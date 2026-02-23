Estados Unidos

Advertencia de clima frío y Alerta de Bandera Roja: el sur de Florida en estado de vigilancia

El impacto simultáneo de bajas temperaturas y riesgo de incendios mantiene en alerta a los servicios de emergencia, que han implementado restricciones y recomendaciones para evitar tragedias en la región

Un paisaje contrastante en Florida
Un paisaje contrastante en Florida muestra árboles cubiertos de escarcha mientras un incendio forestal genera una densa columna de humo y llamas, destacando la doble amenaza de frío y fuego extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la madrugada de este lunes, el sur de Florida experimenta un descenso abrupto de temperatura debido a la llegada de un frente frío que modifica de forma significativa las condiciones ambientales en la región.

Según los modelos de pronóstico, la temperatura descenderá hasta 4 °C (39 °F) durante la madrugada del martes, con valores de sensación térmica que rozarán los -2 °C (28 °F) en zonas interiores de Miami-Dade bajo la influencia de ráfagas de viento del noroeste.

La irrupción de este aire gélido constituye una anomalía climática para una zona reconocida por su clima subtropical.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) mantiene activa una Advertencia de Clima Frío, anticipando que el núcleo más intenso de la masa de aire afectará especialmente a la ciudad entre las 3:00 y las 9:00 de la mañana del martes.

Durante ese lapso, el riesgo de hipotermia para personas desprotegidas aumenta de manera considerable.

Los efectos inmediatos del descenso térmico ya se registran en el condado. Sectores como Kendall West reportaron marcas reales de 9 °C (49 °F) en las primeras horas del lunes, con sensación térmica de 7 °C (45 °F) producto de los vientos sostenidos.

Varias personas caminan por una
Varias personas caminan por una playa de Florida, envueltas en toallas y con abrigos, mientras el viento azota las palmeras y un cielo nublado cubre el paisaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades insisten en extremar la precaución, ante la posibilidad de que la exposición prolongada al frío provoque hipotermia o agrave cuadros en personas con afecciones respiratorias.

La Advertencia de Clima Frío emitida por el Servicio Meteorológico Nacional obedece a la previsión de sensaciones térmicas inusualmente bajas para la región.

El organismo enfatiza que, aunque las temperaturas reales resulten moderadas en comparación con otras latitudes, la combinación de frío y viento puede generar impactos severos en la población vulnerable.

Frente a este escenario, el Condado de Miami-Dade activó su Plan de Emergencia para Clima Frío. El Homeless Trust coordina desde la noche del lunes el traslado de ciudadanos sin hogar a los centros de acogida Chapman Partnership y Miami Rescue Mission.

Para facilitar el acceso a estos servicios o reportar personas en situación de vulnerabilidad, está habilitada la línea 1-877-994-HELP.

Funcionarios del área de salud recomiendan el uso de múltiples capas de ropa, con especial énfasis en proteger extremidades mediante gorros y guantes, para evitar la pérdida de calor corporal y prevenir cuadros de hipotermia.

La imagen yuxtapone el frío
La imagen yuxtapone el frío extremo con palmeras cubiertas de nieve y una persona caminando sobre la nieve en Florida, junto a un paisaje desolado por incendios forestales y un cartel de alerta de alto riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del frente frío coincide con una jornada de extrema sequedad atmosférica en el sur de Florida, lo que llevó a las autoridades a emitir una Alerta de Bandera Roja en toda la región.

El aviso, vigente este lunes, responde a la conjunción de vientos sostenidos con ráfagas de hasta 48 km/h (30 mph) y humedad relativa mínima de 24 %.

Estas condiciones convierten la vegetación local—especialmente pastizales y zonas boscosas—en combustible extremadamente ligero.

El viento, además de intensificar la sensación de frío, favorece la propagación rápida de cualquier incendio y permite que brasas sean transportadas a distancias considerables, generando focos secundarios.

El aviso de bandera roja no indica la existencia de incendios activos, sino que es una medida preventiva basada en la valoración de parámetros meteorológicos críticos.

Se emite cuando el riesgo de ignición y propagación supera los niveles habituales para la región, como sucedió el 12 de abril de 2025 con el incendio 344 Wildfire en los Cayos de Florida.

Las autoridades han prohibido estrictamente las fogatas y el uso de maquinaria que genere chispas en áreas abiertas hasta que se recuperen los niveles de humedad.

Además, se insta a la población a evitar cualquier actividad que pueda provocar llamas o chispas al aire libre, incluidos gestos como descartar colillas de cigarro encendidas o realizar quemas de residuos.

Una bandera roja con el
Una bandera roja con el símbolo de una llama y el texto "POSSIBLE FIRE" ondea en una zona boscosa, alertando sobre el alto riesgo de incendios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los residentes en zonas rurales o próximas a áreas boscosas deben permanecer atentos y reportar de inmediato cualquier señal de humo o llama a los servicios de emergencia. La notificación temprana permite que los equipos de respuesta actúen antes de que un incendio se expanda.

El aviso de bandera roja coloca a los servicios de emergencia y bomberos en estado de vigilancia reforzada, destacando la importancia de la prevención comunitaria en un contexto especialmente vulnerable.

El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade enfatiza la necesidad de extremar la precaución con los sistemas de calefacción. El uso de estufas de cocina para calentar ambientes queda completamente desaconsejado por el alto riesgo de acumulación de monóxido de carbono, un gas inodoro y potencialmente mortal.

En cuanto al cuidado de la vegetación doméstica, especialistas en botánica recomiendan el riego preventivo de plantas sensibles durante la jornada previa al descenso térmico. El agua en el suelo funciona como aislante térmico ante la helada prevista en la madrugada.

En zonas rurales, el frío extremo y el riesgo de incendio requieren precaución: limpiar alrededores de viviendas, no dejar materiales inflamables afuera y resguardar a los animales.

