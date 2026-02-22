El transporte público y los vuelos cambiarán sus horarios de funcionamiento durante la emergencia meteorológica en Nueva York

A person looks out a window at LaGuardia airport, as a major winter storm spreads across a large swath of the United States, in New York City, U.S., January 26, 2026. REUTERS/David 'Dee' Delgado

Nueva York declaró el estado de emergencia ante la llegada de una intensa tormenta de nieve que afecta a toda la región noreste de Estados Unidos, con previsiones de hasta 50 centímetros de nieve y vientos de hasta 112 kilómetros por hora. El anuncio, realizado por la alcaldía el domingo 22 de febrero, implicó una serie de restricciones excepcionales en la ciudad para proteger a la población y evitar riesgos asociados al fenómeno meteorológico. Más de 7.000 vuelos fueron cancelados hasta la tarde del domingo y las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de cortes eléctricos amplios y daños materiales.

Según el despacho del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, las restricciones al tráfico vehicular rigen desde las 21:00 del domingo hasta las 12:00 del lunes, permitiendo la circulación únicamente de trabajadores esenciales y servicios de emergencia. Se suspendieron las clases para el lunes en todas las escuelas públicas, como medida preventiva para evitar desplazamientos y proteger a estudiantes, familias y docentes de las inclemencias previstas.

Vehículos estacionados en una calle de Nueva York quedan cubiertos por una intensa nevada invernal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto alcanzó a la infraestructura de transporte masivo con el cierre nocturno de calles, la activación de refugios calefaccionados en los cinco distritos y la adaptación de los sistemas ferroviarios y de metro. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) anunció que varias líneas exprés del metro operan en modalidad local desde las primeras horas del domingo y que los autobuses públicos sufrirán demoras debido a la retirada de vehículos articulados durante el temporal. La línea ferroviaria de Staten Island funcionará cada media hora durante el lunes y sin servicios exprés.

Cambios extraordinarios en los servicios de transporte público

Las modificaciones en el transporte regional han sido decisivas desde la tarde del domingo. Según información de la MTA, el servicio ferroviario del Long Island Rail Road (LIRR) inició un apagón progresivo después de las 19:00, con cierre completo desde la 1:00 del lunes y suspensión indefinida hasta que las condiciones permitan restablecer la circulación segura. Las ramas de Port Washington, Port Jefferson y Babylon quedaron limitadas a frecuencias de una hora desde las 19:00, y las rutas de Greenport y West Hempstead cesaron operaciones a las 23:00.

Margo Wagner camina por una acera cubierta de nieve con un paraguas durante una ventisca invernal, esperando en una parada de autobús.

La suspensión también alcanzó a conexiones combinadas, como el Hudson Rail Link y los autobuses que reemplazan temporalmente al ferry Haverstraw-Ossining, ambos cancelados por motivos de seguridad. En el Metro-North Railroad, las líneas principales operarán con esquema horario y las ramas Wassaic, New Canaan, Danbury y Waterbury utilizarán el cronograma de fin de semana para el lunes 23 de febrero.

La MTA advirtió que la aplicación TrainTime y su web podrían presentar demoras en la actualización de la información en tiempo real. Los usuarios que dependen del servicio de Access-A-Ride Paratransit no podrán hacer reservas posteriores a las 21:00, en coincidencia con la prohibición del tráfico en la ciudad. Los que ya tenían reservas después de ese horario han sido contactados para reprogramar o cancelar los traslados.

A child plays in the snow in front of Brooklyn Bridge and the Manhattan skyline in the Brooklyn Borough of New York City, U.S., February 16, 2026. REUTERS/Adam Gray

Albergues y recomendaciones ante la emergencia

La administración local habilitó refugios calefaccionados en toda la ciudad para residentes que carecen de una alternativa segura ante las temperaturas extremas. El Ayuntamiento de Nueva York remarcó la importancia de la vigilancia mutua entre vecinos, especialmente hacia adultos mayores y personas vulnerables, promoviendo la responsabilidad cívica para mitigar el impacto del evento climático.

Las autoridades subrayaron que la seguridad de los neoyorquinos es la máxima prioridad, reiterando a la ciudadanía la importancia de seguir las directrices oficiales y evitar desplazamientos innecesarios. El llamado a la colaboración comunitaria y la obediencia a las recomendaciones se mantuvo durante la jornada. “Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa. Comprobad cómo están vuestros vecinos, en especial las personas mayores y quienes necesitan apoyo adicional (...). Cuidamos unos de los otros”, solicitó Zohran Mamdani para el Ayuntamiento de Nueva York.

El Ayuntamiento actualiza de forma continua los protocolos, coordinando con entidades estatales y federales para fortalecer la respuesta ante cualquier agravamiento de la tormenta, y analiza la posibilidad de extender o modificar las restricciones según lo exijan las próximas horas.

Efectos sobre la aviación y posibilidad de cortes eléctricos

El efecto inmediato de la tormenta no se limitó al tránsito urbano: hasta la tarde del domingo, se habían cancelado más de 7.000 vuelos por el riesgo de operar en condiciones de nieve acumulada, viento extremo y visibilidad reducida, de acuerdo con información relevada por la administración local y difundida en Infobae.

Las advertencias también apuntaban a la amenaza de cortes de electricidad que podrían afectar a grandes zonas, dada la previsión de acumulaciones de nieve cercanas a medio metro y ráfagas que superan los 100 kilómetros por hora.

La tormenta sigue avanzando por el noreste de Estados Unidos y mantiene en alerta a las autoridades de distintos estados, que han replicado medidas similares, restringiendo la movilidad y recomendando permanecer bajo resguardo, atentos a las actualizaciones de los organismos oficiales.