Chicago se consolida como polo turístico gracias a sus miradores y museos emblemáticos

Chicago se posiciona como destino turístico versátil en Estados Unidos con arquitectura de vanguardia y agenda cultural internacional

Chicago se posiciona como uno de los destinos más completos de Estados Unidos para quienes buscan experiencias turísticas fuera de lo habitual. La ciudad combina arquitectura de vanguardia, una gastronomía reconocida y una agenda cultural de proyección internacional.

Entre sus propuestas más populares se encuentran las caminatas sobre balcones de vidrio a más de 400 metros de altura (1.312 pies), la degustación de Deep Dish Pizza en locales tradicionales y la visita a museos que exhiben obras originales de Van Gogh y Picasso. El turismo en Chicago ha incorporado en los últimos años opciones de entretenimiento y arte urbano, que amplían la experiencia más allá de los recorridos arquitectónicos clásicos y atraen a visitantes de todas las edades.

Miradores panorámicos de Chicago

La Willis Tower y su Skydeck Chicago atraen más de dos millones de visitantes anuales con balcones de vidrio a más de 400 metros de altura

La Willis Tower, anteriormente conocida como Sears Tower, es uno de los puntos más visitados del turismo local y recibe más de dos millones de visitantes por año. En el piso 103 se encuentra el Skydeck Chicago, cuyo principal atractivo es The Ledge: balcones de vidrio que sobresalen de la estructura y permiten observar la ciudad bajo los pies, con panorámicas de 360° que, en días despejados, abarcan Illinois, Indiana, Wisconsin y Michigan, lo que ha convertido a este mirador en uno de los más fotografiados de América del Norte.

También destaca el John Hancock Center, que dispone del mirador 360 Chicago en el piso 94. Allí, el sistema TILT —ventanales que se inclinan hacia el vacío con los visitantes— genera una dosis extra de adrenalina y desafía la percepción del vértigo.

Con sus 344 metros de altura, el John Hancock Center figura entre los edificios más altos de Chicago y del mundo

Ambos miradores ofrecen además una dimensión educativa: antes de acceder al Skydeck, una muestra interactiva recorre la historia de Chicago y de su arquitectura emblemática.

Chicago Riverwalk y excursiones en barco

El Chicago Riverwalk conecta Lake Shore Drive con Lake Street mediante un paseo peatonal de 1,5 kilómetros con arte público y bares a orillas del río

El Chicago Riverwalk es un paseo peatonal de más de uno coma cinco kilómetros sobre la ribera sur del río, que conecta Lake Shore Drive con Lake Street.

Allí, los visitantes encuentran bares, espacios de arte público, zonas verdes y miradores urbanos. Caminar por este sendero permite acceder a vistas privilegiadas del skyline y descubrir la ciudad a pie.

Las excursiones en barco por el río Chicago se distinguen por su enfoque en la arquitectura. Durante 75 minutos, guías especializados narran la historia y los detalles de los edificios icónicos que cimentaron la reputación de la ciudad como referente mundial en ingeniería y diseño urbano.

Millennium Park y The Bean

Millennium Park destaca con la escultura The Bean, la pista de hielo invernal y el pabellón Jay Pritzker, epicentro de conciertos gratuitos

El Millennium Park, inaugurado en 2004, es el epicentro cultural y social de Chicago. Allí se encuentra la escultura Cloud Gate, conocida como The Bean, realizada en acero inoxidable pulido. Este ícono refleja el skyline, el cielo y a los visitantes, y es uno de los puntos más fotografiados de la ciudad.

El parque ofrece una pista de hielo en invierno, el Maggie Daley Park conectado por un corredor peatonal, y el escenario Jay Pritzker Pavilion, diseñado por Frank Gehry, donde se celebran conciertos y festivales gratuitos todo el año.

Entre las atracciones también resalta la Crown Fountain, formada por dos torres digitales que proyectan rostros de ciudadanos y una fuente de agua activa en verano. El Lurie Garden añade un espacio de naturaleza, reflejando el cambio de Chicago de ciudad industrial a urbe verde.

Gastronomía: pizza Deep Fish y Nutella Café

Entre las experiencias gastronómicas obligadas, destaca probar la pizza Deep Dish en locales como Giordano’s, fundado en 1974 y célebre por su stuffed pizza. Esta versión, con masa tipo tarta, abundante queso y salsa de tomate, y una textura más densa que la pizza italiana, representa un clásico local.

Frente al Millennium Park se ubica el Nutella Café Chicago, el primer local temático oficial de la marca en el mundo. Su menú está dedicado a la famosa crema de avellanas, con opciones personalizables desde USD 8.

Museos de arte y ciencia en Chicago

El Art Institute of Chicago alberga obras originales de Van Gogh, Monet, Picasso y la reconocida pintura American Gothic

La oferta cultural de Chicago incluye el Art Institute of Chicago, uno de los museos de arte más reconocidos a nivel global, que alberga obras originales de Vincent van Gogh, Claude Monet, Pablo Picasso y la célebre pintura American Gothic. El Field Museum, especializado en historia natural, exhibe a Sue, el esqueleto de Tyrannosaurus rex más grande y completo hallado hasta hoy.

El Museum of Science and Industry, referente en ciencia y tecnología, propone recorridos interactivos por exposiciones, la visita a un submarino auténtico y una reconstrucción de una mina subterránea, combinando ciencia, tecnología y entretenimiento en un entorno educativo.

Compras y cafeterías icónicas en Chicago

El principal polo comercial de la ciudad es la Magnificent Mile, un tramo de Michigan Avenue que reúne tiendas de lujo, gastronomía internacional, arquitectura monumental y hoteles de alta gama; es una de las arterias más relevantes de Estados Unidos para el turismo de compras.

En esta zona se encuentra la Starbucks Reserve Roastery, la cafetería más grande del mundo. Con cinco pisos, una escalera mecánica curva y panadería de estilo italiano a cargo de Princi, ofrece cócteles en el bar del último nivel y la posibilidad de presenciar el tueste y la elaboración de cafés especiales en tiempo real.

Entre los métodos de preparación se incluyen sifón, prensa francesa y cold brew. El local es una opción muy elegida para desayunos y brunchs, y complementa la experiencia integral de quienes visitan la ciudad.

Finalmente, Navy Pier suma entretenimiento familiar con una rueda de la fortuna que ofrece vistas al lago Michigan, además de tiendas y restaurantes.