Estados Unidos

Rubio habló sobre el ataque a una lancha en Cuba que dejó cuatro muertos: “Vamos a averiguar qué pasó y responderemos en consecuencia”

El secretario de Estado negó la presencia de personal del Ejecutivo estadounidense en la embarcación y que se trate de una “operación” militar, mientras la dictadura de La Habana señala a Washington

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. REUTERS/Kevin Lamarque

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este miércoles que las autoridades del país norteamericano responderán “en consecuencia” tras la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba cerca de la costa de la isla.

“Vamos a averiguar exactamente qué pasó aquí y luego responderemos en consecuencia”, ha señalado en declaraciones a la prensa desde Saint Kitts y Nevis, donde se encuentra con motivo de una reunión con líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El jefe de la diplomacia estadounidense ha indicado que verificarán lo sucedido “de forma independiente” puesto que, hasta el momento, “la mayor parte de la información” en sus manos procede de las autoridades cubanas. En este sentido, ha defendido que Washington sacará sus propias conclusiones sobre el suceso: “Tengo motivos de sobra para querer nuestra propia información. En Estados Unidos, por lo general, no tomamos decisiones basándonos en lo que dicen las autoridades cubanas”.

Rubio ha indicado que el Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y “otros (organismos)” están investigando lo sucedido, insistiendo en que “no voy a especular”. Pese a ello, ha negado que entre la tripulación se encontrase “personal del Gobierno estadounidense”, rechazando que detrás de la embarcación haya una “operación” de la Casa Blanca.

El dirigente de la cartera ministerial ha planteado que “es sumamente inusual ver tiroteos en mar abierto como ese”. “No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha sucedido con Cuba en mucho tiempo”, ha apuntado.

Personas se acercan a la
Personas se acercan a la entrada del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro", donde, según información local, se atendían heridos tras un incidente armado entre una lancha rápida con matrícula de Florida y una patrulla cubana, en un momento de intensa tensión con Estados Unidos, en Santa Clara, Cuba, el 25 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

Al hilo, ha adelantado que la Embajada estadounidense en La Habana ha solicitado “acceso” a los supervivientes del tiroteo en la embarcación afectada en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara, pero ha eludido abordar “qué hacían, por qué estaban allí”.

“No voy a especular sobre eso porque no es prudente hacerlo hasta que tengamos todos los datos (...) Aparte de eso, sí, ha habido gente en el pasado que ha entrado a Cuba para traer gente. Es ilegal. Es una violación de la ley federal ir y traer gente de un lado a otro. Y hemos pillado a gente haciéndolo en el pasado. Para ser sincero, normalmente no suele acabar en tiroteos. Pero no afirmo que eso sea lo que ha pasado aquí. No lo sé”, ha declarado.

Las autoridades cubanas, por su parte, han denunciado un intento “de infiltración con fines terroristas” por parte de Washington, tras interrogar a los seis supervivientes del tiroteo posteriormente detenidos.

De acuerdo a la información del Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación, con matrícula del estado de Florida, “se aproximó” a las aguas territoriales cubanas “a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, en el municipio Corralillo”. Tras ello, una unidad de las Tropas Guardafronteras de la isla compuesta por cinco personas solicitó una identificación a sus integrantes.

“Desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos que provocaron que el comandante de la embarcación cubana, resultara lesionado”, ha detallado en un comunicado, agregando que, en consecuencia, cuatro tripulantes de la lancha murieron.

(Con información de Europa Press)

