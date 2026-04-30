Venezuela

El Departamento de Transporte de EEUU celebró el restablecimiento de los vuelos comerciales con Venezuela

American Airlines retomó el servicio directo entre Miami y Caracas con una ceremonia en la que participaron funcionarios locales, diplomáticos venezolanos y directivos de la aerolínea

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Un avión de American Airlines en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida (REUTERS/Marco Bello)
Un avión de American Airlines en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida (REUTERS/Marco Bello)

El Departamento de Transporte norteamericano celebró en el Aeropuerto Internacional de Miami la reanudación de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela, con una ceremonia que puso fin a siete años de interrupción del tráfico aéreo entre ambos países.

El vuelo inaugural, operado por Envoy Air bajo el código de American Airlines, conectará de forma diaria el aeropuerto de Miami con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas.

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El acto contó con la presencia del subsecretario del Departamento de Transporte de EEUU (USDOT) para Asuntos sobre Políticas, Ryan McCormack, directivos de American Airlines, el embajador venezolano en Washington, Félix Plasencia, autoridades del condado de Miami-Dade y representantes del Departamento de Estado.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, calificó el vuelo como un avance en las relaciones bilaterales. “Hoy no se trata simplemente de un vuelo más, sino de un hito fundamental para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y abrir nuevas oportunidades económicas en ambos países”, declaró Duffy.

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El secretario anticipó, además, que el gobierno trabaja para poner en marcha más vuelos en los próximos meses.

Un avión de la compañía American Airlines, en una fotografía de archivo (EFE/Orlando Barría)
Un avión de la compañía American Airlines, en una fotografía de archivo (EFE/Orlando Barría)

McCormack, por su parte, subrayó el impacto económico del servicio. “Este vuelo contribuirá directamente a la recuperación económica de Venezuela“, afirmó el subsecretario en el comunicado del USDOT, donde también expresó la intención del Departamento de seguir colaborando con sus homólogos venezolanos para ampliar la oferta de rutas.

El proceso que culminó con este vuelo inaugural tuvo su origen en enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump ordenó al USDOT reabrir el espacio aéreo venezolano y explorar la reanudación de los vuelos comerciales.

Ese mismo mes, American anunció sus planes de restablecer el servicio diario sin escalas. La Administración Federal de Aviación (FAA) trabajó con la aerolínea y con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para completar las revisiones normativas y de seguridad requeridas. La FAA dio su aprobación formal en marzo pasado.

Desde la aerolínea, Nate Gatten, vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Inmuebles Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American, atribuyó el logro a la gestión diplomática. “Nuestro histórico regreso a Venezuela no hubiera sido posible sin los esfuerzos del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y de los Gobiernos de ambos países", señaló Gatten.

El USDOT informó que otras aerolíneas estadounidenses también han expresado interés en reanudar vuelos hacia Caracas y otros destinos venezolanos, y que el organismo continuará evaluando las solicitudes recibidas para dar a conocer novedades sobre nuevas frecuencias en los próximos meses.

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