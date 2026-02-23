Estados Unidos

La tormenta invernal obliga a extender la alerta en el sur de California

El pronóstico meteorológico indica que diversas regiones experimentarán acumulaciones de nieve y ráfagas que impactarán el tráfico, además de provocar posibles interrupciones en el transporte y la seguridad de los automovilistas desde hoy hasta el viernes

Cars are buried under deep
Cars are buried under deep snow after a storm in the morning near Boreal Inn on Donner Summit, in Nevada County, Calif., Wednesday, Feb. 18, 2026. (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

Una alerta de tormenta invernal emitida por el Servicio Meteorológico Nacional permanecerá activa hasta las 7 de la mañana del viernes en las montañas del sur de California, anticipando intensas nevadas que podrían generar condiciones peligrosas en las carreteras y causar retrasos generalizados en los traslados.

El organismo recomendó evitar el tránsito en zonas montañosas y advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento que dificultarían aún más los desplazamientos, según informó el medio Secret Los Angeles.

Nieve y viento ponen en alerta a las montañas de California

La advertencia de tormenta invernal abarca las montañas de San Gabriel y las del condado de Ventura, donde se prevé que la cantidad total de nieve podría alcanzar los 60 centímetros durante la semana.

El pronóstico del NWS de Los ángeles/Oxnard indica acumulaciones escalonadas: entre 10 y 15 centímetros de nieve para elevaciones de 1.065 a 1.370 metros (3.500 a 4.500 pies), entre 15 y 30 centímetros en áreas comprendidas entre 1.370 y 1.830 metros (4.500 a 6.000 pies), y entre 30 y 60 centímetros en zonas superiores a los 1.830 metros (6.000 pies). También se estiman ráfagas de viento de 60 a 70 millas por hora (97 a 113 kilómetros por hora) hasta el jueves.

El NWS extendió la alerta a otras regiones montañosas, incluyendo el corredor de la Interestatal 5 (I-5), las montañas del interior del condado de Santa Bárbara, las montañas del sur del condado de Ventura, las estribaciones del valle de Antelope, las montañas occidentales de San Gabriel y el corredor de la autopista 14.

Pronóstico del Tiempo para California.
Pronóstico del Tiempo para California. Fuente: X @NWSLosAngeles

Riesgo elevado en carreteras y retrasos en Los ángeles

Las autoridades meteorológicas informaron sobre el alto riesgo de carreteras heladas y nevadas hasta la mañana del viernes, especialmente en puentes y pasos elevados como el Tejon Pass de la I-5. El Servicio Meteorológico Nacional aconsejó conducir “con extrema precaución”, aumentar la distancia entre vehículos y asegurarse de que los automóviles estén preparados para las condiciones de invierno.

Snow covered westbound I-80 going
Snow covered westbound I-80 going over Donner Summit, Calif., Wednesday, Feb. 18, 2026. (Anthony Edwards/San Francisco Chronicle via AP)

La advertencia incluye posibles retrasos importantes en los desplazamientos matutinos y vespertinos en los condados de Santa Bárbara, Los ángeles y Ventura. Las lluvias continuarán sobre la ciudad de Los ángeles durante la tarde del jueves, intensificándose a medida que avanza el frente de tormenta desde el norte hacia el sur de la región.

Impacto en la Sierra Nevada y la región norte

De acuerdo con Accuweather, las tormentas provenientes del Pacífico provocarán acumulaciones de nieve de hasta 16 pies (4,8 metros) en sectores específicos de la Sierra Nevada de California. Este fenómeno se suma a las precipitaciones previstas en las zonas urbanas del sur, donde se espera que persistan durante gran parte del día y contribuyan a la complejidad de los traslados y a un mayor riesgo de árboles caídos.

El seguimiento de las autoridades se mantiene activo para alertar ante posibles nuevas incidencias, mientras las condiciones invernales extremas prosiguen en el sur de California.

