Estados Unidos

Los propietarios de viviendas de Atlanta anticipan un aumento en la demanda de alquiler durante la Copa Mundial de 2026

La proximidad de la cita deportiva ha impulsado a residentes a considerar opciones de hospedaje temporal, alentados por la posibilidad de ingresos adicionales y la estrategia de incentivos promovida por la plataforma Airbnb

Guardar
La Copa Mundial de la
La Copa Mundial de la FIFA 2026 genera un boom de alquileres temporales en Atlanta con miles de propietarios sumándose a Airbnb (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

La inminente llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha encendido el entusiasmo entre los propietarios de viviendas de Atlanta, quienes ven en el evento una oportunidad sin precedentes para obtener ingresos adicionales. En este contexto, Airbnb ha diseñado un ambicioso paquete de incentivos dirigido a quienes decidan abrir sus puertas a miles de visitantes, consolidando su papel como actor clave en la dinámica de hospedaje alternativo en la ciudad.

¿Cómo busca Airbnb atraer a nuevos anfitriones durante la Copa Mundial 2026 en Atlanta?

Airbnb lanza un incentivo de
Airbnb lanza un incentivo de 750 dólares para nuevos anfitriones que reciban a su primer huésped antes del 31 de julio de 2026 en Atlanta

La estrategia de Airbnb frente a la Copa Mundial 2026 se centra en capitalizar la fuerte demanda de hospedaje que generará el evento, sobre todo en ciudades anfitrionas como Atlanta. Para ello, la plataforma ha anunciado su mayor incentivo hasta la fecha: un pago directo de 750 USD a cada nuevo anfitrión que cumpla ciertos requisitos y reciba a su primer huésped antes del 31 de julio. El objetivo es claro: incrementar de manera rápida y efectiva la oferta de alojamientos disponibles en un momento de máxima necesidad.

Según Dave Stephenson, director comercial de Airbnb, la Copa Mundial representa “la llegada del mayor evento deportivo del mundo a Norteamérica”, una ocasión que la compañía considera ideal para que los residentes puedan compartir sus hogares y obtener un ingreso extra. Esta iniciativa no solo persigue cubrir la demanda temporal, sino también incentivar a quienes nunca antes han formado parte de la plataforma. La medida, que se extiende a otras ciudades sede, busca transformar a los habitantes en protagonistas activos del evento, promoviendo el hospedaje compartido y el fortalecimiento de la economía local.

¿Qué motiva a los propietarios de Atlanta a alquilar sus viviendas por primera vez?

Las familias estadounidenses piensan cómo
Las familias estadounidenses piensan cómo darle redito a sus hogares mientras se disputa el Mundial de fútbol (Credit: Kirby Lee/Image of Sport-US PRESSWIRE)

La alta demanda y los incentivos económicos han movilizado a numerosos propietarios de Atlanta, especialmente a quienes nunca antes consideraron alquilar su vivienda. Tal es el caso de Myles Maxey, residente del barrio Westview, situado a poco más de tres kilómetros del estadio Mercedes-Benz. Maxey y su familia decidieron mudarse durante un mes para permitir que aficionados al fútbol vivan de cerca la emoción del torneo, motivados tanto por el ingreso extra como por el deseo de apoyar a la ciudad.

Según relata Maxey, la idea surgió al reflexionar sobre cómo aprovechar al máximo su “casa grande y hermosa” durante un evento de tal magnitud. El atractivo del incentivo de Airbnb resultó decisivo para dar el paso, considerando que nunca antes había alquilado su propiedad. La posibilidad de compensar gastos y contribuir al ambiente festivo de Atlanta ha hecho que muchas familias consideren alternativas similares. La experiencia promete ser inédita para quienes, como Maxey, debutan como anfitriones justo en un momento de máxima visibilidad internacional.

¿Cuáles son los requisitos y condiciones para acceder al incentivo de Airbnb?

Los requisitos para acceder al
Los requisitos para acceder al incentivo de Airbnb incluyen ser anfitrión nuevo y completar la reserva inicial antes del límite establecido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incentivo de 750 USD que propone Airbnb no es automático: exige el cumplimiento de condiciones específicas. Para ser elegibles, los anfitriones deben ser completamente nuevos en la plataforma, o bien no haber tenido listados activos al 1 de febrero del año en curso. Además, deben completar todo el proceso de alta, publicar su anuncio y recibir a su primer huésped antes del 31 de julio.

El huésped debe alojarse y retirarse de la propiedad antes de esa fecha para que el anfitrión pueda acceder al beneficio económico. Todo el proceso requiere el envío de información personal, la publicación del alojamiento y la confirmación de la reserva dentro del plazo establecido. Esta política busca garantizar que la oferta adicional esté disponible precisamente cuando la ciudad anticipe su mayor afluencia de visitantes, alineando los intereses de propietarios y turistas.

¿Cómo cambiará la demanda de alojamientos en Atlanta según Deloitte?

La demanda de hospedaje se
La demanda de hospedaje se dispara en Atlanta, con cerca de 216.000 turistas proyectados durante la Copa Mundial de Fútbol 2026 según Deloitte (Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El impacto de la Copa Mundial en la ciudad no es menor. Un análisis realizado por Deloitte estima que cerca de 216.000 turistas necesitarán alojamiento en el área metropolitana de Atlanta durante el mes que dure el torneo. De ese total, se proyecta que alrededor de seis mil visitantes optarán por alojarse mediante Airbnb, reflejando tanto la popularidad de la plataforma como la magnitud del desafío logístico que enfrentan las autoridades y el sector privado.

La cifra ilustra el atractivo de Atlanta como destino y la presión sobre el mercado inmobiliario durante el evento. El crecimiento acelerado de listados temporales responde, en parte, a la proyección de un flujo turístico excepcional, que difícilmente podría ser absorbido solo por la hotelería tradicional. Para los residentes, esto representa una oportunidad de dinamizar la economía personal y comunitaria, mientras que para los turistas, amplía la variedad y flexibilidad de opciones disponibles.

¿Qué alternativas y estrategias eligen los anfitriones locales durante el período de alquiler?

Alquilar la vivienda propia implica resolver el destino de los anfitriones durante el tiempo que dure la estadía de los huéspedes. Myles Maxey y su esposa, por ejemplo, optaron por trasladarse al área de Dunwoody, donde familiares les ofrecieron una suite en el sótano para vivir junto a su pequeño gato durante ese mes. Esta solución evidencia la creatividad y el espíritu colaborativo de las familias anfitrionas, que recurren a redes de apoyo o buscan alternativas temporales para aprovechar la oportunidad económica que brinda la Copa Mundial.

En la práctica, la decisión de mudarse temporalmente requiere organización, flexibilidad y disposición para adaptarse a nuevas rutinas. Muchas familias eligen quedarse con familiares o amigos, mientras otras exploran opciones de alquiler a corto plazo. El objetivo común es maximizar el beneficio del incentivo de Airbnb y el ingreso por alquiler, sin dejar de lado el bienestar familiar ni la logística cotidiana.

Temas Relacionados

AtlantaEstados UnidosCopa Mundial de la FIFADeportesEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El noreste de Estados Unidos bajo alerta: se esperan nevadas moderadas a intensas y visibilidad limitada

La nieve cubre el valle bajo del Hudson, el noreste de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York; la previsión estima acumulaciones de hasta 7,6 cm, lo que limita la movilidad y reduce la disponibilidad de servicios básicos

El noreste de Estados Unidos

Más de la mitad de los alumnos estadounidenses utilizan chatbots para hacer las tareas escolares

Un nuevo informe del Pew Research Center reveló que la mayoría de los jóvenes entre 13 y 17 años emplea inteligencia artificial para resolver deberes, mientras crecen las inquietudes sobre el impacto ético y educativo de esta tecnología

Más de la mitad de

La NASA pospone el lanzamiento de Artemis II por fallas técnicas

La agencia espacial estadounidense determinó que el cohete SLS debe volver al hangar del Centro Espacial Kennedy en Florida, donde será sometido a reparaciones y revisiones, lo que aplaza la misión lunar al menos un mes

La NASA pospone el lanzamiento

Los adultos regresan a las aulas universitarias en Estados Unidos

El avance tecnológico y la transformación del mercado laboral están impulsando la presencia de personas mayores de 35 años en programas de educación continua, donde buscan herramientas para mejorar sus oportunidades y adaptarse a diferentes campos profesionales

Los adultos regresan a las

La falta de fondos federales retrasa el despliegue de seguridad para el Mundial 2026 en Estados Unidos

Una parte significativa de los recursos prometidos para proteger el torneo todavía no ha sido entregada, lo que complica la coordinación entre agencias y amenaza la integridad de proyectos prioritarios en las sedes

La falta de fondos federales

TECNO

Festival de Astronomía Villa de

Festival de Astronomía Villa de Leyva 2026: fechas, programación y por qué España es el país invitado

En qué plataformas se puede comprar el Nokia 1100: popular por su batería y resistencia

Qué significa el Botón de Diamante Rojo de YouTube obtenido por Alejo Igoa

La inteligencia artificial permite ejecutar ciberataques en solo 27 segundos

La función oculta de WhatsApp para evitar espías en tu cuenta y mantener seguras las conversaciones

ENTRETENIMIENTO

Pies sucios y flatulencias: Benny

Pies sucios y flatulencias: Benny Blanco desata críticas entre los fanáticos de Selena Gomez

Katherine, hija de Martin Short, recibió apoyo de un “perro de asistencia” años antes de morir

El pasado de Westeros: los personajes que conocieron a Dunk y Egg y conectan “Game of Thrones” con “El caballero de los 7 reinos”

Shakira, Mariah Carey y Oasis lideran la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2026

El Agente Secreto estrena en Argentina tras conquistar Cannes y los Globos de Oro

MUNDO

Caos en Siria: se confirmó

Caos en Siria: se confirmó una fuga masiva del mayor campamento de yihadistas tras el retiro de las fuerzas kurdas

¿Última oportunidad? Partió el equipo negociador de Irán a Ginebra para las conversaciones nucleares con EEUU

Suiza pagará 56.000 dólares a cada víctima del incendio en la fiesta de Año Nuevo en un bar de Crans-Montana

El primer ministro de India, Narendra Modi, inició su segunda visita oficial a Israel

Murió Jordan James Parke, el influencer conocido como el “Rey de los labios” que se quería parecer a Kim Kardashian