. del domingo 8 de marzo, momento en el cual los relojes deben adelantarse una hora para pasar a las 3:00 a. m. El retorno al horario estándar está previsto para el domingo 1 de noviembre, cuando los relojes se atrasarán una hora a las 2:00 a. m., retomando el Eastern Standard Time (EST). Timeanddate.com y el sitio de la alcaldía de Nueva York destacan que este ajuste sigue la normativa federal establecida en la Uniform Time Act.

La adopción del Daylight Saving Time (DST) en Estados Unidos data de 1966, cuando el Congreso aprobó la legislación que uniformó su aplicación en los estados. El objetivo central fue coordinar los horarios a nivel nacional y aprovechar mejor la luz vespertina. Según el Departamento de Transporte, la medida responde a razones de eficiencia energética y sincronización económica entre regiones.

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York en 2026?

Según CalendarDate.com y la oficina de información pública de la ciudad, el horario de verano en Nueva York comenzará el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. En ese momento, los relojes deben adelantarse una hora, procedimiento que se realiza de manera simultánea en todo el estado. El proceso inverso tendrá lugar el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que los relojes deberán atrasarse una hora para regresar al horario estándar.

Esta regla se aplica en todas las ciudades de Nueva York, incluidos Buffalo, Rochester, Albany y Syracuse, según el portal oficial NYC311. La norma indica que el cambio siempre ocurre el segundo domingo de marzo y el primer domingo de noviembre de cada año.

¿A quién afecta el ajuste y cómo realizarlo correctamente?

El cambio de hora impacta a toda la población del estado de Nueva York, pero su efecto se percibe con mayor intensidad en áreas metropolitanas como Nueva York, donde actividades financieras, culturales y de transporte dependen de una estricta precisión horaria. Según timeanddate.com, una hora de diferencia puede alterar cronogramas de vuelos, trenes, funciones teatrales y reuniones empresariales.

La recomendación de las autoridades es realizar el ajuste la noche anterior, antes de dormir. Los dispositivos digitales como teléfonos móviles, computadoras y relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente, siempre que la función de cambio automático esté activada y la zona horaria se mantenga en “Eastern Time”. Por otro lado, relojes de pared, despertadores tradicionales, hornos, microondas y sistemas de audio suelen requerir un ajuste manual, según informes de NYC311.



¿Qué dispositivos requieren ajuste manual y cuáles se actualizan solos?

La convivencia de tecnología avanzada y dispositivos analógicos en Nueva York obliga a la población a verificar qué equipos cambian la hora automáticamente. Según la guía de timeanddate.com, los siguientes dispositivos suelen actualizarse por sí mismos:

Teléfonos móviles y tabletas.

Computadoras portátiles y de escritorio.

Relojes inteligentes (smartwatches).

Televisores inteligentes y decodificadores conectados.

En contraste, estos aparatos requieren ajuste manual:

Relojes de pared y despertadores antiguos.

Relojes instalados en hornos, microondas y otros electrodomésticos de cocina.

Relojes de automóviles que no cuentan con sincronización automática.

¿Por qué se mantiene el horario de verano en Nueva York?

El gobierno de Nueva York mantiene el horario de verano en línea con la normativa federal y en coordinación con estados vecinos como Massachusetts y New Jersey. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, el DST sigue vigente para favorecer el uso de la luz natural en horas vespertinas, reducir el consumo de energía y mantener la sincronización horaria en los mercados financieros.

El portal NYC311 señala que los principales beneficios percibidos son:

Aumento de la luz solar disponible al final de la jornada.

Reducción potencial en el consumo de energía eléctrica en oficinas y viviendas.

Unificación de horarios con centros financieros clave como Washington D.C. y Boston.

No obstante, la oficina aclara que cualquier modificación estructural en el sistema de horario de verano solo podría ser aprobada a nivel federal, dado que los estados no tienen autonomía para modificar el calendario vigente.

¿Qué sucede en otras ciudades y estados?

El patrón federal de cambio de hora aplica en todo el estado de Nueva York, lo que incluye ciudades como Buffalo, Rochester, Albany y Syracuse, según la oficina de información pública de la ciudad. Este mismo calendario rige para otros estados de la costa Este, como Nueva Jersey y Connecticut, según lo publicado por CalendarDate.com.

La actualización de los relojes en California, Texas y Florida también se produce en las mismas fechas, siguiendo las disposiciones de la Uniform Time Act, según datos oficiales. Los únicos estados con excepciones a la regla federal son Arizona y Hawái, que no aplican el horario de verano.



¿Qué dice el gobierno y cuáles son las perspectivas?

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, citado por timeanddate.com, indica que la continuidad del horario de verano responde a razones históricas y de coordinación nacional. “El objetivo es maximizar la luz solar disponible en las tardes y reducir la demanda energética durante el horario pico”, señala el informe federal.

La posibilidad de eliminar el horario de verano ha sido objeto de debate en el Congreso, pero hasta la fecha no se han aprobado reformas que modifiquen el sistema actual. Cualquier cambio requeriría la aprobación de una ley federal, por lo que los estados deben seguir aplicando el calendario vigente.

¿Qué deben esperar los habitantes de Nueva York en 2026?

Los residentes de Nueva York deberán preparar sus dispositivos y ajustar sus rutinas para el cambio de hora del 8 de marzo. Las autoridades recomiendan verificar la configuración automática en relojes digitales y realizar el cambio manual en aquellos dispositivos que lo requieran. El cumplimiento del horario de verano es obligatorio para todo el estado, lo que garantiza la sincronización con el resto de la costa Este y los principales mercados financieros del país.