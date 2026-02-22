Las autoridades de Pensilvania reportan 11 casos de sarampión en medio de preocupación por propagación

El incremento de casos de sarampión en Montgomery County refuerza la importancia de la detección temprana y la respuesta sanitaria coordinada ante brotes de enfermedades contagiosas (CDC)

Autoridades del Departamento de Salud del condado de Montgomery confirmaron un nuevo caso de sarampión asociado a exposiciones recientes en un concesionario de autos y una tienda de conveniencia en Royersford y Limerick.

El virus, vinculado a un brote de mayor escala en una universidad de Florida, mantiene en alerta a la región, mientras la cifra de contagios en Pensilvania alcanzó 11 casos en residentes estatales, según datos del Departamento de Salud de Pensilvania difundidos el sábado.

The Philadelphia Inquirer destaca que, el caso más reciente es el de un adulto que coincidió en una clínica de atención urgente de Collegeville con el paciente inicial del brote local; 20 días después de ese encuentro, la persona presentó síntomas dentro del período de incubación máximo de 21 días de la enfermedad.

Los casos detectados en el condado de Montgomery comparten una característica: ninguna de las personas afectadas contaba con las dosis recomendadas de la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola).

La aplicación de la vacuna triple viral es clave para proteger a la población frente al sarampión, las paperas y la rubéola, previniendo complicaciones y nuevos contagios (AP Foto/Annie Rice, Archivo)

El origen de este brote se rastrea a un paciente vinculado al foco detectado en Florida, quien viajó a Montgomery y visitó una clínica local el 29 de enero.

Luego, dos miembros de su hogar, también residentes del condado, resultaron contagiados y, al manifestar los síntomas, ya estaban en cuarentena, según indicó el director médico del Departamento de Salud del condado de Montgomery, Richard Lorraine, al diario estadounidense The Philadelphia Inquirer.

Lorraine indicó que la actual vigilancia epidemiológica busca identificar personas potencialmente expuestas y asegurar su inmunización para contener el virus.

El aislamiento inmediato de personas expuestas al sarampión es fundamental para evitar la transmisión del virus y controlar el avance del brote en la comunidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lugares y periodos de exposición de alto riesgo

Las autoridades advirtieron que quienes hayan estado en el concesionario Nissan 422 de Limerick, en 55 Autopark Blvd., Royersford, el lunes 16 de febrero entre las 8:45 y las 17h, o el miércoles 18 de febrero entre las 8:45 y las 19:15h, podrían haber estado expuestos al virus.

Esta advertencia también incluye a quienes hayan visitado la tienda Wawa en 579 N. Lewis Rd., Limerick, el lunes 16 y el miércoles 18 de febrero de 8:30 a 11h, además del jueves 19 de febrero de 11:45 a 14:15h.

El sarampión puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada haya estado en el sitio, explicaron los funcionarios. El condado de Montgomery rastrea a trabajadores y visitantes de ambos establecimientos para verificar el estado de vacunación y ofrecer pruebas de inmunidad a quienes no poseen documentación.

The Philadelphia Inquirer asegura que quienes carecen de inmunidad pueden recibir la vacuna MMR hasta 72 horas después de la exposición, lo que reduce notablemente la posibilidad de enfermar.

No todas las personas enfrentan el mismo riesgo de complicaciones: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) advierten que los menores de cinco años, adultos mayores de veinte, embarazadas y personas inmunocomprometidas, incluidas aquellas con leucemia o VIH, tienen mayor probabilidad de sufrir cuadros graves.

Las estimaciones de la institución indican que entre 1 y 3 de cada 1.000 niños infectados pueden fallecer a causa de complicaciones como neumonía o encefalitis.

Los niños pequeños representan el grupo más vulnerable ante el sarampión, por lo que la inmunización y el monitoreo de síntomas resultan esenciales para su protección (Freepik)

Protocolos médicos y recomendaciones para la población

Las autoridades dijeron que toda persona expuesta que no cuente con el esquema completo de vacunación contra el sarampión —dos dosis para adultos nacidos después de 1957, salvo indicación médica específica— o desconozca su estatus de inmunidad, debe consultar con su médico o con la oficina local de Salud.

Quienes no pueden recibir la vacuna y no poseen inmunidad deben afrontar una cuarentena de hasta 21 días, en línea con el período de incubación máximo del virus.

Durante este lapso, según The Philadelphia Inquirer, se recomienda la autoobservación de síntomas: fiebre, erupciones sin explicación, tos, congestión nasal o estornudos persistentes, y ojos enrojecidos con lagrimeo intenso.

Desde el viernes, el Departamento de Salud de Delaware informó un caso en un paciente atendido en la sala de emergencias de Wilmington, mientras en Pensilvania se confirmaron siete infecciones en residentes del condado de Lancaster, tres en Montgomery y uno en Chester, además de dos casos adicionales en visitantes de fuera del estado.