Estados Unidos

Tornados arrasan zonas de Illinois e Indiana: equipos de emergencia intensifican la asistencia

Tras la devastación causada por los violentos tornados, autoridades y voluntarios despliegan operativos de rescate, atención médica y limpieza en comunidades afectadas, mientras continúan los cortes de energía y el monitoreo meteorológico

Un hombre se sitúa frente
Un hombre se sitúa frente a su casa y camioneta Toyota SUV severamente dañadas, rodeado de escombros bajo un cielo azul claro tras un desastre. (Reuters)

Las autoridades y equipos de emergencia continúan evaluando los daños y asistiendo a la población en Indiana e Illinois, luego de que tornados de gran intensidad golpearan ambos estados en la jornada del jueves. Numerosas viviendas resultaron devastadas y varias edificaciones comerciales colapsaron, mientras comunidades enteras permanecen en emergencia por árboles caídos, cortes eléctricos y graves daños materiales, según informó CBS News.

El área más afectada fue el sur de Illinois, donde tornados confirmados golpearon principalmente los condados de Crawford y Effingham. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que un tornado cruzó la zona de New Hebron y destruyó viviendas, volcó casas móviles y dejó personas atrapadas bajo los escombros. Equipos de emergencia lograron rescatar a ocupantes de varias estructuras colapsadas.

El tornado recorrió aproximadamente 10 kilómetros y causó daños graves en al menos una docena de edificaciones. El informe oficial consignó viviendas con techos arrancados y postes eléctricos caídos, lo que generó prolongados cortes de luz en comunidades rurales.

Indiana: impacto en Bloomington y Monroe

El sistema de tormentas avanzó hacia Indiana, donde se registró un tornado significativo cerca de la ciudad de Bloomington, en el condado de Monroe. Las ráfagas de viento superaron los 110 km/h y provocaron la caída de árboles, daños en infraestructuras y cortes masivos de energía. Las zonas del Clear Creek y el sur de Bloomington sufrieron la mayor parte de los daños, según las autoridades locales.

El alcalde de Bloomington, Kerry Thomson, destacó la labor de los equipos de emergencia y de la Cruz Roja para asistir a los damnificados. En la ciudad, el hospital local atendió a personas con heridas leves y trasladó a un adulto mayor con lesiones no graves.

Sistema de tormentas: alerta regional y consecuencias

El episodio de mal tiempo abarcó más de 1.600 kilómetros, desde Ohio hasta Nebraska. El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo activas las alertas por vientos y tornados en sectores de Illinois, Indiana, Michigan y Ohio hasta el viernes 20. Las ráfagas de viento previstas alcanzaron los 72 km/h en varias zonas.

En Nebraska, las intensas nevadas y los vientos causaron accidentes de tránsito y al menos dos fallecidos tras el vuelco de un vehículo, según reportó la Patrulla Estatal. Las autoridades gestionaron más de 150 emergencias ligadas al clima, con 45 choques vehiculares a causa de la tormenta invernal.

Daños en infraestructura y recomendaciones oficiales

La caída de árboles y postes eléctricos agravó la situación en las comunidades afectadas. Duke Energy y otras compañías eléctricas trabajaron durante la noche para restituir el suministro. Al amanecer del viernes, menos de mil clientes seguían sin servicio en Indiana, mientras se reemplazaban al menos 25 postes dañados.

Un oficial de policía y
Un oficial de policía y un civil inspeccionan los extensos daños y escombros, incluyendo un vehículo destrozado y árboles caídos. (Reuters)

Las autoridades recomendaron asegurar objetos al aire libre, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico indicó que los equipos continúan inspeccionando las áreas para determinar la magnitud de los daños y la clasificación definitiva de los tornados.

Contexto: temporada de tornados y alerta por fraudes

El fenómeno se inscribe en una temporada de tornados que, según expertos, responde a la interacción de masas de aire frío y cálido en el Medio Oeste. Las autoridades de Indiana advirtieron sobre posibles fraudes en la reconstrucción y recomendaron verificar la legitimidad de los prestadores de servicios antes de contratar reparaciones.

La recuperación total de las comunidades afectadas dependerá del restablecimiento de los servicios y de la pronta asistencia a las familias damnificadas. En las últimas horas, cuadrillas de emergencia y voluntarios de la Cruz Roja han intensificado los operativos de limpieza y rescate, sobre todo en áreas como Clear Creek, Bloomington y el sur de Illinois, donde aún persisten cortes de energía y caminos bloqueados por árboles y escombros.

El refugio de emergencia de Monroe County, habilitado en la iglesia Sherwood Oaks Christian Church de Bloomington, permanece abierto y ofrece alojamiento, comidas, atención médica y apoyo psicológico a quienes perdieron sus hogares o requieren asistencia. Además, equipos de salud mental y trabajadores sociales se desplegaron para acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad y canalizar donaciones de alimentos y materiales.

Duke Energy informó este viernes que ha logrado restituir el servicio eléctrico a la mayor parte de los usuarios, aunque menos de 1.000 viviendas continúan sin luz en zonas rurales. Las autoridades también solicitaron a los vecinos reportar daños a través del 211 estatal o en la web oficial, y recordaron la importancia de desconfiar de contratistas no verificados y de ofertas de ayuda no solicitadas, ya que suelen aparecer estafadores tras desastres como el ocurrido.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la vigilancia sobre posibles nuevas tormentas para las próximas horas, y recomendó a la población seguir atentos a los avisos oficiales, evitar zonas peligrosas y colaborar con los equipos de respuesta. “La prioridad inmediata sigue siendo garantizar la seguridad, la restitución de servicios y la atención integral a las víctimas, mientras avanza la evaluación de daños y la planificación de la reconstrucción”.

