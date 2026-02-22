Un oficial de policía adoptó al perro abandonado en el aeropuerto de Las Vegas

El Goldendoodle Jet Blue fue rescatado tras ser abandonado en el Aeropuerto Internacional de Las Vegas. Su nueva familia será con el Oficial Skeeter Black de LVMPD (Las Vegas Metropolitan Police Deparment)

El conmovedor caso del perro JetBlue tuvo un buen desenlace, al ser adoptado por uno de los oficiales de la policía que lo rescató, tras haber sido abandonado en el Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas.

Su historia generó una ola mundial de solicitudes de adopción y puso en agenda el debate sobre el abandono animal, mientras la responsable enfrenta una causa penal que tendrá definición judicial a fines de marzo.

El caso ocurrió el 2 de febrero, cuando Germiran Bryson, de 26 años, intentó abordar un vuelo de JetBlue sin la documentación necesaria para viajar con su mascota como animal de servicio.

Tras la negativa, dejó al goldendoodle macho, de dos años, atado a una estructura metálica en el mostrador de la aerolínea. La mujer aseguró más tarde a las autoridades, según registros judiciales a los que accedió el USA Today, que el perro tenía un dispositivo de rastreo, sugiriendo que volvería con ella por sus propios medios.

Germiran Bryson, la dueña de JetBlue, enfrenta cargos de abandono y maltrato animal con audiencia judicial prevista para el 31 de marzo en Las Vegas (Las Vegas Metropolitan Police Department)

Las cámaras corporales de los agentes captaron el momento en que Bryson fue interceptada y resistió activamente su detención, lo que derivó en cargos menores de abandono animal, resistencia a un agente público, declaraciones falsas para obstruir una investigación y maltrato animal.

De acuerdo con los documentos judiciales, Bryson continúa sin representación legal designada y su próxima audiencia está programada para el 31 de marzo.

Tras el abandono, empleados del aeropuerto y oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas custodiaron a JetBlue hasta su traslado a The Animal Foundation, el refugio principal y más antiguo del estado, con capacidad para albergar a cientos de animales, donde completó una retención de 10 días.

Posteriormente fue entregado a Retriever Rescue of Las Vegas, la organización voluntaria de mayor reconocimiento en la región por su labor de rescate y reubicación de perros, que le asignó el nombre en alusión a la aerolínea involucrada.

Retriever Rescue of Las Vegas, la organización voluntaria líder en rescate canino, gestionó la custodia de JetBlue y visibilizó a otros 40 perros en adopción (Las Vegas Metropolitan Police Deparment)

La reacción internacional y el operativo de adopción

La resonancia del caso de JetBlue fue inmediata: más de 2.500 solicitudes de adopción llegaron desde múltiples puntos, incluyendo Londres, las Islas Vírgenes, Florida y ciudades del este de Estados Unidos, según informó Fox 5.

Solo en Nevada, el cupo debió limitarse a 400 aplicaciones (referidas a postulaciones, no a un importe económico). La viralización no solo visibilizó a JetBlue, sino también a otros 40 perros bajo el cuidado de Retriever Rescue of Las Vegas, quienes también experimentaron un aumento de interés y apoyo.

Danielle Roth, fundadora del refugio, señaló en USA Today: “Nos lamió la cara, movió la cola y saltó sobre nosotros. No mostraba signos de estrés, como si entendiera que estaba a salvo, que nunca volvería a estar en peligro”. El refugio remarcó que JetBlue “saluda a todos con confianza y calidez, algo destacable considerando todo lo que ha atravesado”.

Del total de interesados, finalmente la adopción se concretó con la familia del oficial Skeeter Black, quien fue uno de los agentes que participó en el rescate inicial. Tanto él como su familia ya habían completado el proceso de preselección y pasaban por la espera de un animal compatible con entornos familiares. Su esposa mantuvo un seguimiento diario durante los 10 días que duró la retención legal en el refugio.

La noticia del encuentro definitivo entre JetBlue y la familia Black fue celebrada por la policía local, que publicó en Facebook: “Buen viaje, JetBlue, y bienvenido a una nueva vida donde serás amado más allá de las palabras por el oficial Black y su familia”.

Oficiales de la Policía Metropolitana de Las Vegas y empleados del aeropuerto garantizaron el resguardo de JetBlue hasta su traslado a The Animal Foundation (Las Vegas Metropolitan Police Deparment)

Impacto legal y social del caso JetBlue

El caso de JetBlue tuvo repercusiones más allá de la adopción. Las autoridades de Las Vegas recordaron la gravedad de abandonar mascotas, advirtiendo que, como en este caso, ese tipo de acciones puede llevar a imputaciones penales y administrativas. Las imágenes difundidas del operativo mostraron tanto la acción policial en el aeropuerto como el proceso de incautación del animal.

Roth, del Retriever Rescue of Las Vegas, advirtió: “La gente está renunciando a sus animales demasiado rápido y no los cuida como si fueran parte de la familia. Son tus hijos; es un compromiso para toda la vida”.

El policía Skeeter Black, partícipe del rescate, concretó la adopción de JetBlue junto con su familia, luego de pasar por un proceso de preselección (Las Vegas Metropolitan Police Deparment)

La discusión pública sobre la tenencia responsable y las demandas de controles más estrictos en terminales de transporte y aerolíneas se incrementaron, en especial en contextos donde los desplazamientos con animales se restringen por normativas particulares.

Mientras el proceso judicial contra Germiran Bryson sigue en curso, más de 40 perros permanecen en el refugio aguardando la oportunidad de ser adoptados, al igual que el canino con la historia viral.