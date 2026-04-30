Estados Unidos

El parque Volcano Bay cerrará sus puertas desde octubre y hasta principios de 2027

Un cierre de cinco meses está programado para el principal parque acuático de Universal Orlando, que busca realizar una serie de mejoras estructurales y de mantenimiento que afectan tanto a las zonas recreativas como a las áreas técnicas

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Universal Orlando es el hogar de una variedad de emocionantes atracciones, desde montañas rusas de alta velocidad como la VelociCoaster hasta la magia de Harry Potter en Hogsmeade. Tanto si buscas adrenalina como una experiencia inmersiva, este parque lo tiene todo.
El parque acuático Volcano Bay de Universal Orlando estará cerrado desde el 26 de octubre de 2026 hasta marzo de 2027 para su primera gran refacción desde 2017 (Opy Morales)

El resort Universal Orlando se prepara para una serie de transformaciones que impactarán la experiencia de sus visitantes en los próximos meses y años. Entre los anuncios más destacados figura el cierre temporal de Volcano Bay, renovaciones en CityWalk, un calendario extenso de reformas en sus parques temáticos y la actualización de sistemas operativos en sus atracciones acuáticas.

El parque acuático Volcano Bay cerrará sus puertas desde el 26 de octubre de 2026 hasta marzo de 2027, en lo que será la primera gran refacción desde su inauguración en 2017. Este cierre prolongado, de cinco meses, responde a la necesidad de realizar tareas de mantenimiento rutinario y mejoras generales en las instalaciones, que incluirán tanto áreas de esparcimiento como sectores técnicos destinados a optimizar la experiencia del visitante. Durante este periodo, el parque no estará operativo, mientras que Universal Studios Florida y Islands of Adventure continuarán funcionando con normalidad. Se recomienda a quienes planean su viaje para fines de 2026 o comienzos de 2027 consultar el calendario de reapertura y considerar ajustes en su itinerario.

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La decisión de cerrar temporalmente Volcano Bay busca garantizar la seguridad y el confort de los usuarios, además de preservar la infraestructura del parque. La reapertura está prevista para el 24 de marzo de 2027 o antes, según avance el proceso de remodelación. Universal Orlando comunicó que este tipo de intervenciones extensas son programadas con antelación, aunque las fechas podrían modificarse según necesidades técnicas.

Cambios recientes y previstos en Universal CityWalk

Universal Orlando es el hogar de una variedad de emocionantes atracciones, desde montañas rusas de alta velocidad como la VelociCoaster hasta la magia de Harry Potter en Hogsmeade. Tanto si buscas adrenalina como una experiencia inmersiva, este parque lo tiene todo.
Universal CityWalk reemplazará el Burger King Whopper Bar por un nuevo local Five Guys, ampliando su oferta gastronómica para el verano de 2026 (Opy Morales)

CityWalk, el centro de entretenimiento y gastronomía del resort, también experimenta cambios notables. Uno de los movimientos más relevantes es el cierre definitivo del Burger King Whopper Bar, espacio que será reemplazado por la llegada de la cadena Five Guys en el verano próximo. Este recambio responde a la estrategia de Universal Orlando de renovar su oferta culinaria y mantener atractiva la propuesta para el público recurrente y los nuevos visitantes.

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La actualización de locales en CityWalk forma parte de un proceso constante de renovación en el resort, donde las aperturas y cierres de establecimientos buscan responder a las tendencias de consumo y preferencias del público. Estos cambios afectan tanto a propuestas gastronómicas como a experiencias de ocio, por lo que se recomienda revisar periódicamente la información oficial antes de programar una visita.

Calendario de reformas y cierres en Universal Studios Florida

Universal Orlando es el hogar de una variedad de emocionantes atracciones, desde montañas rusas de alta velocidad como la VelociCoaster hasta la magia de Harry Potter en Hogsmeade. Tanto si buscas adrenalina como una experiencia inmersiva, este parque lo tiene todo.
Universal Studios Florida cerrará temporalmente Finnegan’s Bar & Grill en enero de 2026 y la atracción MEN IN BLACK Alien Attack en junio de ese mismo año para trabajos de mantenimiento (Opy Morales)

Universal Studios Florida presenta una agenda específica de obras de remodelación y cierres temporales para 2026 y 2027. Entre los principales puntos figura el cierre de Finnegan’s Bar & Grill, que permanecerá inactivo hasta el invierno de 2026. Por su parte, la atracción MEN IN BLACK Alien Attack estará cerrada del 1 al 16 de junio de 2026 para trabajos de mantenimiento.

Uno de los anuncios más significativos es el cierre definitivo de Rápidos y Furiosos: Supercargados, previsto para 2027. Este tipo de cierres suelen anticipar la llegada de nuevas experiencias, aunque Universal Orlando no ha detallado aún qué reemplazará a la popular atracción. Mientras tanto, los visitantes deben consultar el cronograma de reformas para evitar sorpresas durante su recorrido.

Remodelaciones y cierres en Universal Islands of Adventure

En el parque Islands of Adventure, varios espacios también se verán afectados por reformas. El Jurassic Park River Adventure permanecerá cerrado hasta el 19 de noviembre de 2026, en tanto que Pteranodon Flyers permanecerá inactivo hasta el 14 de mayo de 2026. La atracción Me Ship, The Olive cerrará por mantenimiento del 26 de mayo al 9 de junio de 2026. Por su parte, Harry Potter y el Viaje Prohibido continúa abierto, aunque se están realizando trabajos de renovación visual en el Castillo de Hogwarts sin afectar la operación de la atracción.

Estos cierres temporales suelen programarse fuera de la temporada alta para minimizar el impacto en la experiencia de los visitantes, aunque siempre existe la posibilidad de modificaciones de último minuto.

Reformas y cierres en Epic Universe (Universo Épico Universal)

El parque Epic Universe también tendrá renovaciones. La atracción Mine-Cart Madness estará cerrada el 3 de mayo de 2026, mientras que el Campo de entrenamiento vikingo suspenderá sus actividades del 4 al 22 de mayo de 2026. Estas intervenciones buscan mantener la seguridad y calidad de las instalaciones en el nuevo parque del resort.

Cambios operativos en Volcano Bay (eliminación de TapuTapu)

Vistas del Universal Orlando Resort en el corazón de Orlando. Desde su apertura en 1990, el complejo se ha convertido en un destino icónico con varios parques temáticos, incluyendo Universal Studios Florida, Islands of Adventure y el parque acuático Volcano Bay. En 2025, se inaugurará el nuevo parque temático Epic Universe.
El sistema virtual TapuTapu dejará de operar en Volcano Bay a partir del 1 de octubre de 2026, dando paso a un sistema tradicional de filas en las atracciones acuáticas (Opy Morales/Infobae)

En cuanto a cambios tecnológicos, Volcano Bay eliminará el sistema virtual TapuTapu a partir del 1 de octubre de 2026. Este sistema, que permitía a los visitantes reservar su lugar en las filas de las atracciones de forma digital, será reemplazado por un modelo tradicional de espera. La modificación apunta a simplificar la gestión de las atracciones, aunque podría generar ajustes en la dinámica de acceso para los visitantes.

Cierres temporales y remodelaciones en hoteles de Universal Orlando

En la actualidad, no hay reformas activas ni cierres programados en los hoteles de Universal Orlando. Sin embargo, la administración recomienda a los huéspedes estar atentos a posibles anuncios, ya que las actualizaciones pueden producirse con poca antelación.

Cierres estacionales habituales de ciertas atracciones

Algunas atracciones de Universal Orlando cuentan con cierres estacionales regulares. Por ejemplo, las cataratas Ripsaw de Dudley Do-Right suelen cerrar durante mes y medio en octubre o noviembre, mientras que Jurassic Park River Adventure y Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges suelen interrumpir su operación por varias semanas en enero y de febrero a marzo, respectivamente. Estas pausas permiten labores de mantenimiento preventivo que aseguran la calidad y seguridad de las experiencias.

Cierres permanentes de atracciones y espectáculos históricos

En los últimos años, Universal Orlando ha despedido definitivamente a varias de sus atracciones más conocidas. Entre los cierres permanentes recientes figuran Dragon Challenge (cerrado en 2017), Terminator 2: 3D (2017), Shrek 4-D (2022), Desfile de Superestrellas de Universal (2022), DreamWorks Destination (2023), Montaña rusa Woody Woodpecker’s Nuthouse (2023) y Hollywood Rip Ride Rockit (cerrada en agosto de 2025). Estos retiros suelen anticipar la llegada de nuevas experiencias, aunque la nostalgia acompaña a los fanáticos que crecieron con estas propuestas.

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