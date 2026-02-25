Waymo expande la operación de robotaxis a 10 ciudades de Estados Unidos

Un robotaxi de Waymo, un vehículo autónomo, transita por una autopista urbana bajo un paso elevado, mostrando la expansión de los servicios de transporte sin conductor.

Las operaciones de Waymo han transformado el panorama de la movilidad autónoma en Estados Unidos, expandiendo su servicio de robotaxis a 10 ciudades, entre ellas nuevas plazas en Texas y Florida. Este avance posiciona a la filial de Alphabet por delante de sus principales competidores y acelera la integración del transporte autónomo en la vida cotidiana de los estadounidenses, según el sitio de noticias tecnológicas Axios.

Waymo optó por una implementación gradual en los nuevos mercados, con acceso inicial restringido a pasajeros invitados. La empresa aumentó progresivamente su flota en estas ciudades y perfeccionó procesos operativos clave, como la recarga y el mantenimiento de los vehículos.

Según declaraciones de la propia compañía citadas por Axios, la expectativa era ampliar la disponibilidad del servicio al público general hacia finales del mismo año.

Las 10 ciudades donde Waymo opera sus robotaxis

San Francisco : epicentro tecnológico y uno de los principales laboratorios urbanos para la conducción autónoma. La ciudad concentra más de un tercio de la flota nacional de Waymo, según Axios .

Phoenix : pionera en la adopción de robotaxis y uno de los primeros mercados en abrir el servicio al público general.

Los Ángeles : una de las ciudades más extensas y congestionadas del país, ideal para evaluar el desempeño de la tecnología en escenarios de tráfico intenso.

Dallas, Houston, San Antonio y Orlando : estos nuevos mercados en Texas y Florida fueron incorporados en la última fase de expansión.

Austin y Miami : ciudades emergentes en movilidad autónoma y con alta tasa de adopción de nuevas tecnologías.

Atlanta: nodo estratégico en el sureste, con una infraestructura vial compleja y gran volumen de desplazamientos diarios.

La elección de estas ciudades responde a varios criterios: tamaño del mercado, diversidad de condiciones viales, potencial de integración con el transporte público y disposición de los gobiernos locales para colaborar en la experimentación y regulación del servicio.

Expansión y financiamiento: el respaldo de Alphabet

El crecimiento de Waymo se apoya en un respaldo financiero de USD 16 mil millones provenientes de Alphabet y otros inversores. Esta inyección de capital permitió a la compañía duplicar, en apenas unos meses, la cantidad de mercados en los que opera.

Así, Waymo consolidó una ventaja estratégica frente a competidores como Tesla y Zoox (filial de Amazon), empresas que permanecen en fases de prueba limitadas, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters.

Un Waymo Robotaxi blanco con sensores en el techo y laterales transita por una calle urbana, con palmeras y un puente de fondo.

Actualmente, la flota de Waymo alcanza aproximadamente tres mil robotaxis en circulación a nivel nacional, con más de un tercio de estos vehículos operando en el área de la Bahía de San Francisco, según Axios.

La empresa ha anunciado que busca sentar las bases para operar en al menos 20 ciudades en el futuro cercano. Además, proyectó que para finales de ese año podría ofrecer más de un millón de viajes autónomos por semana.

El desembarco en Texas y Florida

La entrada de Waymo en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando responde a una estrategia que prioriza mercados urbanos en expansión y con alta dependencia del automóvil particular. Estas ciudades ofrecen condiciones diversas para probar la integración de la tecnología autónoma:

Dallas y Houston se caracterizan por extensas redes viales y tráfico denso.

San Antonio destaca por su crecimiento poblacional sostenido.

Orlando representa un entorno ideal para evaluar la respuesta de visitantes internacionales y residentes, dada su condición de polo turístico.

Para gestionar la transición y optimizar la calidad del servicio en estos entornos, Waymo implementó un sistema de invitaciones que permite controlar la demanda y ajustar progresivamente la operación.

Obstáculos logísticos y operativos

La expansión acelerada de Waymo no está exenta de desafíos. Los procesos de carga, servicio y mantenimiento de los robotaxis se presentan como los principales obstáculos para el crecimiento inmediato de la red, según Axios.

Mantener una flota de miles de vehículos autónomos exige una infraestructura robusta capaz de garantizar el mantenimiento periódico, la recarga eficiente de las baterías y la actualización constante de los sistemas de software.

La compañía remarcó que el despliegue masivo del servicio dependería de la capacidad para perfeccionar estos procesos y aumentar el número de vehículos disponibles en las nuevas ciudades, de acuerdo a declaraciones recogidas por Axios y el medio especializado The Verge.

Competencia y posición en el sector

El avance de Waymo generó una diferencia significativa respecto a otros protagonistas del sector de la conducción autónoma. Tesla sigue desarrollando su tecnología de asistencia avanzada para conductores, pero aún no ha lanzado un servicio comercial de robotaxis a gran escala.

Zoox (Amazon), por su parte, mantiene sus operaciones en fases de prueba más restringidas, según Reuters.

La principal distinción radica en la capacidad de Waymo para transformar la tecnología en un servicio comercial abierto al público, mientras que sus rivales aún enfrentan barreras técnicas y regulatorias para lograr una implementación masiva.

Perspectivas y desafíos inmediatos

El despliegue de Waymo en 10 ciudades marcó una etapa decisiva para la movilidad autónoma. La empresa ya había proyectado podría alcanzar el objetivo de realizar más de un millón de trayectos semanales sin conductor.

Entre los desafíos inmediatos identificados por la compañía y analistas del sector figuran:

Ampliar la infraestructura de soporte para la flota, según Reuters .

Garantizar la seguridad y confiabilidad de los vehículos autónomos.

Integrar los robotaxis con los sistemas de transporte público existentes.

Superar barreras regulatorias y sociales que puedan afectar la aceptación masiva del servicio.

Waymo sostiene que su modelo de expansión gradual y el respaldo financiero de Alphabet le permiten abordar estos desafíos y transformar los sistemas de movilidad urbana en las principales ciudades del país, según Axios y The Verge.

Aceptación social de los robotaxis

La expansión de los robotaxis a nuevos mercados plantea interrogantes sobre la aceptación social y la adaptación de los usuarios a una tecnología que redefine la experiencia de viaje.

Un coche autónomo de Waymo, un robotaxi, circula por una calle de la ciudad, mostrando los avances en la tecnología de conducción sin conductor.

Waymo optó por una estrategia de invitaciones selectivas en la fase inicial, lo que permitió recopilar información relevante sobre percepciones, necesidades y preocupaciones de los primeros usuarios.

A medida que el servicio se abrió a un público más amplio, la empresa buscó ajustar su modelo operativo y fortalecer la confianza de los usuarios, con el objetivo de consolidar la movilidad autónoma como una alternativa de transporte cotidiano.