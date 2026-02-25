Las tormentas invernales causan pérdidas récord al sector agrícola en Florida

Las tormentas invernales Ezra y Gianna generan pérdidas históricas de 3.170 millones de dólares en la agricultura de Florida (Luis Santana /Tampa Bay Times via AP, Archivo)

La producción agrícola de Florida atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente tras las devastadoras tormentas invernales Ezra y Gianna, que azotaron el estado entre finales de diciembre y principios de febrero. El fenómeno climático dejó pérdidas superiores a los $3.170 millones, concentrando el mayor impacto en la caña de azúcar y los cítricos, dos de los pilares económicos de la región. La magnitud del desastre no solo supera los registros de huracanes recientes, sino que también amenaza la cadena de suministro alimentaria en la costa este de los Estados Unidos y expone graves deficiencias logísticas del sector.

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, calificó estos eventos como unos de los más dañinos en la historia del sector en el estado floridano. Según un informe preliminar publicado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor, los productores no enfrentaban heladas de esta magnitud desde hace décadas.

¿Cómo afectaron las tormentas invernales a la caña de azúcar en Florida?

El sector de la caña de azúcar enfrenta impactos devastadores con pérdidas estimadas en 1.150 millones de dólares tras las heladas extremas

El sector de la caña de azúcar resultó el más castigado por las heladas extremas, con pérdidas estimadas en 1.150 millones de dólares. Este cultivo, clave para la economía rural floridana, es una gramínea perenne de cosecha anual cuya producción depende en gran medida de la estabilidad climática. El frío intenso causado por los frentes Ezra y Gianna no solo destruyó cultivos listos para cosechar, sino que también dañó severamente los retoños recientes y las nuevas plantaciones destinadas al próximo año.

El informe oficial destaca que aproximadamente la mitad de las pérdidas corresponde a la producción futura, ya que el daño por congelación trasciende el ciclo agrícola actual. Las bajas temperaturas llegaron en un momento especialmente vulnerable para el cultivo, cuando gran parte de la caña aún no alcanzaba su madurez y, por tanto, no podía ser recolectada de manera anticipada. Esta situación complica el panorama para los productores, quienes deberán afrontar un proceso de recuperación prolongado y costoso, con efectos acumulativos en los próximos años.

La dimensión estructural de la crisis en la caña de azúcar se traduce en una disminución significativa de la oferta local, mayor presión sobre los precios y una amenaza directa a la estabilidad laboral de miles de familias que dependen de este sector. La recuperación, según proyecciones oficiales, requerirá no solo inversión en nuevas plantaciones, sino también la adaptación de infraestructuras para afrontar futuros episodios de frío extremo.

¿Cuál fue el impacto de las tormentas sobre la industria de los cítricos?

Los daños a los cítricos de Florida alcanzan los 674,7 millones de dólares, afectando el 80% de la superficie total del cultivo en el estado

La industria de los cítricos, símbolo tradicional de Florida y ya golpeada por plagas como el greening, enfrentó daños valorados en 674,7 millones de dólares. El frío inusual dañó frutas listas para cosechar, follaje, ramas y floraciones jóvenes, provocando una pérdida de árboles estimada en un 15% en las zonas más afectadas. El informe señala que alrededor del 80% de la superficie total de cítricos en el estado experimentó impactos significativos.

Las consecuencias para el sector van más allá del daño inmediato: las autoridades advierten que la productividad media anual de los cítricos sufrirá una merma estimada del 27% y que el proceso de recuperación será largo, posiblemente extendiéndose por varios años hasta retornar a los niveles previos a las tormentas. Este golpe se suma a los desafíos estructurales de una industria que ya venía en declive, agravando la incertidumbre para productores y trabajadores.

¿Cómo se compara el desastre financiero con huracanes y ciclones previos?

El desastre provocado por las tormentas invernales supera con creces los estragos causados por los huracanes y ciclones que históricamente han afectado Florida. Por ejemplo, el huracán Ian, una tormenta de categoría 4 que impactó la región en septiembre de 2022, dejó pérdidas por $1.070 millones. A pesar de la notoriedad de estos eventos, el impacto de las heladas Ezra y Gianna, que suman $3.170 millones, triplica la cifra registrada tras Ian.

Incluso si se suman los daños provocados por los tres huracanes de 2024 —Milton, Debby y Helene—, que en conjunto generaron pérdidas cercanas a los mil millones de dólares, las tormentas invernales resultan mucho más devastadoras para la economía rural. La diferencia fundamental radica en la cobertura geográfica: mientras los huracanes suelen tener trayectorias más localizadas, el frío extremo afectó casi la totalidad de los condados de Florida, con excepción de Monroe en los Cayos.

¿Qué consecuencias tienen estos daños para la cadena de suministro alimentaria?

La cadena de suministro alimentaria de la costa este de Estados Unidos se ve comprometida por el desabastecimiento derivado del daño a cultivos esenciales en Florida (REUTERS/David Ryder)

Las consecuencias de este desastre climático se extienden más allá de las fronteras de Florida. Durante la temporada invernal, el estado actúa como principal proveedor de productos frescos para la costa este de Estados Unidos. El congelamiento de cultivos esenciales como hortalizas, caña de azúcar y cítricos amenaza con generar desabastecimiento, alterar los precios y comprometer la estabilidad de la cadena alimentaria en una de las regiones más pobladas del país.

La interrupción en la oferta de frutas y verduras frescas podría traducirse rápidamente en aumentos de precios al consumidor y en dificultades para restaurantes, supermercados y distribuidores que dependen de la producción floridana durante el invierno.

¿Qué factores logísticos agravaron las pérdidas agrícolas?

Las pérdidas se vieron agravadas por una serie de factores logísticos que dificultaron la respuesta del sector agrícola. En primer lugar, gran parte de los productores no logró recolectar sus cultivos a tiempo, ya que muchos de ellos no habían alcanzado la madurez necesaria cuando se registraron las heladas.

A esto se sumaron condiciones ventosas que complicaron las tareas de recolección y la falta de instalaciones de almacenamiento adecuadas, lo que impidió salvaguardar la producción vulnerable ante el descenso de las temperaturas. La suma de estos factores logísticos expuso la necesidad de modernizar la infraestructura agrícola y de implementar medidas preventivas eficaces frente a futuros episodios de frío extremo.