Los propietarios de viviendas de Atlanta anticipan un aumento en la demanda de alquiler durante la Copa Mundial de 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 genera un boom de alquileres temporales en Atlanta con miles de propietarios sumándose a Airbnb (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

La inminente llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha encendido el entusiasmo entre los propietarios de viviendas de Atlanta, quienes ven en el evento una oportunidad sin precedentes para obtener ingresos adicionales. En este contexto, Airbnb ha diseñado un ambicioso paquete de incentivos dirigido a quienes decidan abrir sus puertas a miles de visitantes, consolidando su papel como actor clave en la dinámica de hospedaje alternativo en la ciudad.

¿Cómo busca Airbnb atraer a nuevos anfitriones durante la Copa Mundial 2026 en Atlanta?

Airbnb lanza un incentivo de 750 dólares para nuevos anfitriones que reciban a su primer huésped antes del 31 de julio de 2026 en Atlanta

La estrategia de Airbnb frente a la Copa Mundial 2026 se centra en capitalizar la fuerte demanda de hospedaje que generará el evento, sobre todo en ciudades anfitrionas como Atlanta. Para ello, la plataforma ha anunciado su mayor incentivo hasta la fecha: un pago directo de 750 USD a cada nuevo anfitrión que cumpla ciertos requisitos y reciba a su primer huésped antes del 31 de julio. El objetivo es claro: incrementar de manera rápida y efectiva la oferta de alojamientos disponibles en un momento de máxima necesidad.

Según Dave Stephenson, director comercial de Airbnb, la Copa Mundial representa “la llegada del mayor evento deportivo del mundo a Norteamérica”, una ocasión que la compañía considera ideal para que los residentes puedan compartir sus hogares y obtener un ingreso extra. Esta iniciativa no solo persigue cubrir la demanda temporal, sino también incentivar a quienes nunca antes han formado parte de la plataforma. La medida, que se extiende a otras ciudades sede, busca transformar a los habitantes en protagonistas activos del evento, promoviendo el hospedaje compartido y el fortalecimiento de la economía local.

¿Qué motiva a los propietarios de Atlanta a alquilar sus viviendas por primera vez?

Las familias estadounidenses piensan cómo darle redito a sus hogares mientras se disputa el Mundial de fútbol (Credit: Kirby Lee/Image of Sport-US PRESSWIRE)

La alta demanda y los incentivos económicos han movilizado a numerosos propietarios de Atlanta, especialmente a quienes nunca antes consideraron alquilar su vivienda. Tal es el caso de Myles Maxey, residente del barrio Westview, situado a poco más de tres kilómetros del estadio Mercedes-Benz. Maxey y su familia decidieron mudarse durante un mes para permitir que aficionados al fútbol vivan de cerca la emoción del torneo, motivados tanto por el ingreso extra como por el deseo de apoyar a la ciudad.

Según relata Maxey, la idea surgió al reflexionar sobre cómo aprovechar al máximo su “casa grande y hermosa” durante un evento de tal magnitud. El atractivo del incentivo de Airbnb resultó decisivo para dar el paso, considerando que nunca antes había alquilado su propiedad. La posibilidad de compensar gastos y contribuir al ambiente festivo de Atlanta ha hecho que muchas familias consideren alternativas similares. La experiencia promete ser inédita para quienes, como Maxey, debutan como anfitriones justo en un momento de máxima visibilidad internacional.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones para acceder al incentivo de Airbnb?

Los requisitos para acceder al incentivo de Airbnb incluyen ser anfitrión nuevo y completar la reserva inicial antes del límite establecido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incentivo de 750 USD que propone Airbnb no es automático: exige el cumplimiento de condiciones específicas. Para ser elegibles, los anfitriones deben ser completamente nuevos en la plataforma, o bien no haber tenido listados activos al 1 de febrero del año en curso. Además, deben completar todo el proceso de alta, publicar su anuncio y recibir a su primer huésped antes del 31 de julio.

El huésped debe alojarse y retirarse de la propiedad antes de esa fecha para que el anfitrión pueda acceder al beneficio económico. Todo el proceso requiere el envío de información personal, la publicación del alojamiento y la confirmación de la reserva dentro del plazo establecido. Esta política busca garantizar que la oferta adicional esté disponible precisamente cuando la ciudad anticipe su mayor afluencia de visitantes, alineando los intereses de propietarios y turistas.

¿Cómo cambiará la demanda de alojamientos en Atlanta según Deloitte?

La demanda de hospedaje se dispara en Atlanta, con cerca de 216.000 turistas proyectados durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 según Deloitte (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El impacto de la Copa Mundial en la ciudad no es menor. Un análisis realizado por Deloitte estima que cerca de 216.000 turistas necesitarán alojamiento en el área metropolitana de Atlanta durante el mes que dure el torneo. De ese total, se proyecta que alrededor de seis mil visitantes optarán por alojarse mediante Airbnb, reflejando tanto la popularidad de la plataforma como la magnitud del desafío logístico que enfrentan las autoridades y el sector privado.

La cifra ilustra el atractivo de Atlanta como destino y la presión sobre el mercado inmobiliario durante el evento. El crecimiento acelerado de listados temporales responde, en parte, a la proyección de un flujo turístico excepcional, que difícilmente podría ser absorbido solo por la hotelería tradicional. Para los residentes, esto representa una oportunidad de dinamizar la economía personal y comunitaria, mientras que para los turistas, amplía la variedad y flexibilidad de opciones disponibles.

¿Qué alternativas y estrategias eligen los anfitriones locales durante el período de alquiler?

Alquilar la vivienda propia implica resolver el destino de los anfitriones durante el tiempo que dure la estadía de los huéspedes. Myles Maxey y su esposa, por ejemplo, optaron por trasladarse al área de Dunwoody, donde familiares les ofrecieron una suite en el sótano para vivir junto a su pequeño gato durante ese mes. Esta solución evidencia la creatividad y el espíritu colaborativo de las familias anfitrionas, que recurren a redes de apoyo o buscan alternativas temporales para aprovechar la oportunidad económica que brinda la Copa Mundial.

En la práctica, la decisión de mudarse temporalmente requiere organización, flexibilidad y disposición para adaptarse a nuevas rutinas. Muchas familias eligen quedarse con familiares o amigos, mientras otras exploran opciones de alquiler a corto plazo. El objetivo común es maximizar el beneficio del incentivo de Airbnb y el ingreso por alquiler, sin dejar de lado el bienestar familiar ni la logística cotidiana.