El Gran Cañón y Miami Beach encabezan la lista de lugares que no te puedes perder en tu próxima escapada a Estados Unidos

Una vibrante ilustración muestra los monumentos más representativos de Estados Unidos, incluyendo la Estatua de la Libertad, el Puente Golden Gate y el Monte Rushmore, capturando la esencia de un viaje inolvidable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio publicado por el sitio estadístico global World Population Review confirmó que Estados Unidos puede ser uno de los destinos ideales para viajar en abril del 2026, y destacó especialmente a los estados de Florida, Chicago, Charleston, Texas, Gran Cañón y San Francisco como los recomendados para ese periodo.

Un reporte del diario estadounidense The New York Times señala que Florida se posicionó entre los destinos preferidos por turistas de todo el mundo debido a sus costas, en particular la zona de Miami Beach, con mil trescientos kilómetros (808 millas) de playa. Entre sus principales atractivos se encuentra Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort, visitados por millones de personas cada año. La infraestructura orientada al ocio familiar convierte al estado en un punto relevante para el turismo internacional.

Florida: playas y parques

Además de las playas, los parques temáticos Walt Disney World Resort y Universal Orlando Resort son visitados por millones anualmente, situando a Florida como uno de los principales destinos turísticos globales. The New York Times subraya la variedad de opciones de ocio familiar que ofrece el estado.

Otros de los atractivos que ofrece Florida a los turistas son los siguientes: Parque Nacional de los Everglades, la histórica San Agustín, el Centro Espacial Kennedy y los paradisíacos Cayos de Florida.

Personas disfrutan de un día soleado en la playa de Miami Beach, Florida, con la silueta de los rascacielos de Miami de fondo y botes navegando en las aguas turquesas del Atlántico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chicago: cultura y arquitectura

A orillas del lago Michigan, Chicago es conocida por su diseño moderno y su herencia musical. Según Chicago Architecture Center, la ciudad alberga más de mil cien rascacielos y cuenta con recorridos especializados en diseño urbano.

El ambiente cultural incluye instituciones como el Art Institute of Chicago, además de festivales de jazz y blues. La revista científica National Geographic destaca que platos como la deep-dish pizza y el hot dog estilo Chicago son parte esencial de la experiencia local.

Por otro lado, otro de los atractivos de Chicago es su gastronomía como (deep-dish pizza, hot dogs sin ketchup).

Millennium Park chicago

Charleston: historia y hospitalidad

La ciudad de Charleston, ubicada en Carolina del Sur, posee un centro histórico con calles empedradas, casas de época y plantaciones cercanas que mantienen el ambiente del siglo XVIII. Condé Nast Traveler, revista especializada, ubicó a Charleston entre las ciudades más reconocidas por su atención al visitante en Estados Unidos.

El puerto, museos y recorridos guiados ofrecen una visión sobre la evolución del sur estadounidense. Por otro lado, la ciudad enamorará con sus calles empedradas, carruajes de caballos y una mezcla única de historia, gastronomía y paisajes costeros.

La ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, es famosa por su centro histórico y su importancia en la historia estadounidense. Fuente: TripAvisor

Texas: metrópolis y rutas rurales

Texas combina grandes ciudades con vastos paisajes rurales. Houston y Dallas destacan por su amplia variedad de museos enfocados en ciencia, arte y tecnología. Por su parte, Austin sobresale por su escena musical y gastronómica.

Según la oficina de turismo de Texas, el estado dispone de más de 80 parques estatales, reservas naturales y rutas escénicas. La cultura texana, que surge de la interacción entre tradiciones mexicanas, estadounidenses e indígenas, se manifiesta en festivales y celebraciones a lo largo de todo el año.

Por otro lado, Texas ofrece a sus visitantes un mix de historia del Lejano Oeste, modernidad urbana y naturaleza diversa. Sus principales atractivos incluyen el histórico Álamo y el Paseo del Río en San Antonio, el Centro Espacial Houston, la cultura vaquera en los Fort Worth Stockyards y la vibrante vida cultural en Austin, junto con museos de arte de primer nivel y paisajes naturales como Natural Bridge Caverns.

Texas cuenta con una combinación de metrópolis y paisajes rurales. Fuente: TripAvisor

Gran Cañón: paisajes y turismo activo

El Gran Cañón, en Arizona, es uno de los parques nacionales más visitados del mundo. De acuerdo con Travel + Leisure, sus formaciones rocosas, que alcanzan los mil ochocientos metros (5.905 pies) de profundidad, ofrecen panorámicas que atraen tanto a excursionistas como a fotógrafos.

Las actividades disponibles incluyen senderismo, recorridos en helicóptero y visitas guiadas por el río Colorado. La agencia federal servicio de parques nacionales de Estados Unidos estima que más de 4,5 millones de turistas llegan cada año a los miradores del parque.

El Gran Cañón se tiñe de tonos dorados y morados al atardecer, con el río Colorado serpenteando a través de sus profundas formaciones rocosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Francisco: tecnología y diversidad

San Francisco sobresale por su geografía y su dinámica vida urbana. El Golden Gate Bridge, la isla de Alcatraz y barrios como Chinatown figuran entre los principales puntos de interés. El diario The Guardian realza el papel de la ciudad en movimientos sociales y tecnológicos. El sistema de tranvías, la topografía de colinas y la multiplicidad de expresiones culturales se reflejan en festivales, restaurantes y espacios públicos.