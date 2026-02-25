Estados Unidos

El beneficio máximo del Seguro Social en 2026 será de $5.181 USD

Planificar la carrera profesional y analizar el historial laboral permite proyectar la jubilación con mayor certeza económica

Guardar
Una representación del Seguro Social
Una representación del Seguro Social con el horizonte de Nueva York y el año 2026 simboliza la importancia del sistema de pensiones en la vida urbana y sus proyecciones futuras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, el beneficio máximo del Seguro Social en Estados Unidos alcanzará $5.181 USD mensuales. Solo los trabajadores que consigan cumplir tres requisitos podrán acceder a esa cifra: haber cotizado al menos 35 años, registrar cada año ingresos iguales o superiores al límite imponible oficial de $184.500 USD y diferir la jubilación hasta cumplir los 70 años.

La Administración del Seguro Social informó que, de no cumplirse estas condiciones, la pensión se reducirá, lo que impactará a millones de trabajadores, especialmente hispanos, según publica eldiariony.com.

Para obtener ese beneficio máximo es necesario tener una trayectoria laboral continua, planificación y salarios elevados. La Administración del Seguro Social considera los 35 años con mejores ingresos reportados en la vida laboral.

Así, quienes han logrado cotizar durante ese lapso sumando remuneraciones iguales al tope anual partirán con ventaja clara. En 2026, la cifra a considerar es el límite imponible anual de $184.500. Como detalla eldiariony.com, cualquier ingreso que supere ese monto no incrementa el promedio ni el monto de la pensión mensual.

En 2026, el beneficio máximo
En 2026, el beneficio máximo del Seguro Social en Estados Unidos alcanzará $5.181 USD mensuales

El momento en que una persona solicita su retiro también es un factor clave. La llamada “edad plena de jubilación” oscila, en la mayoría de los casos, entre los 66 y 67 años, según el año de nacimiento.

Si el trabajador posterga la solicitud del beneficio hasta los 70 años, podrá acceder a la pensión más alta disponible, una alternativa viable solo para quienes pueden mantenerse económicamente activos y en buen estado de salud, indican especialistas citados por eldiariony.com.

Factores clave para acceder al beneficio máximo del Seguro Social 2026

El cálculo de la pensión mensual del Seguro Social parte de un promedio de los ingresos en los 35 años de mayor salario. Para alcanzar el monto máximo, estos 35 años deben estar completos y cada uno debe contar con remuneraciones iguales o superiores al límite imponible vigente. Si escasean años cotizados o hay periodos en los que no se llegó al umbral, el promedio desciende.

La Administración del Seguro Social recalca que, aunque los salarios puedan superar el tope anual, solo la franja hasta el límite imponible es válida para el cálculo. La planificación es crucial: adelantar el retiro implica una reducción permanente del beneficio mensual.

Un jubilado descansa pacíficamente en
Un jubilado descansa pacíficamente en un banco de un parque otoñal en Nueva York, con un café y un libro, mientras el horizonte de la ciudad se vislumbra al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afecta el historial laboral corto al cálculo del beneficio

Si el trabajador tiene menos de 35 años cotizados, el sistema suma “años en cero” para completar la base de cálculo, como aclara eldiariony.com. Esto reduce considerablemente el promedio salarial y, por tanto, disminuye el beneficio mensual.

Expertos consultados afirman: “si no tienes 35 años cotizando, el sistema coloca años en cero dentro del cálculo, lo que reduce el promedio y, por lo tanto, el monto final del beneficio”. Por eso, alcanzar la cantidad necesaria de años y mantener la estabilidad laboral resulta clave para acceder al monto más elevado.

Límites de ingresos y opciones de retiro anticipado

Quienes decidan recibir el Seguro Social antes de la edad plena de jubilación y continuar trabajando deben respetar los topes de ingresos estipulados. La Administración del Seguro Social aplica límites, y si se sobrepasan, la pensión sufre reducciones proporcionales. Eldiariony.com advierte que esta situación afecta principalmente a quienes siguen trabajando por necesidad o elección después de solicitar el beneficio.

Por eso, conviene analizar cuidadosamente las alternativas de retiro, evaluando las consecuencias económicas de retirarse antes de tiempo.

Recomendaciones para quienes buscan el máximo beneficio

Especialistas consultados por eldiariony.com y cifras de la Administración del Seguro Social coinciden: mantener ingresos altos durante 35 años, aplazar el retiro hasta los 70 años y planificar en función de las necesidades personales son las mejores estrategias. Es esencial informarse cada año sobre eventuales cambios en el límite imponible y verificar el historial de aportes para evitar omisiones o errores en los datos.

No subestimar la importancia de la edad ni dejar lagunas en los años cotizados puede marcar la diferencia para quienes aspiran al pago mensual máximo legal en 2026.

Comprender con precisión los requisitos y las reglas determina la solidez financiera con la que se podrá afrontar el retiro, concluye eldiariony.com.

Temas Relacionados

Administración Del Seguro SocialEstados UnidosLímite ImponibleJubilación DiferidaBeneficio Máximo 2026Seguridad Social

Últimas Noticias

El hundimiento de una calle en Omaha paraliza el tránsito y alarma a la ciudad

Un sumidero de grandes dimensiones se abrió en el cruce de las calles 67 y Pacific, arrastrando vehículos y generando un operativo de emergencia que mantiene cerrada una de las zonas más concurridas de la ciudad

El hundimiento de una calle

Así puedes encontrar las cabinas de fotos más emblemáticas de Nueva York

Un recorrido por espacios donde la autenticidad de una foto se mezcla con el encanto neoyorquino y ofrece recuerdos únicos

Así puedes encontrar las cabinas

Tiroteo en la residencia de Trump: el FBI indaga los movimientos del joven fallecido

Las autoridades federales reconstruyen el viaje de Austin Tucker Martin desde Carolina del Norte hasta Palm Beach para esclarecer el móvil detrás del enfrentamiento ocurrido en Mar-a-Lago

Tiroteo en la residencia de

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles

La medida afecta a redes de adquisición de materiales críticos, operadores de la “flota en la sombra” y entidades que proveen recursos al aparato militar de Teherán

Estados Unidos anunció nuevas sanciones

Desempleo y subempleo: los desafíos de los recién graduados universitarios según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York

El estudio, basado en el censo de 2024, muestra cómo las transformaciones tecnológicas y sociales alteran las expectativas de empleo y remuneración para los jóvenes titulados en Estados Unidos

Desempleo y subempleo: los desafíos

TECNO

Perú acelera en inteligencia artificial

Perú acelera en inteligencia artificial con la adopción de agentes con IA: cuál es la tendencia en 2026

PlayStation Plus: estos son los juegos gratuitos confirmados para marzo 2026

Para qué sirven los dos agujeros de los enchufes eléctricos: esta es su función

El truco para convertir el celular en un router y conectar diferentes dispositivos a internet

Qué significa caminar rápido todo el tiempo, según la IA

ENTRETENIMIENTO

Gerard Butler se baja del

Gerard Butler se baja del avión y la secuela de “El piloto” queda en suspenso

Hilary Duff reflexiona sobre las polémicas con Ashley Tisdale y Lindsay Lohan: “Sinceramente, muy triste”

Una legendaria guitarra de Eddie Van Halen podría convertirse en la más cara de la historia en una próxima subasta

El hijo de Justin Trudeau habla de su relación con Katy Perry: “La he conocido, es simpática”

Todo sobre NMIXX, el grupo de K-Pop que causó furor en Viña del Mar 2026

MUNDO

El Reino Unido frenó la

El Reino Unido frenó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Washington

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles

Luego de 11 años preso en Bali, un estadounidense fue liberado y expulsado de Indonesia