Los pilotos de Fórmula 1 revelaron sus lugares favoritos para visitar en Miami durante el Gran Premio

Checo Pérez y Pierre Gasly comparten sus lugares favoritos para vivir el Gran Premio de Miami 2026 fuera de la pista

El Gran Premio de Miami 2026 no solo es uno de los eventos automovilísticos más esperados del año, sino también una oportunidad para descubrir la ciudad a través de los ojos de sus protagonistas. Dos de los pilotos más reconocidos del circuito, Pierre Gasly de BWT Alpine F1 y Sergio “Checo” Pérez de Cadillac, compartieron en exclusiva sus recomendaciones sobre los mejores lugares para aprovechar al máximo la estancia en Miami durante el fin de semana de la Fórmula 1. Sus consejos van más allá de la pista, abarcando gastronomía, vida nocturna y experiencias únicas en la ciudad.

Ambos pilotos coinciden en que Miami ofrece una energía inigualable y una variedad de opciones para disfrutar entre carrera y carrera. Gasly y Pérez participaron en una entrevista previa al evento con la revista PEOPLE, donde relataron cuáles son sus sitios predilectos y por qué consideran que la ciudad es un enclave especial para los aficionados y el propio paddock de la Fórmula 1. El objetivo, según sus palabras, es que los visitantes gasten su energía de la mejor manera, combinando el fervor de la velocidad con lo mejor de la cultura y el entretenimiento local.

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La conexión de Checo Pérez con Miami va mucho más allá del calendario de la Fórmula 1. El piloto mexicano, que ahora compite para Cadillac tras su paso por Oracle Red Bull Racing, reside en Miami Beach durante buena parte de la temporada. Esta experiencia le ha permitido adentrarse en la vida local y conocer de primera mano los ambientes y rincones más atractivos de la ciudad. Pérez destaca el ambiente lleno de palmeras y la posibilidad de disfrutar del sol y el mar en sus ratos libres, algo que, según reconoce, le ayuda a recargar energías y a desconectarse de la intensa rutina de las competencias internacionales.

El Gran Premio de Miami ofrece una experiencia única que combina velocidad, entretenimiento y gastronomía de alta gama (Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

En sus recomendaciones, Checo Pérez resalta la “escena gastronómica fantástica” de Miami. Entre sus restaurantes preferidos menciona Carbone, un lugar que describe como “de estilo retro” y con un menú que incluye clásicos imperdibles. También sugiere Cipriani para quienes buscan una experiencia italiana moderna, y COTE en el Design District para los amantes del buen bistec, donde el ambiente simula una fusión entre teatro y restaurante. Estas opciones reflejan la diversidad y sofisticación culinaria que caracteriza a la ciudad y que ha cautivado a los pilotos.

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Por su parte, Pierre Gasly comparte la preferencia por Carbone, donde afirma que elige su “rigatoni picante favorito” para obtener energía durante el agitado fin de semana de la carrera. Gasly, quien corrió para Red Bull en 2019, también destaca la vitalidad de la escena gastronómica local y la importancia de disfrutar de buena comida para afrontar las exigencias del calendario.

Para Gasly, la parada en Miami es una de las más esperadas del año. Tanto es así que decidió invertir en la ciudad y compró un apartamento en el Design District, uno de los barrios más exclusivos y vibrantes. “Siempre me encanta visitar Miami. Me fascina la energía de la ciudad, con sus paisajes únicos y su ambiente tan especial e icónico”, afirmó el piloto francés, subrayando que su nueva propiedad le permitirá conocer aún más a fondo la ciudad y relajarse en futuros viajes.

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El Gran Premio de Miami 2026 se celebrará en el Autódromo Internacional de Miami y abarcará tres días de actividades intensas. El evento se inaugura oficialmente el viernes 1 de mayo con la ronda de práctica y la clasificación al sprint. El sábado 2 será el turno de la carrera al sprint y la clasificación general, mientras que el plato fuerte llegará el domingo 3, con el evento principal que reunirá a miles de aficionados y a las escuderías más importantes del mundo.

El Design District y Miami Beach se destacan entre las recomendaciones personales de los pilotos para alojamiento y ocio (REUTERS/Marco Bello)

Durante el fin de semana, uno de los eventos más exclusivos será el regreso del Amex x Carbone Beach, que cumple su quinta edición como una de las cenas-club más codiciadas de Miami Beach. La velada contará con la presencia de celebridades y actuaciones sorpresa. En ediciones anteriores, han asistido figuras como Travis Kelce, Patrick Mahomes, Tom Brady, David Beckham, LeBron James, Serena y Venus Williams, entre otros, además de artistas de renombre como Andrea Bocelli, Pitbull y Diana Ross. Se espera que la edición de 2026 mantenga la tradición de reunir a estrellas del deporte, la música y los negocios.

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Para quienes buscan mantenerse activos, Reserve Padel en la Base de Hidroaviones de Miami se ha consolidado como el club de pádel de referencia en la ciudad. Con canchas profesionales y un entorno privilegiado junto al mar, es el lugar ideal para practicar deporte, socializar y, con algo de suerte, cruzarse con figuras del automovilismo que suelen visitar el lugar antes de la carrera.

La expectativa en torno a la presencia de pilotos es otra constante del Gran Premio. Además de Pérez y Gasly, otros nombres como Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz Jr. y Lando Norris han sido vistos en eventos y actividades previas, alimentando el entusiasmo de los seguidores y generando un clima de máximo interés tanto dentro como fuera del circuito.

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La escena musical no se queda atrás. El evento se une nuevamente a Hard Rock International para celebrar su quinto aniversario con un espectáculo en vivo en el Hard Rock Beach Club, ubicado junto al circuito. Entre los artistas confirmados figuran Kane Brown, Marshmello, Zedd, Nelly y DJ Diesel (Shaquille O’Neal), cuyas presentaciones serán transmitidas en vivo por todo el recinto, proporcionando un ambiente festivo y cosmopolita.

Finalmente, durante el Gran Premio de Miami proliferan los lugares de moda que atraen tanto a visitantes como a residentes. Destacan The Paddock Club, E11EVEN Miami, Gekko, Bagatelle, Queen Miami Beach, Marion Miami, Sweet Liberty, 400 Vinyl Room, GAIA Miami, Cactus Club Cafe, Yamashiro Miami y CATCH Miami Beach, entre otros, conformando una oferta variada para vivir la ciudad al máximo durante uno de los fines de semana más vibrantes del año.

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