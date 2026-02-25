Un condenado a muerte en EEUU es ejecutado en Florida, el segundo en 2026

Melvin Trotter fue declarado culpable del asesinato de Virginie Langford, propietaria de una tienda de comestibles, por un tribunal en 1987 y volvió a recibir la pena capital por sentencia del Tribunal Supremo de Florida en 1993 tras revisarse errores en la valoración de los factores agravantes en su proceso judicial. Posteriormente, el alto tribunal rechazó los recursos planteados por la defensa de Trotter. Según consignó el medio original, Trotter, de 65 años, permaneció cuatro décadas en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado.

De acuerdo con la cobertura informativa, la ejecución de Trotter se realizó mediante inyección letal a las 18.15 hora local en Florida, utilizando una combinación de tres fármacos. Este hecho convierte a Trotter en la cuarta persona ejecutada por pena de muerte en Estados Unidos en lo que va del año, y la segunda en el estado de Florida durante 2026. La condena se vinculó al asesinato por apuñalamiento de Langford, quien tenía 70 años y era la dueña de una tienda de alimentos.

El medio original detalló que Trotter recibió inicialmente la sentencia a muerte en 1987, al encontrarse culpable por homicidio. El Tribunal Supremo de Florida decidió en 1993 reafirmar la condena tras revisar el caso y detectar manejos incorrectos en aspectos relacionados con los motivos agravantes de la acusación. A pesar de las apelaciones presentadas desde la defensa, las instancias judiciales mantuvieron la decisión de ejecutar la pena capital.

Según publicó el medio, la ejecución de Trotter forma parte de un contexto nacional en el que Florida figura entre los estados con mayor cantidad de ejecuciones. El año anterior, las autoridades en Estados Unidos aplicaron la pena de muerte a 47 personas condenadas, 19 de estas ejecuciones se llevaron a cabo en Florida, cifra que representa el mayor registro para el estado desde 2009, cuando se contabilizaron 52 ejecuciones.

El caso de Melvin Trotter, marcado por una prolongada permanencia en prisión, ejemplifica el tiempo que muchos condenados pueden permanecer en el corredor de la muerte antes de la ejecución de la sentencia. Según informó el medio, el proceso concentró actuaciones judiciales repetidas, revisiones en los procedimientos y apelaciones, reflejando la complejidad y la duración de los casos relacionados con la pena máxima en el sistema penal estadounidense.

Este ajusticiamiento mantiene a Florida entre las regiones del país donde más se aplica la pena de muerte, superada solo por algunos estados con una alta frecuencia de ejecuciones, según documentó el medio original. La combinación de sentencias reiteradas, revisiones judiciales y recursos fallidos aparece como un elemento recurrente en procesos de este tipo, capaces de extenderse durante décadas.

Tras este procedimiento, el número acumulado de ejecuciones en territorio estadounidense para 2026 alcanza ya cuatro personas. Según datos recopilados por la fuente, la persistencia en el uso de la pena capital mantiene el debate en torno a la aplicación y la frecuencia de esta medida en el país, en especial en estados como Florida donde el número de condenas ejecutadas se mantiene elevado desde hace años.