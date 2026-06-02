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Estados Unidos, China y Arabia Saudita participarán mañana en el Foro Económico de San Petersburgo

Este evento reúne cada año a líderes políticos, empresarios y responsables de organismos internacionales para debatir sobre economía global, inversiones y cooperación multilateral

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El evento mantendrá su tradicional entrevista colectiva con el presidente ruso y agencias de noticias globales (Reuters)
El evento mantendrá su tradicional entrevista colectiva con el presidente ruso y agencias de noticias globales (Reuters)

Delegaciones de Estados Unidos, China y Arabia Saudita participarán desde mañana en la XXIX edición del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, según anunció el Kremlin. El evento reunirá por primera vez en casi diez años a funcionarios estadounidenses, quienes compartirán espacio con representantes de más de cien países y líderes de organizaciones internacionales.

El foro convoca anualmente a figuras clave de la política, el empresariado y organizaciones internacionales para abordar temas económicos y de inversión global.

La comitiva estadounidense estará encabezada por Rodney Cook, presidente de la Comisión de Bellas Artes de ese país. La presencia norteamericana rompió una larga ausencia de funcionarios de Estados Unidos en la cita económica, que este año también contará con la asistencia del vicepresidente de China, Han Zheng, y del ministro de Energía de Arabia Saudita, Abdulaziz bin Salman. Ambos confirmaron su participación en una agenda que incluyó reuniones con el presidente ruso Vladímir Putin, quien visitó recientemente el gigante asiático.

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Entre los participantes figuraron también la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, quien se reunirá con el mandatario ruso para tratar los preparativos de la cumbre Rusia-África prevista para octubre.

Por su parte, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, participará en la ceremonia de colocación de la primera piedra de una nueva central nuclear, proyecto que Moscú construirá en ese país.

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El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, asistirá a la ceremonia de inicio de una central nuclear financiada por Moscú (Reuters)
El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, asistirá a la ceremonia de inicio de una central nuclear financiada por Moscú (Reuters)

La agenda oficial contempla intervenciones de figuras centrales del mundo cultural ruso, como el director del museo Hermitage, Mijaíl Piotrovski, y el jefe de los teatros Bolshói y Marinski, Valeri Guerguiev, quienes abordarán el diálogo cultural entre Rusia y Estados Unidos.

El foro mantendrá su tradición con la entrevista colectiva que Putin ofrecerá a representantes de las principales agencias de noticias del mundo. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, anticipó que el jefe del Estado pronunciará un discurso central durante el plenario del viernes, donde se abordarán asuntos económicos y geopolíticos ante la presencia de delegaciones de países como Vietnam y Birmania.

En paralelo, la prensa alemana informó de la estancia en Moscú del excanciller Gerhard Schröder. El ex jefe de gobierno fue visto en un hotel céntrico de la capital rusa sin emitir declaraciones públicas. Su visita coincidió con la realización del foro y con recientes sugerencias de Putin para que Schröder actúe como posible mediador entre Occidente y Rusia en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

Gerhard Schröder Putin
Putin propuso a Schröder como posible mediador en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania, iniciativa rechazada por la Unión Europea (Reuters)

Sobre este eje, la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, sostuvo que los países miembros no deberían aceptar que Rusia elija a una persona para negociar en su nombre respecto al conflicto en Ucrania y señaló que Gerhard Schröder actúa defendiendo intereses rusos.

“Si le concedemos a Rusia el derecho a nombrar a un negociador en nuestro nombre, eso no sería muy sensato. Putin quiere que sea él quien ocupe ese puesto, de modo que, en realidad, estaría sentado a ambos lados de la mesa”, comentó Kallas.

Tras dejar la política, Schröder asumió funciones en empresas energéticas rusas como Rosneft y fue postulado para el consejo de administración de Gazprom, aunque no llegó a ocupar el cargo. También formó parte de los consejos de administración de Nord Stream 1 y Nord Stream 2, gasoductos que permanecen fuera de servicio tras el sabotaje ocurrido en septiembre de 2022.

El foro, que se celebra anualmente en San Petersburgo desde 1997, excepto en 2020 por la pandemia, no había contado con presencia oficial occidental desde el inicio del conflicto en Ucrania. Para este año, la apertura a la participación estadounidense y la agenda de Arabia Saudita y China marcaron un nuevo escenario para la cita internacional, en la que se prevén reuniones bilaterales, presentaciones y encuentros empresariales de alto nivel.

La organización espera la asistencia de invitados de un centenar de países, así como la intervención de mandatarios y altos funcionarios de diversas regiones. Entre los temas previstos figuran la cooperación energética, proyectos de infraestructura y el intercambio cultural.

(Con información de EFE)

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