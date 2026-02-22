La Cámara de Representantes de Florida aprueba designar al flamenco americano como ave oficial REUTERS/Manon Cruz

La Cámara de Representantes de Florida aprobó por abrumadora mayoría el proyecto de ley que propone al flamenco americano como nuevo ave oficial del estado, desplazando al actual sinsonte norteño y rescatando la identidad histórica y natural de la región. Si el Senado y el gobernador respaldan la iniciativa, la medida entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026, marcando el regreso formal de una especie nativa cuya memoria colectiva permaneció durante décadas asociada a los jardines, el arte y la cultura popular, aunque estuviera prácticamente ausente en estado salvaje.

El impulso para ratificar al flamenco como símbolo estatal está ligado al reciente retorno de estas aves al territorio floridano, fenómeno favorecido por el paso de huracanes como Idalia en 2023, que propiciaron avistamientos inéditos en la costa del Golfo y los Everglades.

Incluso varios legisladores acudieron al Capitolio vestidos de rosa, en sincronía con la euforia social por la recuperación de la especie. El reconocimiento legal aún debe superar el filtro de los comités del Senado y la firma del gobernador antes de hacerse realidad.

Paradójicamente, los flamencos fueron durante gran parte del siglo XX un emblema casi fantasmal de Florida: omnipresentes en logotipos, hoteles, souvenirs y nombres de empresas —más de 2.300 negocios han adoptado el término “flamingo”—, pero rara vez vistos en libertad.

El ave oficial desde 1927 es el sinsonte norteño, un título que comparten otros cuatro estados (Arkansas, Texas, Tennessee y Misisipi), mientras que el arrendajo de Florida, única especie aviar exclusiva del estado, recibirá el reconocimiento como “pájaro cantor oficial”, sin quitarle protagonismo al flamenco.

Tornados naturales y avistamientos extraordinarios

Expertos y naturalistas observan con atención la reaparición de flamencos tras fenómenos meteorológicos severos. El huracán Idalia resultó determinante: luego de su paso, se documentaron cientos de aves en diferentes puntos de Florida y el sureste de Estados Unidos, desde el parque Fort De Soto hasta islas y lagunas costeras, en cifras inéditas durante un siglo.

Una guardabosques, Anna Yu, relató sobre su avistamiento en North Beach: “Fue el encuentro más raro que probablemente tendré”, ejemplificando el asombro general ante el regreso de una especie que muchos creían perdida o, durante años, atribuida a escapes de zoológicos y criaderos.

En el pasado, la presencia del flamenco en Florida se vio envuelta en interpretaciones erráticas. Durante décadas, los científicos consideraron que los ejemplares observados eran exóticos o fugados, hasta que estudios recientes y registros de museos —como huevos de flamenco etiquetados “Florida” o 29 ejemplares taxidermizados— demostraron que la especie es nativa, pero sufrió las consecuencias de la caza de plumas y la alteración de sus hábitats. Estos factores redujeron más de 50 sitios de anidación a menos de 10 en todo el Caribe.

Un ave entre el mito y la recuperación científica

La relación de los flamencos con Florida va más allá de lo ecológico y se adentra en la cultura, el arte y el imaginario popular desde el siglo XIX. El naturalista John James Audubon, quien en 1832 emprendió la búsqueda de flamencos en los Cayos Superiores, los describió: “Son aves tan hermosas que parecía llegar al colmo de todas mis expectativas”.

A fines del siglo XIX y principios del XX, la caza comercial de plumas y la domesticación para hoteles y espectáculos provocaron su desaparición local casi total, mientras la figura del pájaro rosado multiplicaba su presencia simbólica en hoteles, loterías y series televisivas.

Pink flamingos are silhoueted and reflected in water at sunset in the Camargue regional natural park in Saintes-Maries-de-la-Mer, Southern France, January 9, 2025. REUTERS/Manon Cruz TPX IMAGES OF THE DAY

A partir de la década de 2010, el trabajo conjunto de biólogos y conservacionistas —entre ellos Frank Ridgley, del Zoo Miami, y Steven Whitfield— aportó documentación adicional y ayudó a cambiar la posición oficial sobre su condición de especie nativa.

Experimentos con radiotransmisores, como en el caso del flamenco “Conchy”, desplazado por el huracán Irma en 2017, confirmaron que Florida puede mantener poblaciones permanentes de flamencos cuando existen las condiciones de hábitat adecuadas.

La influencia de los huracanes y el futuro de la especie

Estudios recientes indican que tormentas intensas como el huracán Idalia actúan como un “cinturón transportador” para aves desplazadas desde el Caribe o México hacia Florida, permitiendo que individuos aislados se establezcan en nuevos enclaves, desde los Everglades hasta estados como Ohio o Wisconsin.

Según Andrew Farnsworth, del Cornell Lab of Ornithology, los flamencos pueden “caer” en hábitats propicios empujados por vientos y lluvias, un fenómeno conocido como “fall out”.

El asentamiento definitivo de la especie depende de la interacción de varios factores: perturbaciones climáticas, abundancia de alimento, refugio y un entorno social y legal favorable para su protección.

Ejemplares como “Peaches”, liberados con radiotransmisor en Fort De Soto Park, brindan una oportunidad valiosa para rastrear las rutas migratorias y desentrañar los mecanismos detrás del resurgimiento de los flamencos en Florida.

Por ahora, la designación definitiva como ave oficial de Florida está a la espera de los próximos pasos legislativos.