Las tiendas de descuento se posicionan como protagonistas en el consumo estadounidense

Las cadenas de descuento en Estados Unidos refuerzan su posicionamiento frente a la inflación y los cambios en el consumo (REUTERS/Rupak De Chowdhuri/File Photo)

Las cadenas de descuento han fortalecido su posición entre los consumidores de Estados Unidos en un contexto caracterizado por el incremento generalizado de precios y ajustes en las preferencias de compra.

Este fenómeno contrasta con las dificultades que atraviesan los grandes almacenes tradicionales, cuya cuota de mercado se ve erosionada por la preferencia de los hogares hacia modelos de consumo eficientes y orientados al ahorro. En este escenario, TJX Companies, matriz de tiendas como TJ Maxx, Marshalls y HomeGoods, exhibió en su informe del cuarto trimestre fiscal resultados que superaron las proyecciones de Wall Street y subrayaron la solidez de su estrategia de precios bajos.

TJX Companies reportó ventas por USD 17.700 millones, lo que representa un incremento interanual del 9 por ciento, y un aumento del 5 por ciento en tiendas comparables. La utilidad neta ascendió a USD 1.800 millones, según datos publicados por la cadena estadounidense de noticias CNN.

En la misma línea, la compañía anunció una mejora del 13 por ciento en el dividendo trimestral, que se situó en 48 centavos por acción, reforzando la confianza de los mercados en el presente y futuro de la firma.

Entre las decisiones corporativas figura un programa de recompra de acciones por un valor estimado de entre USD 2.500 y 2.750 millones para el ejercicio fiscal en curso. La dirección justificó esta iniciativa señalando la existencia de un “sólido flujo de caja continuo”, expresión que, desde la perspectiva ejecutiva, confirma la estabilidad financiera y la capacidad de la compañía para sostener inversiones estratégicas.

El desempeño anual de la empresa marcó un hito, ya que las ventas totales superaron los USD 60.000 millones por primera vez en su historia, de acuerdo con el comunicado institucional firmado por Ernie Herrman, presidente y director ejecutivo de TJX Companies.

Herrman atribuyó estos resultados a los “fundamentos de precios reducidos”, así como a la habilidad para ofrecer “grandes ofertas, marcas de prestigio y moda, junto con una experiencia de compra atractiva que incentiva la búsqueda y el hallazgo diario de oportunidades”.

Mientras las tiendas de descuento ganan afluencia, grandes almacenes como Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus enfrentan bancarrotas y ventas moderadas (REUTERS/Anushree Fadnavis)

El cambio en los hábitos de consumo resulta evidente al observar la evolución de las grandes cadenas. Mientras los establecimientos de descuento registran una afluencia creciente, actores emblemáticos del comercio de lujo, como la matriz de Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus, iniciaron procesos de bancarrota en enero.

Al mismo tiempo, los balances de Macy’s y Nordstrom revelan ventas moderadas y un ajuste en el gasto discrecional, especialmente entre los segmentos de mayor ingreso.

El entorno inflacionario obliga a los grandes almacenes a recurrir a promociones intensivas para captar clientela, mientras que las tiendas de descuento logran sostener su atractivo sin depender en igual medida de este tipo de incentivos.

El contexto macroeconómico se encuentra fuertemente condicionado por la dinámica de la inflación. Según el Department of Commerce de Estados Unidos, el índice de gastos de consumo personal (PCE) aumentó en diciembre un 0,4 por ciento mensual y un 2,9 por ciento interanual. Estos registros superaron levemente las previsiones de los analistas del grupo británico de análisis financiero LSEG, que anticipaban un 0,3 por ciento mensual y un 2,8 por ciento anual.

El banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal, monitorea especialmente el componente principal del PCE como indicador central de la inflación y pone especial atención en sus variantes básicas a la hora de evaluar el curso de la política monetaria. El objetivo institucional se mantiene en una inflación del dos por ciento, considerado el umbral adecuado para preservar la estabilidad de precios.

La estrategia de TJX Companies se apoya en la diversificación multiformato y la expansión internacional, orientada a captar consumidores que priorizan la relación precio-calidad y buscan variedad constante en la oferta.

La estrategia multiformato y la rotación rápida de inventario posicionan a TJX Companies como referente en oferta de marcas a precios competitivos (REUTERS/Khaled Abdullah)

El modelo operativo de la compañía se basa en la rotación rápida de inventario, la adquisición de lotes de marcas reconocidas y la adaptación a tendencias emergentes del mercado, lo que incentiva visitas recurrentes y fortalece la fidelidad de públicos diversos.

El desempeño alcanzado refuerza la posición de TJX Companies en un segmento donde el acceso a productos de marca y precios competitivos diferencia su propuesta frente a los modelos tradicionales, que enfrentan mayores desafíos de adaptación.

La capacidad de la empresa para sostener márgenes operativos sólidos y responder con agilidad a las transformaciones del entorno económico le permite proyectar un crecimiento sostenido, incluso ante escenarios de volatilidad global.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la compañía prevé que las ventas comparables para el año fiscal 2027 aumenten entre 2 por ciento y 3 por ciento, mientras que la expectativa de beneficio por acción diluida se sitúa en el rango de USD 4,93 a 5,02.

En sus declaraciones a inversores, Herrman afirmó que el inicio del ejercicio fiscal 2026 mostró “un comienzo sólido” y que la “disponibilidad de productos de calidad sigue siendo excepcional”. El directivo también expresó confianza en la capacidad de TJX Companies para “seguir expandiendo nuestro negocio y ganar cuota de mercado adicional a nivel global en los próximos años”.