Estados Unidos

Miles de vuelos cancelados por el temporal de nieve en Estados Unidos

Un frente invernal sin precedentes ha provocado la suspensión de miles de vuelos y complicaciones severas en los principales aeropuertos, impactando tanto a pasajeros nacionales como internacionales en fechas de alta movilización

La ventisca en Estados Unidos
La ventisca en Estados Unidos causa más de 9.000 vuelos cancelados y casi 16.000 retrasos en el noreste del país (REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo)

Una tormenta de nieve de una intensidad poco habitual ha paralizado buena parte del noreste de Estados Unidos, obligando a cancelar y retrasar miles de vuelos, y provocando una situación de caos para quienes tenían previsto viajar en avión. Las cifras ilustran la magnitud del impacto: solo el domingo, más de 3.400 vuelos con origen o destino en el país fueron cancelados y se registraron casi 8.000 retrasos. La tendencia continuó el lunes, con más de 2.700 vuelos retrasados hasta la tarde y 5.600 cancelaciones adicionales. Las interrupciones han afectado tanto a viajeros nacionales como internacionales, complicando las operaciones en días críticos para la movilidad aérea.

¿Qué restricciones y medidas aplicaron los estados y aeropuertos tras la ventisca?

Los gobernadores de Nueva York,
Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts decretan restricciones de tráfico y llaman a extremar precauciones por la tormenta de nieve (REUTERS/Annabelle Gordon)

La acumulación de más de 60 centímetros de nieve en algunas zonas obligó a los gobernadores de Connecticut, Delaware, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York a tomar decisiones drásticas. Se implementaron restricciones de tráfico y se multiplicaron las advertencias para que la población extreme la precaución, tanto en carretera como en cualquier desplazamiento.

En los principales aeropuertos del noreste, la información se actualizó constantemente a través de redes sociales y canales oficiales. El Aeropuerto Internacional TF Green de Rhode Island anunció la suspensión temporal de todas sus operaciones el lunes por la mañana, alegando que las condiciones meteorológicas impedían garantizar la seguridad. Las autoridades aeroportuarias indicaron que seguirían evaluando la situación y retomarían las actividades apenas fuera seguro hacerlo. El cierre de pistas, la acumulación de nieve y la baja visibilidad forzaron a los aeropuertos a operar con recursos mínimos o detener por completo sus operaciones durante horas críticas.

¿Cómo consultar el estado del vuelo ante interrupciones por ventisca?

Las plataformas digitales como la
Las plataformas digitales como la web de la FAA y FlightAware permiten consultar en tiempo real el estado de los vuelos afectados por la ventisca (REUTERS/José Luis González)

Dada la magnitud de la tormenta, la recomendación principal es verificar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto. Este paso, habitual en cualquier viaje, resulta ahora imprescindible para evitar desplazamientos innecesarios y sorpresas de último momento.

Además de los canales habituales de atención al cliente, existen herramientas digitales como el sitio web de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la plataforma FlightAware, que permiten comprobar en tiempo real la situación de los vuelos y las condiciones en los aeropuertos de salida y llegada. Si un aeropuerto ha cerrado temporalmente o acumula retrasos masivos, estas plataformas lo reflejan de inmediato.

Una vez en el aeropuerto, conviene consultar las pantallas de monitoreo para actualizarse sobre eventuales cambios en el horario de salida, puerta de embarque o estado general del vuelo. Las condiciones pueden variar en minutos, por lo que la vigilancia continua es clave para tomar decisiones informadas.

¿Qué hacer si tu vuelo se cancela por la tormenta de nieve?

Ante cancelaciones por la tormenta,
Ante cancelaciones por la tormenta, los pasajeros pueden reprogramar sin costo o solicitar el reembolso del billete según la política de la aerolínea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si al consultar el estado del vuelo se confirma una cancelación, el primer paso es contactar con el servicio de atención al cliente de la aerolínea. Para quienes ya se encuentran en el aeropuerto, lo más efectivo suele ser acudir personalmente al mostrador de ayuda de la compañía. Otra alternativa es utilizar el teléfono o la web oficial de la aerolínea.

En estos casos, la mayoría de las aerolíneas permiten reprogramar el vuelo sin costo adicional, dando prioridad a los pasajeros afectados por la tormenta. Si el pasajero opta por no volver a reservar, tiene derecho a solicitar el reembolso del importe abonado por el billete. Este procedimiento, que puede gestionarse presencialmente o por vía digital, es una garantía legal en situaciones de fuerza mayor como las provocadas por fenómenos meteorológicos severos.

¿Qué opciones y consejos existen ante retrasos prolongados por la ventisca?

La imprevisibilidad del clima obliga a los viajeros a armarse de paciencia frente a los retrasos. El personal de los aeropuertos y de las aerolíneas trabaja para disminuir el impacto de las interrupciones, siempre priorizando la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

En este contexto, algunos viajeros evalúan modificar sus planes de viaje para evitar quedar atrapados en aeropuertos o sufrir largas esperas. Las principales aerolíneas —incluidas American Airlines, Delta Air Lines, JetBlue Airways y United Airlines— han eliminado las tarifas por cambio de vuelo para los clientes que cumplen los requisitos, facilitando la reprogramación flexible de los trayectos afectados.

La recomendación general es mantener la calma, aprovechar los canales de información disponibles y, cuando sea posible, anticipar cambios en el itinerario para evitar complicaciones adicionales. Estas medidas ayudan a sobrellevar el desafío logístico y a adaptarse a una situación de excepcionalidad que afecta a miles de usuarios del transporte aéreo en el noreste del país.

