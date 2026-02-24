Estados Unidos

El ex jefe de inteligencia chavista Hugo “El Pollo” Carvajal recibirá la sentencia por narcotráfico el 16 de abril

El ex general admitió su culpabilidad en una red criminal vinculada a las FARC y enfrenta la posibilidad de cadena perpetua por cargos federales

El ex general venezolano Hugo
El ex general venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal, en una fotografía de archivo (EFE/Miguel Gutiérrez)

El ex jefe de inteligencia chavista Hugo “El Pollo” Carvajal será sentenciado el próximo 16 de abril en un tribunal federal de Nueva York tras declararse culpable de conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y delitos relacionados con armas de fuego.

El juez Alvin Hellerstein fijó la nueva fecha luego de aplazar la audiencia originalmente prevista para esta semana por el cierre del tribunal a causa de una tormenta invernal en la ciudad.

Carvajal, de 65 años, admitió en junio ante la justicia estadounidense haber conspirado en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y participando en actividades con armas de uso restringido. Los cargos pueden acarrearle cadena perpetua, en uno de los procesos penales más relevantes que involucran a ex funcionarios del régimen venezolano.

El caso se enmarca en una investigación federal que en 2020 incluyó cargos contra el dictador depuesto Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otros altos mandos chavistas, como Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), todos acusados de conspiración narcoterrorista y delitos vinculados a armas.

El ex general Hugo Carvajal
El ex general Hugo Carvajal fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)

Desde enero, Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Nueva York, enfrentando cargos similares bajo jurisdicción estadounidense.

La sentencia de Carvajal ha sido aplazada en varias ocasiones desde su extradición a Estados Unidos, proceso que siguió a su detención en España y posterior entrega a la justicia norteamericana. El último aplazamiento fue consecuencia del cierre temporal del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, según confirmó el equipo legal del ex general. Ahora, la audiencia definitiva está programada para el 16 de abril a las 10:00 (hora local).

El expediente judicial detalla que Carvajal, quien dirigió la inteligencia militar venezolana entre 2004 y 2011 y luego la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada, reconoció haber brindado apoyo logístico y protección a la red de narcotráfico de las FARC.

De acuerdo con los fiscales, facilitó rutas y operaciones para la introducción de grandes cargamentos de cocaína en territorio estadounidense, en coordinación con miembros de la cúpula chavista y estructuras del crimen organizado internacional.

En diciembre, Carvajal envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump, ofreciendo detalles sobre la implicación de Nicolás Maduro en el Cartel de los Soles, organización criminal señalada por Washington por coordinar operaciones de narcotráfico con la participación de militares y altos funcionarios venezolanos.

El caso se enmarca en
El caso se enmarca en una investigación federal que en 2020 incluyó cargos contra el dictador depuesto Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y otros altos mandos chavistas, como Diosdado Cabello (REUTERS/Adam Gray)

En la misiva, el ex general manifestó su disposición a colaborar con la justicia estadounidense para esclarecer los vínculos entre el chavismo y el crimen transnacional.

Durante el proceso, la defensa de Carvajal reconoció la gravedad de los hechos y subrayó la disposición del acusado a cooperar con las autoridades estadounidenses, una estrategia que podría incidir en la determinación final de la pena. Sin embargo, la fiscalía ha enfatizado la magnitud del daño causado por la red criminal y la importancia de la colaboración entre funcionarios venezolanos y la guerrilla colombiana en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

La investigación federal sostiene que las operaciones criminales en las que participó Carvajal representaron una amenaza para la seguridad estadounidense, involucrando el uso de armas de fuego y la coordinación de envíos masivos de cocaína. El caso es considerado emblemático en la política de Washington contra el narcotráfico y una advertencia sobre la penetración de estructuras criminales en las esferas de poder en América Latina.

El testimonio de Carvajal y las pruebas recabadas durante la investigación refuerzan la acusación contra otros altos dirigentes venezolanos, en particular Maduro y Cabello, cuyos procesos judiciales continúan en tribunales federales.

Carvajal, de 65 años, admitió
Carvajal, de 65 años, admitió en junio ante la justicia estadounidense haber conspirado en beneficio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (REUTERS/Jane Rosenberg)

El resultado de la audiencia del 16 de abril será clave para definir las consecuencias judiciales para uno de los principales responsables de la inteligencia chavista y para el futuro de los procesos abiertos contra la cúpula del régimen venezolano.

(Con información de EFE)

