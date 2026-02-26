La bandera de Estados Unidos: historia y significado de sus colores y símbolos

La bandera de Estados Unidos, con trece franjas y cincuenta estrellas, representa la unión y la historia nacional desde 1960 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandera de los Estados Unidos, con sus trece franjas horizontales y cincuenta estrellas blancas sobre un fondo azul, es uno de los emblemas más reconocidos de la identidad nacional estadounidense. En ceremonias oficiales y en la vida pública, su presencia resulta central durante el recitado del Pledge of Allegiance (Juramento de Lealtad), una práctica habitual en escuelas, actos de gobierno y eventos patrióticos, donde funciona como instrumento de cohesión y memoria colectiva.

El diseño actual de la bandera fue oficializado el 4 de julio de 1960, tras la incorporación de Hawaii como el estado número cincuenta. Desde sus orígenes, la bandera ha experimentado múltiples modificaciones, en paralelo al crecimiento de la Unión. Cada vez que un nuevo estado se suma, se añade una estrella blanca sobre el campo azul, en señal de integración federal.

Las trece franjas alternas de color rojo y blanco remiten a las colonias originales que declararon la independencia en 1776, marcando el inicio de su desarrollo institucional.

El significado de los colores de la bandera aparece documentado en resoluciones oficiales del Congreso de Estados Unidos y en la tradición cívica nacional.

El rojo representa el valor y el coraje demostrados por quienes lucharon por la independencia; el blanco alude a la pureza y a la inocencia, atributos vinculados a los ideales fundacionales; y el azul simboliza vigilancia, perseverancia y justicia, principios que el Estado busca representar en su política interna y presencia internacional. Como afirma la normativa federal: “el rojo representa el valor y el coraje”.

El uso protocolar de la bandera está regido por normas estrictas, codificadas en el llamado Código de la Bandera de Estados Unidos, normativa federal que detalla las condiciones de despliegue.

Una de sus disposiciones más solemnes es la de izarla a media asta, por orden expresa del presidente de Estados Unidos, de los gobernadores estatales o del alcalde del Distrito de Columbia. Este gesto señala el duelo nacional ante el fallecimiento de funcionarios gubernamentales, personal militar o miembros de los servicios de emergencia, así como en fechas como Memorial Day. Mantener la bandera a media asta transmite respeto institucional frente a pérdidas significativas y tragedias de alcance nacional.

Historia y visibilidad en la sociedad

La bandera estadounidense ondea en edificios públicos, escuelas y recintos militares. Su imagen aparece en actos deportivos, manifestaciones y celebraciones populares, y funciona como punto de encuentro para la ciudadanía.

Esta constante presencia refuerza la pertenencia a una comunidad política diversa y extensa. La bandera resume su función de nexo social en acontecimientos de celebración y de duelo, y se asocia a prácticas colectivas organizadas en torno a símbolos nacionales.

El Gran Sello de Estados Unidos y la institucionalidad simbólica

La bandera de Estados Unidos ondea en edificios públicos, escuelas y eventos deportivos, reforzando el sentido de pertenencia y cohesión social

Además de la bandera, Estados Unidos cuenta con otro símbolo estatal: el Gran Sello de Estados Unidos, bajo custodia del Departamento de Estado, principal organismo diplomático estadounidense, y aprobado en 1782.

Este sello aparece en documentos legales, tratados internacionales y credenciales diplomáticas, certificando la autenticidad y legitimidad institucional. La imagen central está dominada por un águila calva –ave nacional adoptada ese mismo año– que sostiene en una garra una rama de olivo y en la otra un haz de flechas.

El escudo sobre el pecho del águila reproduce los colores de la bandera, y sobre su cabeza se despliega una banda con el lema latino E Pluribus Unum, traducido como “de muchos, uno”, en referencia a la unión de los diferentes estados bajo una soberanía común.

Por encima del águila, una constelación de cincuenta estrellas representa la unidad federal. El diseño fue resultado de un proceso de deliberación entre los padres fundadores y artistas de la época, y resume los valores y las aspiraciones de la nueva república. El Gran Sello se reserva para actos de Estado y documentación oficial, reforzando el aparato protocolar del gobierno.

El águila calva: fortaleza y espíritu nacional

El águila calva fue elegida como ave nacional en el mismo año que el Gran Sello por sus cualidades: fuerza, independencia y capacidad de sobrevolar grandes distancias. Su figura se incorporó a monedas, billetes, insignias militares y la bandera presidencial. Así, el águila calva se transformó en símbolo de la soberanía nacional, proyectando la imagen de una nación resiliente y decidida.

La presencia constante del águila calva en la iconografía oficial, junto a la bandera y el Gran Sello, consolida una identidad visual reconocible para el Estado. Esta configuración no solo afirma la legitimidad del gobierno ante sus ciudadanos, sino también distingue a Estados Unidos en el escenario internacional.

La articulación entre estos emblemas –bandera, Gran Sello y águila calva– configura herramientas de cohesión social, memoria histórica y reafirmación de los principios que rigen la vida pública estadounidense. Cada elemento, desde las trece franjas hasta el lema en latín E Pluribus Unum, aporta un significado al relato nacional y enlaza su pasado con el presente y el futuro.