La ampliación del crédito tributario por hijos beneficiará a 1,6 millones de familias en Nueva York

Más de 1,6 millones de familias en Nueva York pueden acceder esta temporada de impuestos a un mayor apoyo económico gracias a la histórica ampliación del crédito tributario por hijos. La medida, impulsada por la gobernadora Hochul, permite solicitar hasta $1.000 por cada hijo menor de cuatro años y hasta $330 por cada hijo de entre cuatro y 16 años, según detalló Telemundo 47.

Este aumento representa el mayor en la historia estatal. Amplía el beneficio para residentes con hijos pequeños.

Según informó el canal, la reforma busca aliviar la carga económica de los hogares durante la temporada de impuestos abierta desde enero.

Montos y beneficiarios del crédito tributario por hijos

Las familias pueden solicitar hasta $1.000 por cada hijo menor de cuatro años. En el caso de los hijos entre cuatro y 16 años, el beneficio es de $330 por cada uno.

Para 2026, este monto para hijos mayores se mantiene en $330. En 2027, el crédito crecerá a $500 por cada niño de ese rango de edad.

Se estima que la ampliación beneficiará a más de 2,75 millones de niños en todo el estado de Nueva York, de acuerdo con proyecciones compartidas por Telemundo 47.

El cambio duplicará el monto promedio del crédito tributario entregado a cada familia, pasando de $472 a $943. Esta modificación representa un mayor alivio económico para hogares de ingresos bajos y medianos.

Cambios en requisitos y acceso para familias

La expansión del crédito elimina el requisito previo de contar con un ingreso mínimo para acceder al máximo beneficio. Ahora, las familias con ingresos bajos, incluyendo aquellas que antes quedaban excluidas, pueden obtener este apoyo en forma de crédito completamente reembolsable.

Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes, con un hijo pequeño y otro en edad escolar y un ingreso de hasta $110.000, recibiría $1.500 anuales en créditos, casi $1.000 más que en el programa anterior. Incluso los hogares con ingresos de $170.000, que antes no calificaban, tienen la opción de recibir más de $500 al año.

Cómo solicitar el crédito durante la temporada de impuestos

Las familias pueden acceder al crédito tributario por hijos durante el proceso regular de declaración de impuestos. El periodo fiscal en Nueva York comienza cada año a finales de enero.

La implementación del beneficio ampliado avanza desde la temporada actual y continuará incrementándose hasta 2027. Es importante revisar los formularios oficiales para asegurar la solicitud correcta durante la declaración.

Con esta reforma impulsada por la gobernadora Hochul, familias de todos los niveles de ingresos pueden obtener el crédito máximo y recibirlo íntegramente, ampliando así el impacto de la ayuda social en Nueva York, según recalcó Telemundo 47 en su cobertura.