Estados Unidos

La ampliación del crédito tributario por hijos beneficiará a 1,6 millones de familias en Nueva York

La reforma permite que hogares que antes quedaban excluidos accedan por primera vez al mayor importe reembolsable en la historia del estado

Guardar

Más de 1,6 millones de familias en Nueva York pueden acceder esta temporada de impuestos a un mayor apoyo económico gracias a la histórica ampliación del crédito tributario por hijos. La medida, impulsada por la gobernadora Hochul, permite solicitar hasta $1.000 por cada hijo menor de cuatro años y hasta $330 por cada hijo de entre cuatro y 16 años, según detalló Telemundo 47.

Este aumento representa el mayor en la historia estatal. Amplía el beneficio para residentes con hijos pequeños.

Según informó el canal, la reforma busca aliviar la carga económica de los hogares durante la temporada de impuestos abierta desde enero.

Más de 1,6 millones de
Más de 1,6 millones de familias en Nueva York pueden acceder esta temporada de impuestos a un mayor apoyo económico

Montos y beneficiarios del crédito tributario por hijos

Las familias pueden solicitar hasta $1.000 por cada hijo menor de cuatro años. En el caso de los hijos entre cuatro y 16 años, el beneficio es de $330 por cada uno.

Para 2026, este monto para hijos mayores se mantiene en $330. En 2027, el crédito crecerá a $500 por cada niño de ese rango de edad.

Se estima que la ampliación beneficiará a más de 2,75 millones de niños en todo el estado de Nueva York, de acuerdo con proyecciones compartidas por Telemundo 47.

El cambio duplicará el monto promedio del crédito tributario entregado a cada familia, pasando de $472 a $943. Esta modificación representa un mayor alivio económico para hogares de ingresos bajos y medianos.

Las familias pueden solicitar hasta
Las familias pueden solicitar hasta $1.000 por cada hijo menor de cuatro años.

Cambios en requisitos y acceso para familias

La expansión del crédito elimina el requisito previo de contar con un ingreso mínimo para acceder al máximo beneficio. Ahora, las familias con ingresos bajos, incluyendo aquellas que antes quedaban excluidas, pueden obtener este apoyo en forma de crédito completamente reembolsable.

Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes, con un hijo pequeño y otro en edad escolar y un ingreso de hasta $110.000, recibiría $1.500 anuales en créditos, casi $1.000 más que en el programa anterior. Incluso los hogares con ingresos de $170.000, que antes no calificaban, tienen la opción de recibir más de $500 al año.

Cómo solicitar el crédito durante la temporada de impuestos

Las familias pueden acceder al crédito tributario por hijos durante el proceso regular de declaración de impuestos. El periodo fiscal en Nueva York comienza cada año a finales de enero.

La implementación del beneficio ampliado avanza desde la temporada actual y continuará incrementándose hasta 2027. Es importante revisar los formularios oficiales para asegurar la solicitud correcta durante la declaración.

Con esta reforma impulsada por la gobernadora Hochul, familias de todos los niveles de ingresos pueden obtener el crédito máximo y recibirlo íntegramente, ampliando así el impacto de la ayuda social en Nueva York, según recalcó Telemundo 47 en su cobertura.

Temas Relacionados

Gobernadora HochulNueva YorkCrédito Tributario Por HijosHogares De Ingresos BajosAmpliación Beneficio FiscalAlivio Económico Familiar

Últimas Noticias

Cuánto sale estacionar en los parquímetros de Nueva York

Planificar el pago, revisar la señalización y optar por zonas menos demandadas ayuda a disminuir el riesgo de sanción en la ciudad

Cuánto sale estacionar en los

El restaurante Grand Central Oyster Bar alcanza el puesto 23 entre los mejores del mundo

La tradicional marisquería ubicada en la Gran Terminal Central de Nueva York ha obtenido un nuevo reconocimiento internacional por su variada oferta culinaria basada en recetas clásicas y productos frescos de temporada

El restaurante Grand Central Oyster

Arrestan al sospechoso de doble homicidio tras ataque familiar en Victorville

Sydney Smith, principal sospechoso del tiroteo que dejó dos mujeres muertas y un hombre herido en la ciudad de California, fue detenido y enfrenta cargos de homicidio e intento de homicidio, según confirmó la policía local

Arrestan al sospechoso de doble

El Servicio Meteorológico Nacional advierte tres nuevas rondas de nieve en Nueva York

Las próximas jornadas traerán más episodios invernales al noreste de Estados Unidos y ponen a prueba la capacidad de respuesta y limpieza tras el impacto de la reciente tormenta histórica

El Servicio Meteorológico Nacional advierte

El salario promedio de los profesores en Estados Unidos alcanza los USD 57.000 anuales

El sitio Glassdoor revela tendencias y beneficios que resultan clave para quienes consideran alternativas de desarrollo profesional fuera de su país

El salario promedio de los

TECNO

Alerta del FBI: crecen los

Alerta del FBI: crecen los robos a cajeros automáticos con la técnica ‘jackpotting’

Android 17 de Google no estará más en estos Xiaomi: lista completa

Lo que hay detrás de los mitos sobre empleos, regulación y seguridad con la llegada de la IA

El contact center se reinventa: de soporte técnico a cerebro estratégico de las empresas

Alerta para turistas: estos son los fraudes de 2026 que pueden vaciar tu cuenta en segundos

ENTRETENIMIENTO

Murió la hija mayor de

Murió la hija mayor de Martin Short: se reporta un suicidio con arma de fuego

Gordon Ramsay se sumó a la polémica Beckham con una fuerte frase para Brooklyn: “Tus padres siempre estuvieron para ti”

Un nuevo kdrama reuniría a Song Kang y Kim So-hyun, a 5 años de ‘Love Alarm’

Terry Crews revivió su icónico baile de la película ‘¿Y dónde están las rubias?’

El caso que persigue al hijo de Nicolas Cage: violencia, salud mental y una causa que podría cerrarse en 2027

MUNDO

Incendio en Le Constellation: 58

Incendio en Le Constellation: 58 personas siguen hospitalizadas tras la tragedia en el bar suizo

Trump prometió enviar un buque hospital a Groenlandia y desató un choque diplomático

Tailandia acusó a Camboya de romper el alto el fuego tras un enfrentamiento armado en la frontera

Cuatro años de guerra y la amenaza nuclear no cede: el OIEA alerta del riesgo persistente en las centrales de Ucrania

El ejército de Estados Unidos interceptó un barco que intentaba evadir las sanciones impuestas al comercio ilegal de petróleo